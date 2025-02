Desvelan cómo reaccionó Joaquín Prat fuera de cámaras al regreso de Ana Rosa a las mañanas

Desde esta semana, Verónica Dulanto ha tomado los mandos de un renovado 'Tardear' junto a Frank Blanco tras el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco. La presentadora se ha sincerado sobre cómo afronta esta inesperada nueva etapa y cómo ha encajado Joaquín Prat el terremoto que ha supuesto 'El programa de Ana Rosa' para su plantilla.

Tras ocuparse de dirigir el 'Club social' de 'Vamos a ver' desde que empezó la nueva temporada en septiembre, la comunicadora se ha despedido de su equipo y deja el tramo dedicado el corazón en manos de Adriana Dorronsoro. "Ha sido una semana tan frenética que tampoco te puedo dar mucho detalle porque como seguimos en marcha con todos los programas", comenta en su entrevista con Formula TV sobre la nueva era de 'Tardear'.

Verónica Dulanto, sobre Joaquín Prat y los cambios en 'Vamos a ver': "Fue un impacto"

Verónica Dulanto y Joaquín Prat

Al cambiar las mañanas por las tardes, Verónica Dulanto se despide de Joaquín Prat, que continúa al frente del matinal de Telecinco en una versión más reducida. Y cuando le han preguntado a la periodista por la reacción del presentador ante este inesperado reajuste en la parrilla, se ha sincerado. "La verdad es que apenas hemos comentado porque creo que también es verdad que fue un impacto", comenzó subrayando.

"Nadie se veía venir este cambio para el 3 de febrero de 2025 pero, bueno, no es que haya estado mal, yo no le he visto mal. Lo único es que te crea una incertidumbre, evidentemente", aseguró la comunicadora al citado medio, recordando el poco margen de tiempo con el que Mediaset anunció la reestructuración que sufrirían los espacios matinales a partir de febrero.

"Cuando tú estás en un programa asentado con una audiencia asentada y un horario asentado, los cambios siempre generan esa incertidumbre inicial. Pero, más allá de eso, pues igual, le ha transmitido a los compañeros y al equipo que todo va a seguir igual", añadió Verónica Dulanto sobre cómo están afrontando ambos espacios los cambios durante esta semana. "El contenido y demás va a seguir todo igual. Expectante", aseguró Verónica Dulanto.

"Ana Rosa y yo no tenemos nada que ver"

A su vez, confiesa que tanto Joaquín Prat como ella no pueden esperar a ver los resultados de este cambio sustancial en la programación. "La palabra que te puedo decir es que Joaquín y todos estamos expectantes. Además, es que esto no puedes saberlo hasta que echas a andar. Entonces, a partir de la semana que viene, cuando llevemos una semanita, ya podremos tener una visión más acertada", señaló la presentadora.

Sobre la responsabilidad de tomar el relevo a Ana Rosa Quintana, la comunicadora advierte de entrada sobre la gran diferencia que las separa. "Bueno, pues lo primero, con Ana Rosa o con quien fuera, es responsabilidad. Segundo, agradecida por este reto y esta nueva franja pero también creo que no tenemos nada que ver", subrayó Verónica Dulanto.

"O sea, las personalidades no tienen nada que ver y aunque siga siendo 'Tardear' y la marca continúe, vamos a dar un giro bastante radical al tono del programa", adelantó la nueva presentadora del magacín vespertino de Telecinco, que cambiará de registro tras formar tándem junto a Frank Blanco. "Sobre todo, es cambiar el tono. Y yo creo que, además, siendo una pareja, también cambia, ¿no? Somos dos, o sea, visualmente también cambia la cosa. Creo que, entre los dos, vamos a poder, espero, manejar este barco", añadió Dulanto.

Sobre la llegada de 'Sálvame' a las tardes de TVE: "Veremos cómo llega..."

Sobre el posible aterrizaje del universo 'Sálvame' en las tardes de TVE, Verónica Dulanto ha sido tajante. "¿Qué llega un programa como 'Sálvame'? Pues veremos. Yo creo que sí que hay un público que reclama ese tipo de programa desde que aquí acabó pero veremos. Veremos si llega, cómo llega, de qué manera, con quiénes…", esgrimió la periodista, pronunciándose también sobre la posibilidad de competir contra los antiguos rostros de Telecinco.

"Sí, el pastel está difícil y para repartir entre todos está complicado pero hay pastel. Cada uno puede tener su hueco", resolvió la nueva conductora de 'TardeAR', asegurando que "cada cadena está apostando por lo suyo" y que habrá que esperar para conocer si los rumores sobre las tardes de La 1 terminan materializándose o no.