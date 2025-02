Esther Arroyo enmudece a 'De Viernes' y se niega a responder: "Se irá a la tumba conmigo"

Este viernes, 7 de febrero, '¡De viernes!' ha tenido nombre de mujer. Y es que cuatro han sido las invitadas que han ofrecido su testimonio al programa de Telecinco: Massiel, Rosa Benito, Claudia Bavel y Esther Arroyo. La Miss España 1990 visitó el espacio conducido por Santi Acosta y Bea Archidona para hacer balance su carrera televisiva.

Esther Arroyo tenía solo 22 años cuando fue coronada Miss España. Una victoria que, tal y como ella misma reconoció en '¡De viernes!', no se esperaba: "No me lo había planteado nunca… No estaba en mi cabeza. Yo había estado en Londres, luego volví para ganar dinero y poderme sacar el curso de caracterizadora, que era lo que quería hacer. No pensaba ganar Miss España", confesó.

La pregunta a la que Esther Arroyo se negó a contestar en '¡De viernes!'

Aunque no todo fue un camino de rosas. Y es que, según contó, tuvo numerosas trabas tanto durante como después del concurso de belleza. Por ejemplo, durante el certamen, alguien le robó la ropa. Un percance que quedó en la memoria de todos. Sin embargo, la modelo se negó a revelar la identidad de la persona que llevó a cabo ese robo: "Esto se irá a la tumba conmigo. No lo cuento. Fue una de las niñas que estaba en el autobús. No fue una azafata u otra persona. Yo sabían quién era".

De esta forma, dejó entrever que fue alguna de las jóvenes que participaron en el certamen de belleza. Pero se negó a dar su nombre: "Esto se va a ir a la tumba conmigo, porque qué gano contándolo. Al final, me parece una trastada, una niñería… En el autobús me puse de pie, muy digna con mi banda y el bañador, porque no tenía ropa, y dije: 'La señorita que se ha llevado mi ropa no se la podrá poner nunca, porque como se la vea se la arranco en medio del sitio donde la pille", contó Esther Arroyo en '¡De viernes!'.