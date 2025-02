Antonio Naranjo, censurado en el programa de Nacho Abad en Mediaset por traspasar líneas rojas

A colación del caso Juan Carlos Monedero, 'En boca de todos' ha rescatado unas polémicas palabras de Pablo Iglesias en 2014 que han crispado a los colaboradores del programa de Nacho Abad. Tanto es así, que se ha producido un áspero enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla al que se ha sumado Javier Gallego.



"El típico intelectual que te lleva a tu casa, te pone un disco de Silvio Rodríguez e intenta tocarte las tetas", decía entre risas Pablo Iglesias a las personas que acudieron a la presentación de su libro en el año 2014. Pero no se quedaba ahí, el exlíder de Podemos añadía: "Por las risas femeninas que escucho, creo que alguna lo habréis padecido. Pero hacen falta intelectuales que no solo pongan un disco de Silvio Rodríguez y te intenten tocar las tetas" sino que también hagan otras cosas.

Al escuchar esas desafortunadas declaraciones, Antonio Naranjo se ha pronunciado asegurando que no le sorprendían. Pero las palabras empleadas han indignado a Sarah Santaolalla. "Pero si Pablo Iglesias todo lo que ha hecho es promocionar a sus novias", ha soltado el colaborador.

Esta manifestación cabreaba a su compañera, que saltaba como un resorte contra el periodista, censurándole en directo y tildándole de machista sin cortapisas: "¡Qué machista eres! Eso sí que es machista, eso sí que es machista. Es que son comentarios machistas. Decir que una mujer está ahí por un hombre eso es machista". "Lo que hace Pablo Iglesias sí es machista, que es un machista de libro", le ha replicado él.

Acto seguido, Antonio Naranjo, ante la polémica que le podía acarrea, matizaba lo que acababa de verbalizar y justificaba que él había afirmado que siempre promocionaba, no que no hubiera otros motivos de meritocracia para obtener un puesto político. "Yo no he dicho eso, lo que he dicho es que la persona que se acercaba sentimentalmente a él promocionaba, no que no tenga méritos", ha aclarado el tertuliano.

"Es que eso no es así (...) Es un machista y ese comentario es despreciable", le ha seguido confrontado Santaolalla. "Naranjo, por defender a las mujeres, ha hecho uno de los ataques más flagrantes a las mujeres. Según él no están por méritos propios e Irene Montero fue Ministra de Igualdad no por méritos propios sino por ser la novia de Pablo Iglesias", ha añadido Javier Gallego.

"¿Quién ha dicho eso? Yo no he dicho eso", se ha defendido Antonio Naranjo mientras Gallego cuestionaba las dimensiones que se le estaban dando en el programa a esas declaraciones de Iglesias de hace 11 años. "Estamos sacando un comentario del 2014 que a mi me parece improcedente y no me haría gracia, pero le estamos dando un valor de carga de prueba que no tiene", ha sentenciado.