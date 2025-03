'Supervivientes 2025' se enfrenta a la pérdida de esta concursante tras una sorpresiva expulsión

'Supervivientes 2025' ha revolucionado a los espectadores y a los propios concursantes al programar una doble expulsión. En vez de llevar a cabo la tradicional salvación durante la emisión de 'Tierra de Nadie', la organización del reality ha apostado por una expulsión que se ha saldado con Nieves Bolós en Playa Misterio donde luchará junto a Manuel González y Samya por quedarse en el reality.

¿El motivo? La histórica y multitudinaria lista de nominados que, tras la triple salvación del domingo, dejaba todavía a ocho concursantes expuestos. Nieves Bolós, Damián Quintero, Almácor, Pelayo Díaz, Ángela Ponce, Gala Caldirola, Carmen Alcayde y Laura Cuevas han comenzado la entrega presentada por Carlos Sobera como nominados.

Contra todo pronóstico, dos de los concursantes nominados resultarán expulsados. Mientras que uno ha sido expulsado por sorpresa en el transcurso de la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie', el segundo expulsado se descubrirá el jueves durante la gala comandada por Jorge Javier Vázquez.

Nieves Bolós, expulsada sorpresa de 'Supervivientes 2025'

De vuelta a la expulsión sorpresa, cabe destacar que el reality ha llevado a cabo en primer lugar una doble salvación: la de Pelayo Díaz y Almácor. Con los seis nominados en La Palapa, abierta de forma excepcional, Carlos Sobera ha procedido con la ceremonia de expulsión. En un primer momento, el reality le ha comunicado a Gala Caldirola su continuidad en la isla.

A dicha concursante le ha seguido Ángela Ponce, Laura Cuevas y Damián Quintero como salvados, lo que ha reducido la primera expulsión a un decisivo duelo. Así pues, llegado el momento de la expulsión, Carlos Sobera ha pronunciado las siguientes palabras: "El público de 'Supervivientes' ha decidido que no salga expulsada y continúe hasta el jueves... Carmen". Por ende, Nieves Bolós se convierte en la expulsada de la noche.

Las reacciones a la marcha de Nieves no e han hecho esperar. La primera en dedicarle unas emotivas palabras ha sido su rival directa, Carmen Alcayde. "Esta mujer es de las mejores supervivientes que hay en esta isla. Nos cuida a todos, las almendras, la pesca... Ella merece quedarse mucho más que yo. Eres la hostia, te admiro muchísimo. No me lo creo... Esta mujer, es que era de la final", ha comentado visiblemente afectada. Acto seguido, las dos supervivientes se han fundido en un emotivo abrazo.

Las tiernas palabras de Gala Caldirola a Nieves Bolós

Igual de emocionante ha sido la despedida de Gala Caldirola, una de las concursantes más ligadas a la expulsada. La todavía concursante no ha podido reprimir las lágrimas en la despedida de su amiga. "No puedo creerlo tío, lo estaba haciendo súper bien", ha confesado a sus compañeros mientras éstos intentaban animarla. Poco después, al intentar hablar, la concursante apenas ha logrado decir: "Joder, es que me da mucha pena".

Al ser preguntada si se estaba sintiendo culpable por robar el mechero, desencadenante de la expulsión, ésta ha confesado: "Me da mucha pena porque aparte de que fue mi súper apoyo desde el principio, creo que es una mujer admirable y tenia una razón súper bonita de estar aquí que era demostrarle a su familia y a su hermana de lo que es capaz también para dar visibilidad a la historia de su hermana que es muy bonita. A mí me generaba mucha admiración. Creo que era una superviviente increíble y me da mucha pena". De igual manera, la concursante ha llegado incluso a ofrecer su plaza: "Si pudiera yo me iría por ella. Si pudiera decidir, me iba por ella porque siento que no se merece irse hoy. Me da mucha pena".