Terelu Campos se queda de piedra con la encerrona del equipo de 'De Viernes' y da un toque a la dirección

Terelu Campos no vio venir lo que 'De Viernes' le tenía preparado cuando Jorge Javier Vázquez irrumpió en el plató para promocionar el cambio de horario de 'El Diario de Jorge' y el cercano estreno de 'Supervivientes 2025'.

La colaboradora ha manifestado públicamente que lleva 9 años de sequía sexual y en el programa decidieron hacer un juego con ello para encontrarle un amor. "Nuestra colaboradora ha confesado recientemente que lleva cuatro años sin conocer hombre o varón y lo que es peor: casi 4 mil días sin sexo", introdujo Santi Acosta.

En ese momento, Terelu Campos se quedó de piedra. No esperaba esa encerrona de su equipo y, a priori, no le gustó un pelo a juzgar por sus gestos y por cómo se dirigió con la mirada a la directora de 'De Viernes'. Parecía que se la iba a comer por los ojos.

Mientras, Santi y Bea Archidona instaron a Jorge Javier a hacer de celestino ahora que en 'El Diario de Jorge' aborda citas de gente que acude a buscar el amor. Sin embargo, Jorge, que conoce bien a Terelu Campos, le echó un capote en ese sentido: "El estado de Terelu es ideal siempre y cuando no tengas ganas, y yo creo que no tiene ganas". Sabía perfectamente que la situación que estaban planteando no era de su agrado.

No obstante, 'De Viernes' siguió con el asunto y los presentadores anunciaron que habían preparado un casting "por si a Terelu le entran ganas". En ese instante, apareció en el pantallón Juan El Hortelano, uno de los primeros invitados de 'El Diario de Jorge'. Ese fue el pretendiente elegido para hacer la gracia. "¿A mí? ¿Para mí? Ah, no me has contado nada eh Julia", reaccionó la Campos con cara de circunstancia y dirigiéndose de nuevo a la dirección del formato.

Juan El Hortelano y Terelu Campos

La tertuliana aseguró que ella no tiene ganas de buscar un amor y, cuando el supuesto pretendiente entró en plató, un chico veinteañero amante del campo, trató de cambiar el chip y se mostró algo más distendida. "Venga, te voy a presentar a tu abuela, aquí tu abuela, aquí la abuela que no conocías", bromeó.

Acto seguido, para continuar con el juego, 'De Viernes' sometió a Juan y a Terelu Campos a un test de compatibilidad con preguntas como si tendrían o no sexo en la primera cita, postura predilecta en la cama o si abogan por una pareja abierta o cerrada. Pero sus respuestas fueron dispares. "El test no ha salido muy bien", apuntó Bea Archidona. "No te veo con la actitud adecuada", le recriminó Santi Acosta a Terelu. "¿Cómo que no?", le confrontó ella.