Miguel Frigenti denuncia en un firme comunicado lo que le está pasando fuera de 'GH DÚO'

La expulsión de Miguel Frigenti de 'GH Dúo' generó un enorme revuelo en las redes sociales. Ha sido uno de los concursantes más polémicos de esta edición y, por lo tanto, ha tenido tantos seguidores como detractores. Hay quienes piensan que su expulsión es justa mientras que otros, por el contrario, creen que la casa ha perdido a quien más juego daba.

Una semana después de haber salido de la casa de Guadalix y haberse enfrentado a la realidad, el colaborador televisivo ha emitido un comunicado urgente en el que denuncia lo mal que lo está pasando. A ello se suma diversos encontronazos que ha protagonizado en el plató con Carmen Borrego o María la jerezana después de que tachara a José María Almoguera de "mueble".

"Lo tengo que decir honestamente, me ha parecido un mueble de comedor. José María no tiene la culpa de ser quien es, de cobrar lo que cobra, pero considero que una persona que cobra un determinado caché, en su caso me imagino que elevado, tiene la responsabilidad, tanto con la organización como con el público, de implicarse, de dar juego y de ser proactivo. Y este chico ha sido un mueble que ha vivido bajo el edredón", aseguró Miguel Frigenti. Unas palabras que, como era de esperar, no sentaron nada bien a la madre del concursante, Carmen Borrego.

Además, los seguidores del programa no le perdonan que haya hecho público su apoyo para Maica como ganadora de la tercera edición de 'GH Dúo', en lugar de apoyar a su amigo Óscar. Lo que para muchos ha sido considerado como una traición. Tales han sido las críticas y los ataques que ha recibido, que el periodista se ha visto obligado a emitir un comunicado a través de sus redes sociales. En él denuncia la situación que está viviendo tras su salida del concurso.

Miguel Frigenti emite un comunicado tras los ataques recibidos

"No pensaba en grabar este vídeo, pero la verdad es que desde el programa del martes lo estoy pasando bastante mal. No paro de recibir mensajes llenos de insultos, de descalificativos, llamándome traidor, mala persona. El martes tuve que hacer un alegato a favor de un concursante y elegí a Maica. Elegí a Maica porque es una persona súper especial para mí. Igual que Óscar, igual que Romina. Para mí, los tres han sido todo ahí dentro. Para mí, gane quien gane, ojalá alguno de los tres, sería una opción súper digna", ha empezado diciendo Frigenti.

Con cara de preocupación, el ex concursante se defendía de las críticas: "El hecho de que yo haya hecho una campaña a favor de Maica no significa que haya dejado de querer a Óscar. No paro de acordarme de él. Estoy deseando de poder hablar con él, para poder abrazarle. Para mí es una persona súper especial. Mi paso por la casa ha sido una aventura que no voy a olvidar nunca, una de las mejores experiencias de mi vida gracias, en parte, a Óscar. Él ha tenido mucho que ver en eso, igual que Romina y Maica".

"He tenido dificultades dentro, como las estoy teniendo fuera. Siempre se ha cuestionado mucho mi relación con Óscar. Siempre han intentado enfrentarnos y separarnos, algo que he tenido que sortear siempre en la casa. Estoy hasta las noticias de que la gente se agarre al mensaje de traidor cuando considero que he sido una persona súper leal que me he matado con los míos. Estoy muy cansado de recibir menosprecios, de que se me desvalore como concursante…", ha sentenciado Miguel Frigenti.