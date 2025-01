Risto Mejide se encara a Miguel Ángel Rodríguez y le dice lo que muchos piensan en su cara

Este jueves, 'Todo es mentira' cumple seis años en las sobremesas de Cuatro y 1.500 programas. Y para conmemorar este aniversario tan importante, Risto Mejide ha entrevistado por primera vez a Miguel Ángel Rodríguez, el asesor de Isabel Díaz Ayuso tras declarar este miércoles en el Supremo por la causa que investiga al fiscal general por el caso de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

No obstante, Susanna Griso le quitaba la exclusiva a Risto Mejide como ya hiciera con Juan Lobato en su momento pues conseguía entrevistar primero a Miguel Ángel Rodríguez en 'Espejo Público'. Nada más recibirle en el plató, el que fuera portavoz del gobierno de Aznar le decía a Risto Mejide que había esperado a una fecha tan especial como esta para visitar su programa.

Durante toda la entrevista, Risto Mejide ha tratado de desmontar a Miguel Ángel Rodríguez. "El 12 de marzo el fiscal Salto escribe por correo al abogado de la pareja de Ayuso para informarle de la denuncia. Una a las 8:50 sin adjuntar la denuncia y otra a las 9:23 para enviársela. El 13 de marzo a las 21:29, El Mundo publica la siguiente noticia 'La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales'. ¿Tú fuiste quien lo filtraste?", le preguntaba Risto. "No, y el periódico El Mundo ha publicado dos veces que yo no soy su fuente", contestaba Miguel Ángel Rodríguez.

"Yo recibo el email del señor Salto con la esperanza de que esto ya se está terminando, propone un acuerdo, se acepta y se acaba todo", proseguía diciendo el ex-político. "¿A ti te dicen que la fiscalía propone un acuerdo? Porque no dice que proponga un acuerdo", le replicaba Risto Mejide leyendo la información.

Miguel Ángel Rodríguez defiende al novio de Ayuso: "No se ha declarado delincuente"

Tras ello, Miguel Ángel Rodríguez aseveraba que él desconocía que hubo una propuesta de acuerdo anterior a la del mes de marzo y cuestionaba que se filtrara el expediente de la fiscalía sobre el caso de González Amador y volvía a decir que él no sabía que había una propuesta anterior. "¿Me estás diciendo que el mail que tu recibes de González Amador no va a acompañado de decir oye que esto es una respuesta a un mail anterior, a ti te engañó?", repreguntaba Risto. "No, no me engaña, pero yo no estoy en la negociación que tiene su abogado. Por cierto, Alberto nunca se ha declarado culpable de nada", sentenciaba el invitado.

"Ahora vamos a eso. Un momento", le solicitaba Risto Mejide para seguir contando paso a paso como se produjo todo. "El primer mail del abogado de González Amador reconoce que se han cometido dos delitos", aseveraba Risto. "Son negociaciones del abogado", trataba de defender MAR. "Pero que está diciendo que se han cometido dos delitos", insistía el presentador. "Lo dice su abogado, González Amador nunca se ha sentado delante de nadie a decir que es un delincuente", volvía a repetir Miguel Ángel. "Pero lo dice su abogado, que es su representante ante la fiscalía, ¿está negociando en su nombre o no?", le volvía a cuestionar Risto.

"Yo no sé si has tenido algún problema con Hacienda", le soltaba Miguel Ángel Rodríguez sin pudor. "Vamos a dejarlo ahí", contestaba Mejide. "Le he pillado. Si lo has tenido, como todos hemos tenido, tú mandas a tu abogado para que lo solucione y le dices ni me lo cuentes", contestaba el invitado. "O sí", apostillaba Risto. "Pero González Amador nunca se ha declarado delincuente ni confeso y no lo ha dicho delante de un juez. Delincuente confeso se ha declarado Aldama", insistía Miguel Ángel.

Pero los rifirrafes entre presentador e invitado continuaban durante toda la entrevista. "Si Alberto no fuese el novio de Ayuso esto estaría cerrado, por tanto se está utilizando un expediente de la fiscalía para hacer daño a un rival político diseñado por Pedro Sánchez", defendía el asesor de Díaz Ayuso. "Pero ese es otro tema, no me cambies la 13, 14 que tu eres muy bueno en eso", le soltaba Risto Mejide sin pensárselo.

"Vamos a volver a los mails porque acto seguido tu publicas un tuit para reorientar la narrativa del bulo", trataba de decir Risto antes de que su invitado le cortara. "Y dale con el bulo, aquí pone que pueden llegar a un acuerdo donde está el bulo", insistía Miguel Ángel Rodríguez. "Tú dices que la fiscalía le ofrece por email un acuerdo y no le ofrece nada", volvía a decirle el presentador. "Yo entiendo que quiere un acuerdo", se justificaba Rodríguez. "Tu entenderás lo que quieras pero no pone eso", le repetía una y otra vez.

Risto Mejide desmonta al asesor de Ayuso y le llama "manipulador"

Después, Risto Mejide no ha dudado en desmontar a Miguel Ángel Rodríguez por el tuit que puso en el que juntaba información con opinión. "Dices que antes de que pueda responder, la fiscalía recibe órdenes de "arriba" para que no haya acuerdo, ¿de dónde sacas eso?", le cuestionaba Risto. "Eso no es información, es opinión", contestaba él. "En la misma frase me estás juntando información, según tú verídica, con opinión", le criticaba el presentador. "Tú no lo sabes, te lo estás inventando", insistía Mejide.

Tras ello, Risto le preguntaba si había confesado en el Supremo que era mentira que la fiscalía hubiera recibido presiones de arriba y Miguel Ángel insistía en que era "deducción". Y otra de las mentiras que confesaba sin pudor Miguel Ángel Rodríguez era lo de los dos trabajadores del Diario.es con pasamontañas que habían intentado entrar en la casa de Díaz Ayuso.

Asimismo, Miguel Ángel Rodríguez lanzaba un órdago al gobierno. "Si quieren pelea la tendremos", aseveraba. "¿Aunque sea mintiendo?", le soltaba Risto. "Y dale, que no es un bulo Risto, léete la frase. Yo no doy bulos, doy información veraz, certera y comprobable". "Junto a bulos", le apostillaba Risto. "Y luego doy opiniones", apostillaba el jefe de gabinete de Ayuso. "Que son bulos", insistía el presentador de 'Todo es mentira'.

Durante la entrevista, Risto Mejide también le lanzaba un dardo a su invitado. "A mí me cuesta creer que el mail no lo tuvieras y que no montaras toda esta historia para echarle la culpa a la fiscalía, que sus cosas tendrá, pero todo esto lo has montado ocultando parte que es una manera de manipular", aseguraba. "Si fuera capaz de eso...", trataba de defenderse MAR. "Eres capaz de eso y demás", sentenciaba.