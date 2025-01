Las nuevas 'Mozos de Arousa' de 'Reacción en cadena', al borde de batir su récord histórico

Desde que los Mozos de Arousa dijeron adiós a 'Reacción en cadena' en el mes de noviembre, el concurso de Ion Aramendi no logra retener a sus equipos mucho tiempo. Las campeonas actuales son 'Sirenas mañas', un grupo formado por Marta, Alba y Ana que este lunes estuvieron a punto de batir uno de los récords del trío gallego.

A lo largo de su paso por 'Reacción en cadena', los Mozos de Arousa rompieron casi todos los récords del programa al estar más de año y medio concursando. Una de esas marcas era la de mayor cifra ganada en un solo programa.

Así, cabe recordar que los Mozos de Arousa se embolsaron 55.000 € en una sola tarde el pasado 1 de abril de 2024 cuando llegaron a 'La última cadena' con 110.000 euros y acertaron todas sus palabras y pidieron el eslabón misterioso para tratar de adivinar la última palabra.

Las 'Sirenas mañas', el nuevo equipo ganador de 'Reacción en cadena' a punto de lograr el "récord absoluto del programa"

Pues bien, este lunes, las 'Sirenas mañas' llegaron a 'la última cadena' de 'Reacción en cadena' con aún más dinero en juego del que tenían Raúl, Borjamina y Bruno aquel día pues habían acumulado 118.000 euros. Al igual que los gallegos, las mañas acertaron todas las palabras antes de 'la última palabra'.

"Atención sirenas mañas os enfrentáis a la última palabra, una palabra que vale 118.000 euros. Esto supera cualquier sueño", les advertía Ion Aramendi. El primer eslabón era "CRISTAL" y la palabra que tenían que acertar empezaba por "MA" y acababa en "S". Tras no tenerlo claro decidían comprar el eslabón misterioso quedándose en 59.000 euros. Sin embargo, tal y como les recordó el presentador de 'Reacción en cadena' seguía siendo "récord absoluto del programa".

No obstante, el eslabón que era "Cómplices" no les sirvió de nada pues la palabra era "manzanas" por el nombre del primer disco del grupo Cómplices y por la novela gráfica Nieve, cristal, manzanas, adaptación del cuento de Blancanieves firmada por Neil Gaiman y Colleen Doran. Tras no adivinar, el bote de las 'Sirenas mañas' se quedó con los 24.423 euros con los que llegaron el lunes.