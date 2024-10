La condición que Miguel Ángel Muñoz impuso para presentar 'Pekín Express' tras 'MasterChef'

La nueva edición de 'Pekín Express' se estrena este domingo 20 de octubre en Max con dos capítulos de estreno y, a partir de la próxima semana, la plataforma estrenará una entrega cada siete días. Se trata así del enésimo acercamiento del streaming a la televisión generalista más tradicional, puesto que el concurso ha pasado por Cuatro, Antena 3 y laSexta desde que se estrenase en 2008.

Al frente de esta nueva edición, que es la sexta en total que se emite en España, se ha puesto el actor, cantante y presentador Miguel Ángel Muñoz. Con el madrileño hemos podido hablar en exclusiva de todo lo que ha supuesto para él, a nivel personal y profesional, esta nueva aventura en su carrera. ¿Qué condición puso, tras su paso por 'MasterChef', para presentar 'Pekín Express'?

Entre los concursantes que veremos en esta travesía, llamada "Objetivo Angkor", y que recorrerá 2.500 km y varios países, desde Vietnam a Camboya, hay varios que son muy conocidos, y es que esta nueva edición tiene la particularidad de que cuenta con famosos por primera vez en su historia. Canco Rodríguez, Gonzaló Miró, Miriam Díaz Aroca o Gemma Mengual son algunos de los celebrities que han aceptado el proyecto.

Vuelve 'Pekín Express' y lo hace de la mano de un actor, con un presentador estrella. Miguel Ángel Muñoz, ¿cómo estás?

MIGUEL ÁNGEL - Pues estoy muy contento, muy contento de presentar la nueva edición en el Festval de Vitoria, que muchas alegrías me ha dado a lo largo de los años y de poder, por fin, anunciar que el próximo 20 de octubre estrenamos dos capítulos de 'Pekín Express' en Max y cada semana, uno más.

Yo lo he disfrutado muchísimo. Ya he visto estos dos primeros y me han parecido extraordinarios, divertidos, intrépidos, hay competición, hay mucha tensión, hay muchos nervios, y lo he vivido como si fuera un espectador más y creo que a la gente le va a encantar, la verdad.

¿Es la primera vez que presentas?

MIGUEL ÁNGEL - Es la primera vez que presento el reality de este tipo. Un formato como 'Pekín Express', de aventuras y, además, con una envergadura tan especial como esta, en el que hemos sido 200 personas de equipo de producción a lo largo de 2500 kilómetros, en tres países de Asia, con lo cual ha sido un reto, una responsabilidad.

Aparte de la parte profesional, está la parte personal de haber viajado a tres países tan especiales como Vietnam, Laos y Camboya, que también te cambian un poquito por dentro y eso lo vas notando cuando se acaba la experiencia y vas continuando la vida.

¿Te ha pasado quizás, que decías: "Es que yo quiero ser concursante, quiero estar pasando todas esas pruebas"?

MIGUEL ÁNGEL - Pues mira, no me ha pasado, porque cuando llega la propuesta, me hace mucha ilusión que quieran que yo sea el conductor de este formato y, efectivamente, en mi manera de ser y de vivir la vida, podría haber participado. De hecho, yo, como conductor de carrera, ya lo he comentado antes en la rueda de prensa, en la presentación, me he involucrado hasta el fondo y más allá.

He hecho prácticamente todo lo que han hecho los concursantes por placer, otras veces por guion, porque lo pedía que lo pusieran en guion. Sin embargo, es mucho mejor ser el director de carrera que el concursante, porque espero que esto guste muchísimo y hagamos una segunda temporada y una tercera, y yo seguiré viviendo la experiencia, mientras que ellos…

¿Qué es lo que más te ha impresionado y que nos puedas contar?

MIGUEL ÁNGEL - Bueno, sobre todo es el choque cultural. Nosotros en Occidente vivimos de una manera muy distinta a como se vive en Oriente. Y, concretamente, en Vietnam, en Laos, en Camboya, hay un contraste dentro de los mismos países, muy distinto a cualquier cosa que podamos vivir en Europa o en otros países donde yo he tenido la oportunidad de trabajar y vivir, Estados Unidos o México, por ejemplo.

Y, por ejemplo, si tuviera que escoger uno de los tres países, esa adoración que tienen a Buda en Laos, y la cantidad de templos budistas que hay ahí y cómo viven esa adoración y esa generosidad de los unos para con los otros, tanto en los locales como en los foráneos, me impactó muchísimo. Más allá de la belleza extraordinaria de unos paisajes naturales muy especiales que se mezclaban con lugares tremendamente caóticos, con lugares con una necesidad también muy grande de desarrollo, pero la mezcla de todo eso ha sido como muy chocante.

Estar en un país como en una capital como Hanoi, donde hay 9 millones de habitantes y 7 millones de motocicletas donde no puedes caminar por la calle ni cruzar casi pensando que te van a atropellar en cada momento y a unos pocos kilómetros de ahí, estar en un paraíso natural que no corresponde con el ruido y el bullicio de esa ciudad. No sé, es muy difícil encontrarlo en lugares como en Europa, como todo eso junto.

Tú viviste una experiencia, otro talent show, que era 'MasterChef', y has querido transmitir a los concursantes que todo lo que tú viviste allí era totalmente cierto

MIGUEL ÁNGEL - Bueno, lo explicaba cuando me ofrecen hacer esto y me reúno con la gente de Max y de Warner. Yo les pongo mis cartas encima de la mesa de lo que yo necesito, necesitaba de la producción para poder afrontar este reto en la manera en la que soy. Yo me entrego al cien por cien en cada proyecto en el que participo y en este caso, pues como en una ocasión había pasado por ser concursante, como fue el caso de 'MasterChef', yo necesitaba saber si todo lo que ocurría era real o no, que en mi caso, en mi experiencia en 'MasterChef', así lo viví, en ningún momento dudé de la producción.

Le ponía esa condición a la producción de aquí y les decía que necesitaba formar parte desde el principio y saber si todo era legal, porque para mí era muy importante que hubiese justicia dentro del programa, más allá de la suerte o de las casualidades que pudieran ocurrir. Y a los concursantes, cuando les conocí por primera vez, se lo dije: 'Chicos, yo estoy de vuestro lado, me voy a divertir con vosotros y soy el director de carrera y os voy a fastidiar en algunas ocasiones, pero quiero que sepáis que muchas veces, aunque os penséis que hay una mano por detrás, no será así. Y si es, a mí también me estarían engañando'.

Muchas veces nos pensamos que hay una mano negra cuando es la suerte o la casualidad que llega en un momento dado, pero nuestro estrés o nuestro momento emocional nos hace pensar que nos están haciendo un lío que dudamos de lo que nos han dicho. A ellos les decía: 'Esto os va a pasar. Porque cuando no podáis ver más allá de esto por lo que estáis viviendo, pensaréis que lo que sucede no es real. Que sepáis que lo es, o al menos así me lo han transmitido a mí y yo peleo por vosotros y porque esto sea así todo el tiempo, porque yo me pongo en vuestra situación'. Y, bueno, me lo confirmaron antes de firmar. Ahora, a toro pasado, confirmo que es así y, por lo tanto, estaría dispuesto a hacer otra edición y las que sean pertinentes.