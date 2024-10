Canco Rodríguez confiesa las dificultades de 'Pekín Express' y habla así de la película de 'Aída'

La nueva edición de 'Pekín Express' ya está disponible en la plataforma Max con sus primeros episodios. El concurso ha vuelto a la televisión, en este caso de streaming, después de su estreno en 2008, y tras haber pasado por la televisión generalista, emitiendo diferentes temporadas en Cuatro, Antena 3 y laSexta.

Miguel Angel Muñoz es el nuevo presentador de una edición muy especial, ya que cuenta por primera vez en su historia con un casting de famosos. Entre ellos, el actor Canco Rodríguez, quien saltó a la fama en 2005, por interpretar a Barajas en la serie de comedia de Telecinco, 'Aída'.

De todo ello, hemos hablado en exclusiva con el intérprete, al que conoceremos más a fondo, y de verdad, ya que como él mismo nos confiesa, "somos personas normales y corrientes". ¿Volveremos a ver a ver a Barajas en la película que dirigirá Paco León y que prepara junto a los protagonistas de la mítica serie?

Vuelve 'Pekín Express' a Max y estamos con Canco Rodríguez y con su pareja de concurso, David. ¿Cómo os definiríais como pareja en esta aventura?

DAVID - Yo creo que el mote que nos pone el programa, que son "Los emocionados", al final, hace honor un poco a lo que somos. Tanto por la ilusión que tenemos, que creo que somos la pareja que va con más entusiasmo, como también por la parte emocional y la gestión emocional. Él como actor y yo como psicólogo, que creo que gestionamos bastante bien.

CANCO - Nuestro fuerte ha sido que hemos vivido la experiencia siendo fans del programa. Lo hemos vivido cumpliendo un sueño. De hecho, ha sido una broma que se repetía mucho. Hemos visto el programa juntos, todas las ediciones, hemos llorado viendo a los concursantes, hemos hecho cenas temáticas de 'Pekín Express', tenemos un grupo de Whatsapp de hace 10 años.

¿Te llegó a ti la propuesta o lo pediste tú?

CANCO - A mí me llegó la propuesta. Pero yo creo que nos llegó la propuesta seguramente a muchas personas. Claro. Porque de ahí luego ya vas viendo con quién vas a ir, con quién no, luego vamos juntos a que nos conozcan, a ver qué rollo damos, qué perfil damos, qué no. Y ya poco a poco, evidentemente, no es que puedas pelear, sino realmente tienes que mostrarte como eres. Porque tú allí no vas a hacer un personaje, es a ver si me cogen en un casting.

DAVID - Claro, pero sí que hay un proceso. Es importante entender que, aunque haya una edición de famosos, ha habido un proceso de ver y de selección.

¿Qué es lo que más os ha costado de esta experiencia?

CANCO - Las trampas son duras, los bichos son duros porque no estamos muy acostumbrados y nos da mucho miedo, pero luego, yo creo que cada uno tendría sus dificultades. La mía ha sido seguramente la desconexión familiar con un niño de dos años, no hay teléfono, no hay comunicación ninguna. Yo sé que ellos saben que estoy bien porque estamos en un programa y estamos protegidos.

No tenéis forma ninguna de hablar con tu familia

CANCO - No, no, no. Durante semanas o meses. Y aparte, aunque te fueses en la primera etapa, tú llegas antes. Llegas antes de hacer un proceso de adaptación. Allí no tienes teléfono, no tienes nada. Entonces, aunque te fueses el primero, estás tiempo sin hablar. Eso a mí personalmente me afectaba mucho porque mi vínculo familiar me gusta mucho para mi día a día.

¿Cuánto dormíais de media?

CANCO - Cuatro horas más o menos de media. Es curioso, porque el cuerpo se adapta tambien. Hemos comido muy poco, pero no hemos pasado hambre. 'Pekín Express' no es un programa de pasar hambre, es un programa muy emocional y al final es un programa en el que realmente, si te lo curras, puedes comer cada día porque te dan comida.

Entonces, como cada día duermes en casa de alguien, puedes pedir algo de comer. Generalmente, la gente te da algo de comer. Por lo tanto, realmente cada día puedes comer algo de arroz. Y cuando ya empiezas a tener hambre es porque estás acabando el día y vas a encontrar una casa.

DAVID - Sí, y luego es curioso, porque nos has preguntado cuántas horas, lo que nosotros calculamos, porque otra de las cosas de 'Pekín Express' es que no llevas reloj. Entonces, tú podíais preguntar a la gente ¿qué hora es? A todo el mundo. Menos al equipo.

CANCO - Te acuestas en un sitio lleno, lleno de bichos, sucio, muy sucio en el suelo, o sea, con tus huesos al suelo. Cuando te hablo de muchos bichos, te hablo de muchos bichos. Y entonces te despiertas de noche y piensas "Si son las seis de la mañana, o si son las cinco ya me me quedo despierto".

Lo más parecido que hemos visto a gran escala en televisión es 'Supervivientes', donde también se ha visto alguna tarántula

CANCO - No, a ver, realmente lo que se ve aquí es lo que se ve en 'Pekín Express'. No sé si llegaste a ver los programas anteriores. Nosotros que lo veíamos, Pekín es esto, esto es lo que se ve, lo que se vive. Realmente, ¿sabes dónde vas? Sí. ¿Sabes lo que te vas a encontrar? Aquí no hay trampa ni cartón. El que quiera creer que aquí hay algo orquestado...

Pero la realidad es que aquí no hay trampa, nadie. Todos estamos convencidos, todos lo sabemos, todos los concursantes lo hemos vivido. Y todo lo que tú vives, de verdad, que es que tienes solo un euro al día, no hay dinero. El coche que llega el último, se tira. Te dejan las cámaras dormir como te dejan, pero tú sigues viendo las arañas y las cucarachas. Te quedas ahí con todos los bichos, con todas las cosas, con esa familia que tienes que seguir hablando un rato con ellos porque te han abierto sus puertas.

Estoy yo en el grupo de difusión que tenéis del reencuentro de 'Aída'. Nos hizo a todos mucha ilusión. Estáis remando para que pueda haber un reencuentro

CANCO - Ojalá y tiene muy buena pinta.

¿Crees que puede salir para adelante?

CANCO - Si no lo creyera, nunca hubiésemos comunicado esto a la audiencia, al público, de que sueñe con nosotros. Ya sabes que no depende de nosotros. Ojalá fuéramos millonarios y montamos lo que sea.

¿Hasta día de hoy es vuestro deseo o a lo mejor ya hay algo hablado?

CANCO - Es nuestro deseo, pero ya te digo que hay un proceso avanzado.

¿Para peli o alguna continuación?

CANCO - Eso es lo que no te puedo decir. Me huelo cosas, pero puede que te lo diga y se filtre y luego no sea eso y te lo he dicho yo. Pero podemos soñar y yo estoy soñando.

DAVID - De esto hemos empezado hablando. Hay que soñar, porque al final lo que tú ves en la tele te puede acabar pasando.

CANCO - Hay una cosa que a mí me gusta, me gustaría que quede clara. No van a ver a un actor, me van a ver a mí. Soy tan anónimo como mi compañero. Me han visto haciendo otras cosas, pero de verdad, van a ver a dos anónimos haciendo una competición y es la verdad, porque a pesar de salir en la tele o de que haya una medalla de oro en las Olimpiadas, somos personas normales y corrientes, que yo echo de menos a mi madre allí y que me acuerdo de mi hijo y que lloro y que me río…

Vamos a ver a Canco. No vamos a ver a Barajas

CANCO - Exactamente. Y a todos los demás. Para mí es un programa de anónimos.

Vamos a estar ahí súper pendientes y ojalá que veamos a Barajas en un tiempo.

CANCO - Ojalá.

Muchas gracias