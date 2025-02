La condición que Miguel Ángel Muñoz pone para convertirse en concursante de 'Supervivientes'

Miguel Ángel Muñoz continúa de celebración tras el éxito cosechado con la última edición de 'Pekín Express' en Max, que consiguió alzarse como el contenido más visto de la plataforma de streaming. Ahora, en una reciente entrevista, el cantante y bailarín no ha dudado en sincerarse sobre el próximo paso que tomará en su carrera televisiva. Y al zanjar la duda sobre si se atrevería con 'Supervivientes', el madrileño ha dejado claro el único requisito inamovible para su fichaje.

En su encuentro con Mundo Deportivo, el actor ha reflexionado sobre la buena acogida de la última entrega del reality de pruebas, que atravesó en esta ocasión Vietnam, Camboya y Laos. A su vez, ha sido claro al atajar si pondría rumbo a Honduras con Telecinco o no. "Me tiene que apetecer la experiencia", comienza explicando el bailarín.

Miguel Ángel Muñoz revela bajo qué condición participaría en 'Supervivientes'

"Me ofrecen muchas cosas, pero soy muy selectivo con lo que hago. Durante muchos años ha habido un montón de formatos a los que he dicho que no, porque no me gustaba mi imagen como actor dentro de los mismos", asegura Miguel Ángel Muñoz al citado medio, sin desvelar los otros proyectos televisivos que le han puesto sobre la mesa a lo largo de sus décadas de carrera.

Sin embargo, ha querido explicar la excepción que hizo en su día al apuntarse a los fogones de 'MasterChef Celebrity'. "Fue un antes y un después en la percepción que yo tenía de lo que significaba pasar por un programa como estos. 'Supervivientes' es otra cosa, es más 'reality'", lamenta el conductor de 'Pekín Express', desvelando entonces el único escenario en el que se atrevería a visitar los Cayos Cochinos.

"Si solamente se centrase en la experiencia vital de los participantes, pues quizás sería diferente...", sentencia Miguel Ángel Muñoz, dejando claro que mientras el reality de supervivencia mantenga la esencia con la que triunfa en Telecinco año tras año, no formará parte del casting. " Soy exigente y me tiene que apetecer", terminó subrayando el actor.