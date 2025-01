Roberto Leal responde a las palabras de Christian Gálvez sobre él y no puede ser más claro

Si algo caracteriza a Roberto Leal es el hecho de no meterse en polémicas ni buscar enfrentamientos, y mucho menos con compañeros de profesión. Sin embargo, ha hecho una excepción para responder a las declaraciones que Christian Gálvez hizo sobre él en el podcast 'Vaya vaina' en donde, entre otras cosas, habló sobre su abrupto final en 'Pasapalabra'.

"Tuve que hacer un ejercicio psicológico para despedirme de aquello. No era mío, los programas son de la audiencia y de las cadenas. Pero tuve que hacer un proceso porque lo que era mi vida ya no está", explicó el presentador de Mediaset. Además, aseguró que Antena 3 le tanteó para seguir presentando 'Pasapalabra', pero decidió no aceptar por lealtad a su cadena, Telecinco: "Me ofrecieron la posibilidad de quedarme en mi cadena y Antena 3 tomó otras decisiones".

Finalmente, fue Roberto Leal el elegido por Antena 3 para ponerse al frente del exitoso concurso. Un gran acierto, como así reconoció el propio Christian Gálvez, quien, aunque confesó no haber vuelto a ver el programa, "me consta por amigos y por gente del público que Roberto Leal es un tío muy solvente y que es el mejor presentador que puede tener ahora mismo el concurso".

Roberto Leal responde a los halagos de Christian Gálvez

Sobre estos halagos se ha pronunciado el actual presentador de 'Pasapalabra' y 'El Desafío' durante su asistencia a la entrega de premios Next Generation de la revista 'Men’s Health'. Ante los micrófonos de Europa Press, mostró su agradecimiento a su predecesor: "Yo se lo agradezco muchísimo a Christian. Hace muchísimo que no le veo y he coincidido muy poco con él realmente. Él ha sido uno de los grandísimos presentadores de este formato, el más longevo. Llevaba el programa de categoría, y para mí ha sido un referente a la hora de presentar 'Pasapalabra'. Es decir, yo he visto todos sus programas para poder luego yo intentar hacer el mío y con mi versión".

"Sin duda, agradezco esas palabras. Le deseo lo mejor, por supuesto. Sí que me mandó un mensaje al principio, esto ya lo conté. Fue súper generoso conmigo, y llevaba razón en una cosa, y es que al final el programa lo hace el equipo, y el equipo es fabuloso y yo disfruto hoy del equipo que trabajó con él durante muchos años. Le siguen recordando con muchísimo cariño. Al final los presentadores vamos y venimos, y los formatos son los que se quedan", sentenció Roberto Leal.