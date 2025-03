El dineral que José Saborido, cuñado de Joaquín Sánchez, se embolsó por su entrevista de 'De viernes'

Joaquín Sánchez continúa en el punto de mira por sus mensajes subidos de tono con la actriz de cine para adultos Claudia Bavel. Y el testimonio de alguien de su entorno más cercano se convirtió en uno de los platos fuertes de 'De viernes' la semana pasada. Días después, ha salido a la luz la cifra que Mediaset acordó con José Saborido, cuñado del exfutbolista para conseguir su aparición en el espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

El hermano de Susana Saborido, pareja de Joaquín Sánchez, aparecía el pasado viernes en un scoop del programa de Telecinco para añadir más leña al fuego. "Con Joaquín he salido muchas veces y he sido testigo de infidelidades. Cuando nació mi sobrina, le pilló algunas infidelidades en el ordenador", aseguró José, que hasta ahora se había mantenido alejado de los focos.

"Infidelidades ha habido 40.000. Mi hermana es consciente, ella lo sabe todo. En el 2014, en mi despedida de soltero, a las siete de la mañana nos fuimos todos y a las 11 de la mañana me llamó que le había parado la Guardia", continuó relatando José Saborido en 'De viernes', destapando los trapos sucios del antiguo jugador del Betis en plena polémica que amenaza al futuro de la mediática familia. "Estuvo con una chavala conocida que trabajaba como presentadora en una sección de informativos de Canal Sur", aseguró el hermano de Susana.

José Saborido, el cuñado de Joaquín Sánchez se embolsó 50.000 euros tras su paso por 'De viernes'

Un incendiario testimonio que aporta una nueva dimensión a todo el revuelo formado por los mensajes que Claudia Bavel mostró también en el mismo programa. De acuerdo con la información adelantada por Informalia, las declaraciones del cuñado de Joaquín Sánchez le habrían costado a Mediaset la friolera cantidad de 50.000 euros por una sola aparición en el programa conducido por Beatriz Archidona.

A su vez, el citado medio se ha hecho eco de algunas quejas del círculo más cercano a José Saborido y el exfutbolista, que denuncian la hipocresía del grupo de Fuencarral al dar voz al hermano de Susana. "A Mediaset no le importa dar voz a personas sin moral ni principios con tal de hacer audiencia y restar puntos a su competencia", aseguran fuentes del entorno familiar de Saborido. "Y por eso está pagando a este personaje: para que haga daño a Joaquín", añaden.

El pasado del hermano de Susana Saborido: estafa, malos tratos y desahucio

"Lo hacen para destruir la imagen del ex bético Joaquín y de su mujer, estrellas de éxito en programas de Antena 3 como El capitán en América. Son espacios que hacen mucha pupa a Telecinco en prime time", subraya un antiguo productor de Mediaset a Informalia. Y es que, al parecer el hermano de Susana Saborido arrastra un historial de problemas con la justicia y casos de maltrato que Mediaset habría pasado por alto de cara a invitarlo al programa.

En 2009, según corrobora Informalia, José Saborido fue acusado de apropiación indebida y estafa, además de tener a su nombre varias denuncias por violencia de género por parte de su esposa Nadine, con quién tiene dos hijos. Si bien las denuncias de su mujer llegaron en febrero de 2019, cuando más tarde inició una nueva relación con Ana Belén Faura, esta también lo denunció por malos tratos en noviembre de 2023.

En 2024, el cuñado del antiguo jugador del Betis pasó por prisión tras ser acusado de detención ilegal y amenazas y tan solo hace un mes, fue desalojado de un inmueble por orden judicial. "Joaquín ni siquiera me ha llamado para preguntarme cómo estoy después del infarto que tuve. Mi hermana fue al hospital, sí, pero después, ni una llamada para saber si estaba bien", aseguró Saborido en 'De viernes' justificando su enfado con la pareja.

"Saben lo dolido y molesto que estoy porque no conocen a mis hijos o porque los han visto dos veces en su vida", añadió José Saborido. Y es que, según asegura Informalia, él mismo avisó a su madre de que pensaba hablar de Susana y Joaquín en plató. "Me dan 50.000 euros por ir a la tele a hablar del tema de infidelidades de tu hija. He sido muchas cosas a lo largo de estos años, pero me están insistiendo muchísimo. Solo pido que, si mi hermana realmente no quiere que vaya, que me llame por teléfono", advirtió José Saborido, según recogen las fuentes cercanas del citado medio.