Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del martes 25 de febrero: El plan de Jesús y María acorralada

'Sueños de libertad' está de cumpleaños. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay cumple este martes un año en antena tras tomar el relevo de la célebre 'Amar es para siempre'. Y lo hace en un momento álgido en lo que a tramas se refiere. Además para reforzar algunas de ellas el serial ha seguido incorporando a nuevos actores.

Así, tras la llegada de Arturo Querejeta, este jueves se incorporaba al reparto de 'Sueños de Libertad', la actriz Marta Calvó, histórica villana de la serie 'Motivos personales'. La actriz ha llegado para dar vida a doña Clara, la madre de Pelayo Olivares dando un giro de 180 grados a la trama del personaje de Alejandro Albarracín.

En el capítulo de 'Sueños de Libertad' de este lunes, después de que Jesús amenazara con llevarse a Julia para siempre, Damián y Begoña estaban desesperados y la enfermera proponía a su suegro denunciar a Jesús a la guardia civil por la muerte de Clotilde y Valentín. Pero Damián optaba por dejar que su hijo siga viviendo en su casa aunque no quiera saber nada de él.

Por su parte, Andrés le dejaba claro a María que después de lo que ha descubierto no está dispuesto a retomar su relación aunque mantendrá un buen trato con ella por el bien de su bebé aunque ella trataba de que su marido la perdone.

En plena guerra familiar, Damián se enteraba de que Manuela se ha incorporado al servicio y parece que su relación no empieza con buen pie. Por si fuera poco, Manuela se encontraba con problemas para entender una receta pues no sabe leer y para terminar escuchaba a Damián encarándose con don Pedro.

En casa de los Merino, Digna descubría que don Pedro ha tendido una mano a Andrés. Lo que no sabe es que Carpena sigue tratando de mover los hilos en la fábrica y trata de ganarse a Tasio para ello. Por su lado, Joaquín, que se encuentra perdido, tiene otro quebradero de cabeza al ver que hay problemas con las obras del balneario.

Marta y Begoña seguían sospechando que hay algo extraño en la muerte de Víctor Zárate y en la estrategia de Jesús de inculpar a Andrés. Y la De La Reina recordaba que vio a Víctor hablando con Gema poco antes de su desaparición, por lo que la ahora dependienta podría tener la clave.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 253 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 25 de febrero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 253 de 'Sueños de Libertad'

Begoña sigue sospechando que hay algo detrás de la muerte de Víctor y por ello no duda en presentarse en casa de los Merino para hablar con Gema. Sin embargo, la antigua doncella no le da ninguna pista reveladora. Tras ello, Gema no duda en avisarle a María de la investigación que está haciendo su cuñada.

Por su parte, Clara y Pelayo visitan la casa de Marta para que ella y Damián se conozcan. Pero la reunión se llena de tensión pues la madre de Pelayo no deja de hacer diferentes comentarios que pueden herir a Marta y ambos tratan de defenderse. Además, tras escuchar algunos de ellos, Damián llega a la conclusión de que Pelayo también es homosexual.

Tras la comida con los De la Reina, Pelayo le pide a su madre que le de un voto de confianza a Marta o sino sus planes de matrimonio se irán al traste y ella accede y le tiende una mano a su futura nuera. Por otro lado, pese a que don Pedro intenta ganarse de nuevo a Digna, ella se mantiene impertérrita y sigue sin perdonarle.

Paralelamente, Digna le propone a María que acuda a ver al doctor Herrera al sentir varios mareos. Y tras ello, María trata de convencer a Andrés para que le acompañe a ver al doctor. Pese a su primer desencuentro, Damián felicita a Digna por haber contratado a Manuela.

En la fábrica, Joaquín les comunica a todos los problemas que ha habido en la construcción del balneario y el Merino trata de proteger su obra sin perjudicar a la empresa que podría estar al borde de la quiebra. Y con este problema, Jesús aprovecha para tratar de recuperar poder dentro de las Perfumerías De La Reina.