Gonzalo Miró opina sin dobleces sobre lo que se presenció con Ana Rosa y Ayuso en 'El programa de AR'

'Más vale tarde' ha recogido parte de la controvertida entrevista que Isabel Díaz Ayuso ha concedido este lunes en el regreso de 'El programa de Ana Rosa'. Y Gonzalo Miró, presente en el plató de La Sexta, se ha manifestado de una forma incontestable.

La presidenta madrileña ha vuelto a referirse hoy a "la operación de Estado" que ha puesto en marcha el Gobierno para matarla políticamente. "Si cualquier ciudadano se pone en mi lugar, entenderá lo que puede significar que el Presidente del Gobierno diga abiertamente que me quiere matar, que quiere acabar conmigo", ha afirmado sin rubor. Además, Ayuso también ha sugerido que ha sido espiada por Moncloa, asegurando que hay conversaciones con Sánchez en épica de pandemia que han desaparecido de repente.

"Lo cierto es que Ayuso ha llegado a pedir incluso amparo a la Unión Europea, hasta ahí ha llegado el nivel de victimismo que hoy ha exhibido una vez más y que le funciona bien. Entre su público es muy aplaudido y chocar directamente con Sánchez es lo que buscan los fans en Ayuso", ha empezado opinando Iñaki López en primer lugar.

Gonzalo Miró: "De la entrevista ni una sola respuesta resiste un análisis. Es un delirio constante"

Justo después, ha sido Gonzalo Miró el que ha impugnado lo sucedido en esa entrevista en 'El programa de AR'. "De la entrevista ni una sola respuesta resiste un análisis. Es un delirio constante, permanentemente", ha sentenciado. "Habría que aclararle o puntualizarle a Ayuso que WhatsApp es una aplicación que tiene una posibilidad de que se vayan borrando mensajes automáticamente. No hace falta que nadie le piratee el teléfono", ha señalado el tertuliano, desmontando así sus insidiosas declaraciones.

"Lo que me llama ya la atención y lo que debería a empezar a preocupar es quién es el Mago de Oz de esta mujer. ¿Quién permite o quién llega a apostar o apoyar a una persona que no tiene capacidad de decir un párrafo entero con claridad y con ciertos argumentos? No ha hecho falta más que oírle hablar de pensiones", ha proseguido un Gonzalo Miró sin ambages.

"¿Qué persona está interesada, sabiendo lo que se sabe de ella, de su entorno y de su familia, que siga al frente, al mando? Hay alguien muy poderoso en este país que se tiene que estar beneficiando de que ella siga siendo presidenta de la Comunidad de Madrid", ha sostenido el colaborador, que ha vuelto a reiterar que en la charla con Ana Rosa Quintana ha demostrado que "no resiste un análisis".