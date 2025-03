Emma García impresiona a todos en 'Fiesta' tras estar a punto de morir: "Estoy viva de milagro"

Como cada semana, Emma García recibía en el plató de 'Fiesta' al psicólogo Rafael Santandreu para llevar a cabo su sección de motivación. En este caso, el experto hablaba de un tema que afecta a mucha gente: el miedo a la muerte.

Y es que son muchas las personas que le tienen miedo solo al hecho de pensar en que se pueden morir o incluso a hablar de esa palabra. Por ello, el psicólogo Rafael Santandreu no ha dudado en poner en valor el término "memento mori" o lo que es lo mismo "recuerda que morirás".

Así, según explicaba Santandreu en el programa de Emma García se trata de enfrentarse a la inevitable muerte no solo aceptando que el momento llegará, si no viviendo cada día como si fuera el último. Eso es lo que le aconsejó en su momento a Paz Padilla cuando murió su marido.

"Nos preocupamos por cosas que no son importantes, deberíamos pensar 'qué más da haberme peleado con ese compañero de trabajo si dentro de un tiempo los dos estaremos muertos", recalcaba Rafael Santandreu en 'Fiesta' ante Emma García y el resto de colaboradores.

Tras ello, 'Fiesta' recordaba en un vídeo como algunos famosos habían demostrado que han practicado esta filosofía. Algunos rostros como el actor Antonio Resines o la cantante La Mari de Chambao han contado como han tenido la muerte muy cerca.

A la vuelta del vídeo, Emma García dejaba de piedra a todos al revelar que ella había estado a punto de morir en varias ocasiones. "No somos conscientes de las veces que hemos estado a punto de morir. A mí me dijeron que había estado cuatro veces a punto de morirme y me dijeron en qué momentos, yo no había sido consciente, creo que eso no lo sabemos si no te lo dicen", comentaba la presentadora.

Una confesión que dejaba completamente estupefacta a Eva Espejo, la directora de 'Fiesta'. "Si sí, tienes a tu presentadora viva de milagro", le soltaba Emma al ver la sorpresa de su directora. Después, era Beatriz Jarrín la que revelaba que ella sintió como ella salía de su cuerpo cuando se sometió a una intervención quirúrgica.