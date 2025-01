Risto Mejide acorrala a Susana Díaz en 'Todo es mentira' y ella se planta: "No me lleves a..."

'Todo es mentira' se hacía eco este miércoles de la dimisión de Javier Lambán, secretario general del PSOE en Aragón, de su puesto en el Senado. Risto Mejide aprovechó entonces para subrayar que Lambán tampoco aparecía en el polémico vídeo parlamentario de apoyo a Pedro Sánchez. Pero no se quedó ahí, ya que también señaló la ausencia de Susana Díaz, que terminaría confrontando al presentador.

En cuanto Risto Mejide cayó en la cuenta de que, su colaboradora del espacio de Cuatro, era otra de las grandes ausentes en el vídeo de amparo al presidente del Gobierno, no tardó en acorralar a la política en busca de explicaciones. "Yo no me enteré", esgrimió simplemente la antigua presidenta de la Junta de Andalucía.

"Tú dijiste: 'Calla, calla. Que igual se va", añadió entre risas el presentador, haciendo alusión a que el vídeo se remonta a mayo del 2024, justo en el período en el que Pedro Sánchez publicó su carta a la ciudadanía antes de tomar la decisión de seguir al frente de su cargo.

Susana Díaz para los pies a Risto Mejide por lo que llega a insinuar sobre Pedro Sánchez

Susanna Díaz y Risto Mejide en 'Todo es mentira'

"Yo sabía que no se iba a ir y, además, de ese vídeo muchos ni nos enteramos. No me llamaron para hacerlo", insistió Susana Díaz, algo molesta por las insinuaciones del publicista en tono de broma.

Pero Mejide estaba decidido a dejarla en evidencia. "Se pidió a todo el Senado… Pero tú no quisiste salir", sentenció el conductor de 'Todo es mentira' antes de que la política se pusiese más seria. "Que no, Risto. No me lleves a ese terreno, que no", espetó visiblemente enfadada por la caza de brujas en la que se estaba convirtiendo la tertulia.

"¿Quieres enmendar esa situación y hacer ese vídeo de apoyo a Pedro Sánchez ahora?", propuso entonces el presentador, en un intento de quitar hierro al asunto. "Yo apoyo al PSOE y al presidente del Gobierno en aquello en lo que estoy de acuerdo. Se lo digo a la cara y no tengo por qué hacer un vídeo", señaló finalmente Susana Díaz, que se negó firmemente a grabar un total apoyando al presidente del Gobierno.