'Pekín Express': Lista de concursantes, número de programas y cómo ver el reality en MAX

Llegó el día. Este domingo 20 de octubre, MAX ha estrenado los dos primeros programas de 'Pekín Express: Objetivo Angkor', la nueva temporada del reality de aventuras que da el salto a la plataforma de pago después de su paso por Cuatro, Antena 3 y La Sexta.

'Pekín Express: Objetivo Angkor' es una carrera implacable por etapas que recorre algunos de los lugares más hermosos, desconocidos y desafiantes del mundo a lo largo de tres paises: Vietman, Laos y Camboya. Una travesía de 2500 kilómetros en la que los participantes conocerán a personas excepcionales, disfrutarán de las culturas más ricas y diversas, y se descubrirán a sí mismos en facetas nunca antes imaginadas.

El actor Miguel Ángel Muñoz vuelve a ponerse al frente de un programa tras 'Como Sapiens' y ejercerá de director de carrera de esta nueva temporada de 'Pekín Express' en la que por primera vez las parejas de concursantes están formadas por un personaje famoso junto a un familiar o amigo anónimo.

En concreto las 7 parejas que participan en esta edición son Miriam Díaz Aroca y María Grant, Octavi y Alicia Pujades, Gonzalo Miró y Ángel Díaz, Álex de la Croix y Guille Camas, Alba Paúl y Álex Domenech, Canco Rodríguez y David Pulido, Gemma Mengual y Gisela Morón.

Su misión: llegar lo más rápido posible a la meta a través de un trayecto por exóticos parajes en el que tendrán que buscar transporte, alojamiento y comida sin más recursos que los que les dicte su instinto, su ingenio o sus habilidades sociales. Sólo así serán capaces de superar los numerosos desafíos que deberán afrontar durante todo el programa si quieren mantenerse en el concurso hasta la prueba final.

Cabe destacar que los dos primeros programas de 'Pekín Express: Objetivo Angkor' han sido estrenados este mismo domingo, pero el resto de entregas se colgarán semanalmente. Hay que decir que esta temporada consta de nueve episodios.

Así son los dos primeros programas de 'Pekín Express'

PROGRAMA 1 - Comienza la carrera

'Pekín Express' arranca en Vietnam bajo una lluvia torrencial que no da tregua. Las parejas, aún nerviosas, se enfrentan a sus primeras misiones, pero la emoción y la presión inicial provocan más de un error inesperado. Los concursantes pronto descubren que la carrera será mucho más dura de lo que imaginaban. La generosidad de los locales empieza además a jugar un papel crucial, ayudándolos a avanzar. Estos son los primeros pasos de lo que será una aventura llena de emociones, retos y conexiones sorprendentes con la cultura asiática.

PROGRAMA 2 - El caos de Hanoi

Los aventureros aterrizan en Hanoi, una de las ciudades más caóticas de Asia. El frenesí de las calles y el ruido de las motos ponen a prueba su paciencia mientras buscan dónde pasar la noche. Con la primera inmunidad en juego, las parejas compiten en una emocionante prueba que premia a los ganadores con una sorpresa culinaria y un valioso descanso en la carrera. Las rivalidades empiezan a surgir, y se produce una trepidante carrera hasta la meta, donde dos parejas se disputan la llegada a contrarreloj.

Conoce a las 7 parejas de concursantes:

OCTAVI PUJADES Y ALICIA PUJADES (Padre e hija)

Con más de 25 años de trayectoria, Octavi es uno de los actores más polifacéticos del panorama nacional. Amante del deporte, la lectura y el dibujo, le encanta cuidar su cuerpo, por lo que va al gimnasio todos los días y cuida mucho su alimentación. Es muy competitivo “Pekín Express es la oportunidad de hacer algo completamente único y diferente en tu vida; y vivir una experiencia así junto a mi hija es todo un regalo”.

Alicia se considera bastante “performática”: le encanta estar delante de la cámara y le gustaría encaminar su carrera al modelaje. Practica menos deporte del que le gustaría, aunque cree que va a resistir a las condiciones duras de la carrera. “Pekín Express me da la oportunidad de hacer cosas que en otro momento no haría por miedo o vergüenza. Allí tendré la obligación de enfrentarme a esos miedos e imposiciones internas, para romper esas barreras conmigo misma que a veces no me dejan disfrutar. Si supero esta experiencia, podré con cualquier cosa”.

GONZALO MIRÓ Y ÁNGEL DÍAZ (Amigos)

Gonzalo, presentador y colaborador de televisión, es un apasionado del deporte, la naturaleza, los viajes, el cine y de divertirse con sus amigos. Tiene mucho sentido del humor y es muy competitivo, “exageradamente competitivo”. “Pekín Express es la mayor aventura que uno puede vivir. Participar en este concurso es un sueño para mucha gente y no me extraña, ¿quién no querría vivir una experiencia así?”. “Ángel y yo nos conocemos de jugar al fútbol juntos. Fuera del campo somos amigos, pero nos vemos solo para echar unos partidos.”

Ángel es funcionario del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) y encargado de la biblioteca. “Jamás pensé que acabaría participando en un programa de televisión y mucho menos en algo tan grande y único como Pekín Express”, reconoce. Es deportista, practica a diario, le gusta mucho la naturaleza y hacer senderismo por el campo. Es muy competitivo: “Tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde seremos capaces de llegar y cuáles serán nuestros límites”.

MIRIAM DÍAZ-AROCA Y MARÍA GRANT (Madre e hija)

Actriz, periodista y coach, Miriam lleva más de 20 años en televisión. Tiene muchas ganas de experimentar y ver hasta dónde puede llegar mental y físicamente: Pekín Express es el concurso por excelencia, un programa auténtico y honesto”. Quiere demostrar que una mujer de su edad puede vivir aventuras y superarse a sí misma: “Mi propósito es llegar al final de esta aventura, culminando nuestro proceso y reconocernos como mujeres que, independientemente de la diferencia generacional, hemos conseguido hacer un buen equipo”

A María le gusta el deporte: hípica, motociclismo, conducción… es muy transparente y admira mucho a su madre: “Esta aventura es una manera de conocer mejor a mi madre y reforzar todavía más nuestra conexión. Tendremos que enfrentarnos a situaciones que nos llevarán al extremo y espero que acaben ayudando a fortalecer nuestro lazo y ver dónde están nuestros límites” Quiere demostrar que la juventud no es un símbolo de debilidad. “Me encanta viajar y no existe mejor viaje que Pekín Express”

ÁLEX DE LA CROIX Y GUILLERMO DUQUE (Amigos)

Álex es cineasta, actriz, gestora cultural, activista y modelo, habla cuatro idiomas (inglés, francés, español y japonés) y, según ella, no tiene vergüenza para conseguir lo que quiere: “yo me creo Lara Croft, la Tomb Raider rubia”. No tiene miedos, pero odia el frío y despertarse pronto. “Adoro viajar, las experiencias extremas, conocer culturas, resolver misterios... Pekín Express combina todo esto y añade a la experiencia de que todo queda grabado, algo que lo hace aún más divertido”, reconoce. “Elegí a Guille como pareja porque es mi mejor amigo y además, siempre había sido nuestro sueño”.

Guillermo estudió medicina en Sevilla, hizo su doctorado en Francia y ahora vive y trabaja como médico de familia en Marsella. “Para mí participar en Pekín Express ha sido un sueño toda la vida. Cuando Álex me lo propuso dijimos que si existe un programa en el que tenemos que concursar es este”. Confiesa que no piensa mucho antes de actuar, es muy impulsivo: “Cada una tiene sus defectos y sus cosas, pero nos complementamos a la perfección”.

ALBA PAÚL Y ÁLEX DOMÈNECH (Cuñados)

“En cuanto me enteré de la vuelta de Pekín Express, tenía claro que necesitaba participar”: Alba es influencer de estilo de vida y empresaria. Junto a su pareja, Dulceida, se dedica a crear contenido en diferentes redes sociales. Se considera muy competitiva y lo único que desea es ganar. Además, uno de los aspectos que más ilusión le hace de esta experiencia es que podrá estar un tiempo desconectada del teléfono. “Amo viajar y me encanta competir, no existe un programa mejor que este para combinar ambas cosas y poder disfrutarlas al máximo”.

Influencer, modelo y empresario, Álex dirige, junto con su hermana Dulceida, varias empresas de representación y eventos. “Mi cuñada Alba y yo hacemos un team espectacular, somos muy competitivos y estoy seguro de que esta aventura nos unirá todavía más”. Adora viajar y es su sueño vivir una experiencia como Pekín Express, donde no tendrá la comodidad de hospedarse en un hotel de 5 estrellas: “Tengo ganas de ponerme al límite y conocer hasta dónde soy capaz de llegar”.

CANCO RODRÍGUEZ Y DAVID PULIDO (Amigos)

Actor y humorista, Canco se hizo conocido por su participación en la serie ‘Aída’ o ‘Fuga de Cerebros”. Se considera poco intrépido, aunque le gusta mucho viajar, pero siempre con comodidades y sin prisas. “Soy un fan absoluto de Pekín Express y participar en esta experiencia es un sueño cumplido”. Dice de sí mismo que es muy nervioso, valiente y competitivo. “David y yo hemos visto juntos todas las ediciones de Pekín Express y creo que será mi acompañante perfecto para este viaje. Además, creo que es de las pocas personas que podría aguantarme en una experiencia tan difícil, pero a la vez tan bonita”.

David es psicólogo, escritor, profesor y guionista de ficción, así como ganador de un Goya por el guion de ‘Tarde para la ira’. Racional y empático, se confiesa cabezota y de ideas fijas. Es bueno organizando y planificando lo que hay que hacer y su mayor miedo es la derrota, así como perderse parte de la experiencia. “Durante algunos de nuestros viajes juntos, Canco y yo hemos llegado a simular que estábamos participando en Pekín Express por pura diversión: en esos momentos me di cuenta de que él sería mi pareja perfecta. Quiero que todos los espectadores que han soñado con vivir esta aventura se sientan identificados conmigo cuando me vean, que perciban esa ilusión con la que me he embarcado en este viaje”.

GEMMA MENGUAL Y GISELA ROVIRA (Amigas)

Gemma se define como una chica noble, competitiva y que ha ido ganando carácter con los años. Ex deportista de élite y seguidora de Pekín Express, lo que más miedo le da es el hambre: cuando tiene hambre, no tiene amigos. “Queremos aportar al programa los valores que el deporte conlleva: la disciplina, el esfuerzo, la superación y, algo muy importante, la capacidad de resistir a situaciones en las que puedes estar sufriendo, pero sigues adelante”.

Gisela, ex deportista de élite y actriz, ganó la plata olímpica junto a Gemma en los Juegos Olímpicos de Pekín: “Gemma es como mi hermana y nos compenetramos a la perfección. Estoy encantada de que me haya elegido. Pero tampoco me sorprende: yo también la habría escogido a ella. Nos entendemos de una manera muy especial”. Lo que más miedo le da de la aventura es tener que separarse de su hija pequeña de tres años. “Estoy segura de que Pekín Express viene a mi vida a sumar. Todo lo que me aporte será bueno, para aprender y autodescubrirme”.