Los 7 mayores estrenos de series y películas del 27 de enero al 2 de febrero en Netflix, Prime Video o Movistar+

Ya esta aquí la última semana de enero (y los primeros días de febrero) y las plataformas nos han preparado un gran fin de fiesta. Porque el mes se ha hecho largo y arduo. Al final no le llaman la cuesta de enero por nada. Así que no hay nada mejor que darnos una pequeña sorpresa para que no se nos quede tan mal sabor de boca. Y de hecho, esta semana empieza fuerte con una de monstruos en Corea: 'Project Silence'. Acción a raudales y una tensión que no te suelta ni un segundo. Parecido a 'Longlegs', pero esta cinta indie de terror es mucho más pausada y cauteloso... con un Nicolas Cage, como siempre, camaleónico.

Y siguiendo por el mismo camino, tenemos la precuela de 'Dexter', que nos llega a SkyShowtime. E incluso el gran éxito viral el año pasado, 'La sustancia'. Sí, la película por la que, por fin, Demi Moore ha conseguido el reconocimiento que merece. Una cruda y agresiva metáfora sobre el envejecimiento femenino, que es una de las películas que tienes que ver sí o sí. Al igual que la nueva temporada de 'La chica de nieve'. Thriller made in Spain que, claramente, se va a convertir en un nuevo éxito de Netflix. Y, para rematar, dos estrenos que no tienen nada que ver. Por un lado, la nueva serie de animación de Marvel, con Spider-Man de protagonista. Y, por otro lado, la nueva comedia de Will Ferrell, con Reese Whiterspoon como su pareja. ¿Qué más podemos querer?

Estrenos en Movistar Plus+

Project Silence

Sinopsis: Un accidente tiene lugar en un puente cubierto de niebla y, como consecuencia, se desata una bestia desconocida.

Lo coreano está de moda. Llevamos avisándolo todo el año pasado y es que cada semana hay una buena batería de estrenos del país asiático que no te puedes perder. Y es que este lunes 27 de enero llega ‘Project Silence’. Por momentos recuerda a ‘The Host’, del director de ‘Parásitos’, aunque aquí prima más la acción que el estudio de personajes. Una película repleta de ritmo y que recomendamos, como siempre, ver en su idioma original.

Fecha de estreno: 27 de enero

La sustancia

Sinopsis: 'Tú, pero mejor en todos los sentidos'. Esa es la promesa, un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto.

¿Qué vamos a decir de ‘La sustancia’ que no se haya dicho ya? La auténtica gran sorpresa de 2024, que ha supuesto el renacer de Demi Moore, que ha conseguido 5 nominaciones a los Oscar y que llevará el gore a la gala. Un estudio sobre el envejecimiento y el precio de ser una mujer mayor en el Hollywood actual. La dupla formada por Demi Moore y Margaret Qualley es impagable, y tiene momentos de body horror realmente perturbadores. Con ecos al clásico de culto ‘La muerte os sienta tan bien’, la película dirigida por Coralie Fargeat ha dividido a la crítica. Pero no al público, que la ha encumbrado como una de las grandes obras de los últimos años. Sobre todo a esa Demi Moore magnética. Como curiosidad, Universal fue la productora original pero no se fió al ver el resultado final y decidió venderla a pérdidas a MUBI. Gran error. Y ojo, que también estará disponible en Filmin.

Fecha de estreno: 31 de enero

Longlegs

Sinopsis: A Lee Harker, una nueva y talentosa agente del FBI, le han asignado un caso sin resolver de un asesino en serie. A medida que la investigación se complica y se descubren pruebas ocultas, Harker se da cuenta de que existe un vínculo personal con el despiadado asesino y debe actuar con rapidez para evitar otro asesinato.

La nueva película de Oz Perkins (que está a punto de estrenar ‘El mono’) es una de las cintas de terror más comentadas del pasado año. Ya no solo por su atmósfera perturbadora y asfixiante, sino también por sus actuaciones. Primero, la de Maika Monroe, reina del terror indie de la generación Z. Y, por otro lado, la presencia de un inquietante y desquiciado Nicolas Cage. Su interpretación es la parte más interesante de la película, y ha sido injustamente olvidada por los grandes premios. Una de sus mejores actuaciones y que demuestra el rango actoral de Cage. Quizá su final no consiga rematar bien todas las tramas abiertas, pero pese a ello, es una muy buena película de terror y de misterio.

Fecha de estreno: 1 de febrero

Estrenos en Netflix

La chica de nieve 2. El juego del alma

Sinopsis: “¿Quieres jugar?” Esta pregunta escrita en un sobre que contiene una polaroid con una joven amordazada es el comienzo de un juego macabro, el Juego del Alma, en el que la periodista Miren Rojo apostará su vida y hasta su propia cordura. Tras los acontecimientos ocurridos en la primera temporada de La chica de nieve, Miren investiga esta vez un colegio elitista que parece estar en el centro de la desaparición y asesinato de dos jóvenes. Lo hará junto a Jaime, un periodista de investigación que llega al diario Sur huyendo de su pasado e intentando recuperar su reputación perdida. Misterios, secretos, mentiras y unos personajes tan llenos de heridas como la propia protagonista.

Milena Smit esta de vuelta. Y es que regresa como la periodista Miren Rojo en un nuevo caso para Netflix. Si 'La chica de nieve' se convirtió en la serie española más vista de la plataforma (sin contar 'Entrevías', que no es de Netflix), esta segunda temporada pretende volver a explotar una nueva investigación. Basada en el libro de Javier Castillo 'El juego del alma', tendremos a Miki Esparbé como nuevo fichaje, y el regreso, aunque en un papel mucho más pequeño, de Jose Coronado. También retoman sus papeles Aixa Villagrán ('La virgen roja'), Marco Cáceres, Hugo Welzel ('El hijo zurdo'), Luis Callejo ('La noche más larga'), Luis Bermejo ('Magical Girl') y Vicente Romero ('La novia gitana').

Un thriller made in Spain que ya triunfó en su primera temporada, y que regresa para llevar a los personajes al límite. Con una nueva trama enrevesada y, para algunos, superior al anterior libro, ‘El juego del alma’ promete convertirse en una de las series más comentadas del año.

Fecha de estreno: 31 de enero

Estrenos en Prime Video

Estáis cordialmente invitados

Sinopsis: Una mujer que está planeando la boda de su hermana y el padre de otra futura novia descubren que tienen doble reserva para su destino, por lo que ambas partes deciden compartir el lugar, pero el caos y el desastre les esperan.

Will Ferrell y Reese Witherspoon unen fuerzas para una comedia de esas que tan bien se les dan a los intérpretes. Bodas paralelas que van a traer el caos y van a provocar más de una risa. Completan el reparto Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner, Jimmy Tatro, Stony Blyden, Leanne Morgan, Rory Scovel, Keyla Monterroso Mejia, Ramona Young, Jack McBrayer y Celia Weston.

La carrera de Will Ferrell se ha vuelto cada vez más interesante con el paso de los años. De ser el típico gracioso con comedias absurdas, a producir grandes proyectos independientes, documentales sobre las personas trans o incluso secundario de lujo en grandes éxitos como 'Barbie'.

Fecha de estreno: 30 de enero

Estrenos en SkyShowtime

Dexter: Pecado Original

Sinopsis: la historia de Dexter mientras pasa de estudiante a vengativo asesino en serie. Con ayuda de su padre, adoptará un código pensado para encontrar y matar a aquellos que merecen ser eliminados de la sociedad, sin llamar la atención de la policía. Un desafío especialmente complicado cuando empieza a trabajar como becario forense en el departamento de policía metropolitana de Miami.

Ambientada en Miami en 1991, 15 años antes de los eventos de la serie original, la precuela busca arrojar un poco de luz sobre el complejo personaje de Dexter, y cómo llegó a convertirse en el asesino despiadado que conocemos. Patrick Gibson, al que conocemos de 'Sombra y hueso', es el encargado de sustituir a Michael C. Hall y contarnos un poco sobre la historia previa a la serie principal. Eso sí, Michael C. Hall también vuelve, pero solo para poner la voz en off del protagonista.

’Dexter’, pede a tener unas temporadas finales bastante criticadas por los fans, ha conseguido mantener su estatus de culto a lo largo de los años. La prueba es que se siguen haciendo historias derivadas de la serie original, y su público sigue al pie del cañón. Esta nueva vuelta de tuerca promete llevarnos a los orígenes. Y solo esperamos que no escatimen en sangre…

Fecha de estreno: 30 de enero

Estrenos en Disney Plus

Tu amigo y vecino Spider-man

Sinopsis: Sigue a Peter Parker en su camino para convertirse en Spider-Man.

Aunque todos pensábamos que esta nueva versión del mítico trepamuros contaría los primeros años del Spader-Man de Tom Holland, Marvel ha decidido dar un volantazo importante a esta posible trama. Así que no vamos a encontrarnos al Spidey del UCM, sino a una versión alternativa. De hecho, Tony Stark ya no es el mentor de Peter Parker, sino Norman Osborn (Coman Domingo). El nombre os sonará: es la identidad del villano Duende Verde.

Eso sí, pese a que la premisa nos llame mucho la atención, o que el estudio tras la serie sea el mismo de ‘X-Men 97’, no han faltado las críticas a su acartonado estilo de animación. Sobre todo por los fondos en los que aparecen personajes totalmente congelados en el espacio. Solo esperamos que la historia sea revolucionaria y nos dé algo nuevo de un personaje ya muy trillado. Porque después de ‘Spider-man: un nuevo universo’, el nivel está muy alto.

Fecha de estreno: 29 de enero

