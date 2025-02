El varapalo de la Justicia a Rocío Flores en su litigio con Kiko Hernández: esta es la consecuencia

Este martes, Kiko Hernández comenzaba 'Ni que fuéramos' asegurando que se trataba de uno de los días más felices de su vida. Después, era Belén Esteban la que también se mostraba entusiasmada. Y aunque todo podía apuntar que tenía que ver con su posible salto a las tardes de TVE nada más lejos de la realidad.

Era sobre las 17:00 horas cuando Kiko Hernández se levantaba de su silla y revelaba el motivo por el que estaba tan contento. Lo hacía después de que Belén Esteban sacara la cara por su compañero. "Hoy es un día muy importante para los que estamos trabajando en 'Ni que fuéramos' porque aunque vosotros se crean que nos matamos, cuando tenemos que estar estamos, para lo bueno y para lo malo", empezaba diciendo.

"Y hoy Kiko Hernández tiene que dar una noticia que a él y a todos nosotros nos ha hecho muy felices", añadía Belén Esteban. "Yo llevo como dos años con una losa en la cabeza, que es una denuncia por lo penal, una querella, donde se me pedían dos años y medio de cárcel y 120.000 euros", explicaba entonces Kiko Hernández.

"Ha habido varios intentos de juicio, no ha podido ser porque no iba la parte, porque faltaba un testigo, porque faltaba una testifical. El viernes pasado se celebró el juicio en el que se me pedían repito dos años y medio de cárcel y 120.000 euros, que de hecho en septiembre del año pasado me los quisieron embargar para que los tuvieran en el depósito, yo me negué y el juzgado lo admitió. Y llega el viernes y se celebra el juicio y yo me fui con ánimo de creo que he perdido", proseguía relatando el colaborador.

Rocío Flores pierde la demanda que le interpuso a Kiko Hernández

Tras ello, Kiko Hernández comentaba que todo ha sido muy rápido porque la sentencia le ha llegado hoy. "Yo nunca había visto una sentencia tan rápida. Hoy me la han dado. La que me demandaba era Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, y hoy el juez me ha dado la razón y quedo absuelto de toda la denuncia que me puso esta señora, estoy absuelto y usted ahora tiene que pagar las costas, yo ya estoy absolutamente liberado. Y por cierto el término pega madre es un término genérico según lo recoge la sentencia", añadía el colaborador.

De esta forma, Kiko Hernández le ha ganado a Rocío Flores en el juicio después de que la que fuera concursante de 'Supervivientes' y colaboradora de 'El programa de AR' le demandara por haberla acusado de pegar a su madre. "Ella decía que estos programas le han hecho mucho daño. Y yo lo que dije es que ya está bien de hincharse los bolsillos, de hacerse 'GH', de hacerse 'Supervivientes' hablando del mismo tema y ochenta mil galas y debates donde se llevan más de 900.000 euros y le dije señoría basta ya de que esta gente luego encima quiera ir a los juzgados y sentirse amonestados por lo que han vendido ellos en televisión", sentenciaba.

No obstante, Kiko Hernández reconocía que aunque cabía recurso y Rocío Flores podía recurrir ante el Supremo, él estaba tan feliz que le daba igual todo. "Cabe recurso pero vamos yo estoy con una tranquilidad y una felicidad que no me voy a meter con nadie de aquí a mañana", añadía con cierta sorna.