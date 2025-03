Avance de 'La Promesa', capítulo del jueves, 6 de marzo: Descubren que Jana es hija de Dolores

Gracias a las indagaciones de Jana, en el capítulo de 'La Promesa' de este martes asistimos a una reconstrucción exacta de cómo sucedió el crimen de Tomás, con imágenes de él y de Cruz que no habíamos visto hasta ahora. La marquesa le asesinó a sangre fría para evitar que desentrañara todo lo que sabía de Dolores, pero no pudo trasladar el cuerpo sola hasta el invernadero. Hubo una cómplice. ¿Quién? A Jana no le ha costado mucho saber quién es la persona que le ayudó en ese macabro crimen: "Petra. Siempre Petra".

Jana ha revelado a Curro su sospecha y los dos coinciden en que, de salir a la luz, esto supondría una hecatombe en los Luján. A partir de ahora, empieza el principio del fin de Cruz. No obstante aún han de ser pacientes y reunir pruebas irrefutables antes de saltar al vacío y destapar ante todos que son hijos de Dolores y que Cruz es su asesina y la de Tomás.

Mientras están en la habitación secreta, la marquesa se presenta en su habitación y Jana tiene que salir de ahí y colocar la chimenea tal y como estaba para que no les descubra. Ajena a esto, Cruz intenta acercarse a Jana para pedirle que convenza a Manuel de que no pueden irse de La Promesa, pero ella no está dispuesta a entrar en su juego y no le va a ayudar a paralizar el viaje, lo que provoca mayor ira en la marquesa.

Alonso busca en su hijo un poco de consuelo ante las desavenencias de su matrimonio y envidia la felicidad de Manuel y Jana. Una felicidad que también desearía sentir Martina a pesar de que está a punto de casarse. La muchacha es un mar de dudas después de que su prima Catalina le alertara de las intenciones de Jacobo.

Marcelo ya ha hecho pública su próxima marcha a todo el servicio y Ana vuelve a La Promesa a reencontrarse con su hijo, pero un incidente en forma de desmayo hace que Ricardo tenga que intervenir, acercándolo de nuevo a su todavía esposa. ¿Desvanecimiento real o estrategia para estrechar más la relación con el que fue su marido?

Catalina ha impedido in extremis que Samuel robe un jarrón de la sala pero no piensa quedarse de brazos cruzados a pesar de que le confiesa que es por una buena causa, por lo que convoca al sacerdote y a María Fernández para tomar las medidas pertinentes.

Y Curro, que sigue el consejo de Ángela de parar el plan de boda que tienen para él antes de que sea demasiado tarde, da el paso y se enfrenta a su tía en una discusión que lo lleva al límite como nunca, en la que le dice que tenga cuidado "no vaya a ser que salgan a la luz los cadáveres que tiene en el armario". Cruz se queda pasmada y contra las cuerdas.

Avance de 'La Promesa' capítulo del jueves 6 de marzo

Cruz, sorprendida, niega sus afirmaciones y acusa a Leocadia de haberle contado al muchacho que pretenden casarlo. Esta lo niega. Desconoce que realmente ha sido su hija quien lo ha reventado todo.

Catalina pone una condición y acuerda con Samuel y María Fernández que los beneficios de la venta del jarrón serán para los pobres y también para el servicio. Luego habla con Rómulo para organizar el viaje y le pide discreción.

Alonso le solicita a Catalina sus joyas para afrontar las deudas y esta no tiene ningún inconveniente en dárselas. Martina también va a darle sus joyas a Alonso. Jacobo propone mudarse a su palacio hasta la boda, pero ella se niega en rotundo.

La marcha de Marcelo de La Promesa se produce y Petra le dice a Teresa que sabe que el lacayo se va porque la relación entre ellos está muy deteriorada y ella no lo niega, pues le conviene que piense así. El ama de llaves no sabe que realmente son hermanos. Y Ana tranquiliza a su hijo tras su desmayo y le dice que está ilusionada por arreglar las cosas con Ricardo.

Tantas preguntas por parte de Jana hacen que Leocadia comience a sospechar sobre cuál es su verdadero interés respecto a la muerte de Dolores. Las sospechas de Leocadia quedan confirmadas cuando acaba descubriendo que en realidad Jana es hija de la doncella asesinada.