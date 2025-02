Los 7 grandes estrenos de series y películas del 24 de febrero al 2 de marzo en Netflix, Prime Video o Movistar+

Febrero llega a su última semana con un fin de mes repleto de grandes estrenos que las plataformas como Netflix o Movistar Plus+ se estaban guardando para estos últimos días. El mes ha sido muy completo, y ha ido pavimentando el camino para lo que se viene el resto del año. Esta semana destacan sobre todo Netflix y Prime Video con producciones españolas muy esperadas. Por un lado, la expectación por ver el documental de Aitana 'Metamorfosis' está por las nubes. Es una de las artistas españolas más famosas de la actualidad, y sus fans se mueren por saber más de sus secretos. Por otro lado, tenemos la serie 'Su Majestad', que llega a Prime Video. Una serie de humor ácido y social sobre la realeza y todo lo que conlleva formar parte de una familia así.

Además, estamos en los últimos días antes de que lleguen los Oscar, y Movistar Plus+ y Prime Video aprovechan para estrenar algunas de las películas que quedan. Por ejemplo, a la plataforma de Amazon llega 'Nickel Boys', nominada a Mejor Película. Mientras que en Movistar tendremos 'El aprendiz', la historia sobre el ascenso de Donald Trump a magnate y empresario, con un Sebastian Stan nominado a Mejor Actor. Y por si fuera poco, 'Furiosa' llega también a Movistar Plus+ (aunque ya estaba disponible en MAX), película que debería haber estado nominada en varios premios técnicos, pero desde Warner apostaron más por 'Dune 2', que sí logró pasar el corte.

Estrenos en Netflix

Una nueva jugada

Sinopsis: Eliza Reed, una fiestera reformada, debe demostrar que es una buena empresaria cuando sin esperarlo acaba a cargo del equipo de baloncesto profesional de su familia.

Kate Hudson dará vida a Eliza, una improbable heredera a cargo de una de las franquicias de baloncesto más prestigiosas del país. Por lo que hemos podido ver, podríamos estar ante la 'Ted Lasso' de Netflix, y eso nos parece maravilloso. Además de poder volver a ver a Hudson en un papel protagonista. Sobre todo tras su desternillante personaje en 'Puñales por la espalda 2. El misterio de Glass Onion'. La actriz comenzó con una carrera potente, pero se ha ido diluyendo con el paso de los años, así que esta oportunidad podría volver a traer a la hija de Goldie Hawn a grandes proyectos.

Brenda Song, Drew Tarver, Scott MacArthur, Fabrizio Guido, Toby Sandeman, Chet Hanks, Jay Ellis y Max Greenfield completan el reparto de esta serie de 10 episodios, que cuenta con la firma de Mindy Kaling.

Fecha de estreno: 27 de febrero

Aitana: Metamorfosis

Sinopsis: Esta serie documental mostrará el día a día y detrás de las cámaras de la vida de la cantante Aitana.

Dirigida por Chloé Wallace ('Un cuento perfecto') y producida por Komodo Studio, la docuserie contará con 6 episodios e invitará a los fans de Aitana a conocerla como nunca antes la habían visto, disfrutando de sus mayores éxitos y sorteando complicados baches, en un proceso de crecimiento y madurez personal y profesional mientras sigue afianzándose como una de las mayores estrellas de la música española. La cantante no ha parado de trabajar desde que salió de Operación Triunfo, y así comienza el tráiler del documental. Cada cosa que hace genera titulares y polémicas (su baile en su última gira, su paso por 'La Revuelta'...), así que Netflix pretende ahondar en todo lo que hay detrás de ser una de las artistas más famosas del panorama nacional actual.

Fecha de estreno: 28 de febrero

Estrenos en Prime Video

Su Majestad

Sinopsis: España, año 2024. Pilar es una joven Princesa y futura Reina de España quien, de forma repentina y precipitada, se ve obligada a quedarse al frente de la institución tras un escándalo que salpica a su padre el rey Alfonso XIV que lo aleja de la primera línea pública durante unos meses. Pilar debe demostrarle al país que no es la irresponsable, insolente vaga e inútil que todos creen. Lo que pasa es que igual tienen razón.

Anna Castillo y Ernesto Alterio son los protagonistas de la nueva comedia de Borja Cobeaga y Diego San José ('Celeste'). También encontramos a Pablo Derqui como el rey, padre de la protagonista. Y es que estamos ante una serie bastante atípica, pero que promete ese humor ácido y pausado de sus creadores. "Me encanta el personaje de Pilar... Llevo con este proyecto desde hace muchos años, porque la primera vez que me comentaron que querían rodarlo fue en 2019, y luego la cosa se pospuso. Nunca había interpretado a alguien que fuera famoso, y eso me resultaba extraño. Me parecía gracioso pero a la vez me daba cierto pudor", ha explicado Anna Castillo en ELLE. Un proyecto largamente pospuesto que por fin va a ver la luz, y que es uno de los estrenos más esperados de la primera mitad de año.

Fecha de estreno: 27 de febrero

Nickel Boys

Sinopsis: Narra la poderosa amistad entre dos jóvenes afroamericanos que atraviesan juntos las duras pruebas de un reformatorio de Florida.

Dirigido por RaMell Ross, este film es un duro coming of age que busca ahondar en el racismo imperante en los Estados Unidos de los años 60. Aunque no ha tenido mucho éxito en su paso por los cines, 'Nickel Boys' se ha convertido en una de las sorpresas de la temporada. Sobre todo gracias a su nominación como Mejor Película en los Oscar de este año. Un drama pausado y crudo que adapta la novela ganadora del Pulitzer de Colson Whitehead. Una de esas películas que ya escasean en el Hollywood actual, más interesado en remakes y sagas que en pequeñas historias como esta.

Fecha de estreno: 28 de febrero

Estrenos en Movistar Plus+

Furiosa. De la saga Mad Max

Sinopsis: Al caer el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del 'Lugar Verde de Muchas Madres' y cae en manos de una horda de motoristas liderada por el Señor de la Guerra, Dementus. Arrasando el Páramo, se topan con la Ciudadela, presidida por Inmortal Joe. Mientras los dos tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa.

Esta precuela del clásico contemporáneo que es 'Mad Max Furia en la carretera' nos cuenta la historia de Furiosa. Si en la anterior película interpretó al personaje Charlize Theron, aquí coge el testigo Anya Taylor-Joy, dándole más fuerza y más drama. Acompañada de un irreconocible Chris Hemsworth, volvemos a los desiertos postapocalípticos imaginados por George Miller.

Escenas de acción totalmente desquiciantes, un mundo más complejo y amplio que su predecesora... y una banda sonora que se convierte en un tercer personaje principal. La película fue un fracaso en taquilla o, al menos, no consiguió recaudar lo esperado. Pese a ello, la gente la ha empezado a descubrir desde que llegó a plataformas en formato alquiler o compra. Y ahora que va a estar disponible para todos los usuarios de MAX, las cosas van a cambiar. 'Furiosa' puede convertirse en una cinta de culto. Lo tiene todo para conseguirlo. Y poco a poco lo ha ido consiguiendo. Anya-Taylor Joy es una estrella, y aunque llenar los zapatos de Charlize era una tarea muy difícil, ella aprueba con nota. Pese a que la película flojee en comparación con su predecesora.

Fecha de estreno: 28 de febrero

El aprendiz. La historia de Trump

Sinopsis: La historia que forjó la relación entre un antiguo tiburón, el poderoso abogado Roy Cohn junto a un tiburón aún mayor: el joven empresario y futuro presidente de los EE.UU. Donald Trump. Un joven Trump (Sebastian Stan), ansioso por hacerse un nombre como segundo hijo de una familia adinerada en el Nueva York de los años 70, cae bajo el hechizo de Roy Cohn (Jeremy Strong), el despiadado abogado que ayudaría a crear al Donald Trump que conocemos hoy. Cohn ve en Trump al protegido perfecto: alguien con una ambición desmedida, sed de éxito y dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar.

Sebastian Stan y Jeremy Strong están los dos nominados a Mejor Actor y Mejor Actor Secundario respectivamente en los Oscar de este año. Y no es para menos, porque sus interpretaciones son de lo mejor del cine reciente. Stan, alejándose del mundo Marvel, pero nunca renegando de él, está demostrando no solo lo buen actor que es, sino también tener buen ojo para elegir sus proyectos. 'El aprendiz' indaga en la psique del actual presidente de los Estados Unidos, y cómo se convirtió en el magnate empresarial que dominó los 70 y los 80. Y aunque la película no siempre acierta en el tono, lo cierto es que gracias a sus dos protagonistas consigue meternos de lleno en la historia.

Fecha de estreno: 2 de marzo

Estrenos en SkyShowtime

Lockerbie. En busca de la verdad

Sinopsis: El vuelo 103 de Pan Am explota sobre Lockerbie 38 minutos después del despegue el 21 de diciembre de 1988, matando a 259 personas a bordo y 11 en tierra. El Dr. Jim Swire pierde a su hija Flora y busca justicia con su esposa Jane.

Ojo que este mes de febrero tenemos a un buen puñado de grandes actores de Hollywood dando el salto a la pequeña pantalla. Porque en esta miniserie tenemos de protagonista a Colin Firth como un hombre que busca incansablemente justicia ante al muerte de su hija. Un thriller adictivo e intenso que llega con unas críticas increíbles. Sobre todo a la interpretación del propio Firth. Basada en el libro de 'The Lockerbie Bombing: A father's search for justice', sigue una historia inspirada en hechos reales.

Fecha de estreno: 28 de febrero

Más estrenos semanales: