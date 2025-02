Gonzalo Miró pone encima de la mesa un detalle meridiano sobre Luis Rubiales que le delata

'Espejo Público' ha emitido parte de la declaración en directo de Luis Rubiales en la Audiencia Nacional por el beso, presuntamente no consentido, a Jennifer Hermoso; y Gonzalo Miró ha señalado un detalle muy significativo que no le ha pasado desapercibido.

El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se ha sentado ante el juez con una línea de defensa clara de que todo lo acontecido con la futbolista fue consentido. "Ella me apretó de las axilas, me levantó y le pregunté: ¿puedo darte un besito?", ha declarado Rubiales, a lo que, según su versión, recibió una respuesta afirmativa.

Tras emitir parte de esa sesión, en el plató de 'Espejo Público' han debatido. "Él pasa por esto como una cosa muy normal cuando esto es delito", ha sentenciado Mariló Montero. Por su lado, Rubén Amón ha hecho énfasis en que su línea argumental "pasa por demostrar que no hay ejercicio de abuso en la medida que hay consentimiento". Y precisamente, al hablar de esa línea argumental, Gonzalo Miró ha querido subrayar algo muy relevante a su juicio.

"Tiene una línea argumental que hay que decir que no ha variado. Desde el primer momento en el que concede una entrevista a la cadena COPE, en la que se pone a insultar a todo hijo de vecino que criticó lo que ocurrió, lo que pasó después del beso en Doha y la rueda de prensa diciendo que no iba a dimitir, Rubiales siempre ha argumentado que lo que ocurrió fue consentido y que no había hecho nada malo", ha resaltado el colaborador.

"Lo que ha variado es la pregunta de '¿te puedo dar un pico?' por '¿te puedo dar un besito?'", ha apostillado Susanna Griso. "Él lo que vino a decir literalmente es 'venga, ¿un piquito?', pero no verbalizó en ningún momento el '¿te puedo dar un besito?'", ha comentado al hilo Gonzalo Miró, señalando así una clara incongruencia en el relato sobre cómo planteó la pregunta de la discordia.

"No es ni lo que reconoció Rubiales haber dicho en la rueda de prensa", ha asegurado el tertuliano, donde habló de "piquito" y no de "besito". La duda sobre esas supuestas contradicciones ha quedado así encima de la mesa en 'Espejo Público'.