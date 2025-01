'La Moderna', avance semanal del 20 al 24 de enero: Tres nuevos personajes y la investigación del asesinato de César

Pese a que está en su mejor momento en audiencias tras haber anotado varios máximos, 'La Moderna' tiene los días contados en la sobremesa de TVE pues la cadena pública ha decidido cancelar la ficción. Asimismo, a partir de la próxima semana La 1 acelerará su ritmo de emisión adelantando su horario a las 16:20 horas, ampliando así su duración por capítulo a 75 minutos.

Asimismo, la semana que viene 'La Moderna' incorporará tres nuevos actores a su reparto: Juli Fàbregas, Roberto Enríquez y Meritxell Calvo, que interpretarán a los personajes de Capitán Dávila, Ramallo y Marcelina.

Y precisamente, la serie producida por Boomerang TV se encuentra en un momento decisivo tras la muerte de César Morel. Y es que Emiliano Pedraza ha cumplido su venganza después de aliarse con doña Lázara para cometer un doble asesinato y que ambos pudiesen salir indemnes.

Mientras se encontraba cenando con su hermana Mercedes en casa, César Morel recibía dos disparos y terminaba falleciendo en sus brazos al iniciar el capítulo de este viernes de 'La Moderna'. Un trágico suceso que llega después del pacto de Emiliano y doña Lázara que incluía tanto la muerte de César como la de don Fermín.

Tras el fallecimiento de César, Mercedes no dudaba en presentarse en casa de los Pedraza y se enfrentaba con Emiliano mientras que Maruja se quedaba completamente destrozada. Eso sí, el empresario dejaba claro que él odiaba a César pero que no le había matado y que tenía coartada. También don Fermín llegó a sospechar de que su amigo Emiliano pudiera estar detrás de la muerte del dueño del Madrid Cabaret aunque Lázara trató de quitárselo de la cabeza.

Por otro lado, Emiliano conoció por boca de Paula que Rodrigo no es su hijo. Tras la bronca con su padre, Paula comunicaba a Rodrigo y Pepita que se va a vivir con Teresa pero Pepita les pedía a los dos que se vayan de Madrid porque Rodrigo puede correr la misma suerte que César y huyeran aunque la hija de Emiliano dejaba claro que no es momento de escapar sino de enfrentarse a su padre. Finalmente, Emiliano no dudana en encararse con Pepita por lo de Rodrigo.

Pero si no puedes esperar más y quieres saber ya lo que va a pasar en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que va a ocurrir en los próximos capítulos de 'La Moderna' en la semana del 20 al 24 de enero de 2025, que se ofrecerán de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 317 de 'La Moderna' - Lunes 20 de enero

Lázara sacará el dinero que había guardado dentro de la caja fuerte. Maruja no será bien recibida por Mercedes, quien no quiere saber nada de ella. Pensará que César seguiría vivo si no se hubiese enamorado de ella.

Por su parte, Emiliano le dejará claro a Paula que no le va a poner las cosas fáciles. Fermín le comentará a Emiliano que la Policía está tras el sicario que mató a César.

En La Moderna, Rogelio Alfaro, quien contrató a Pietro para la comunión, se presentará para dialogar con don Fermín. En ese contexto, le hará una oferta de trabajo tanto a Antonia como a Pietro. Quico malinterpretará el acercamiento que tiene con él Teresa.

Además, Celia regresará a Madrid tras su viaje, y finalmente, a cambio de que deje a Rodrigo y a Paula en paz, Maruja decidirá no salir de casa nunca más como medida de protesta frente a la tiranía de su marido Emiliano.

Avance del capítulo 318 de 'La Moderna' - Martes 21 de enero

Comienzo de la vida monacal de Maruja dentro de su casa. Rodrigo le dirá a Paula que está decidido a no esquivar a Emiliano y a hablar cara a cara con él. Mercedes temerá que Emiliano se vaya de rositas tras lo ocurrido.

Rodrigo le insistirá a su madre para que huya con ellos. Emiliano le dejará claro a Rodrigo que no quiere saber nada más de él. Mientras tanto, en La Moderna, para Pietro y Antonia la oferta de Rogelio es irrechazable, pero antes de aceptarla quieren hablarlo con don Fermín.

Confundiendo las cosas, Quico se extralimitará al ofrecerse a defender a Teresa. Además, no aguantará bien una broma de Elías estando incluso a punto de agredirlo. Por último, don Fermín informará a Emiliano de que la policía ha encontrado un pañuelo con unas iniciales bordadas. Parece que la investigación sobre el asesinato de César Morel empieza a cercarse.

Avance del capítulo 319 de 'La Moderna' - Miércoles 22 de enero

Paula y Rodrigo estarán dispuestos a vivir su amor a cualquier precio y Emiliano querrá quitarle a Paula su tienda. Mercedes le comentará a Iván que la policía ha encontrado un pañuelo con las iniciales bordadas… y para su sorpresa, Iván le responderá que su padre tiene todos sus pañuelos bordados.

A su vez, Pepita y Maruja estarán convencidas de que Emiliano es el culpable de la muerte de César. Mientras tanto, En La Moderna, Pietro y Antonia seguirán decididos a aceptar el acuerdo que les ha hecho el señor Alfaro. Hablarán con él para que lo vaya preparando todo.

Finalmente, Laurita y Celia harán planes de futuro juntas, así como Leonora, Miguel y Trini encontrarán la solución para el pago de la operación de León, puesto que habrá júbilo y algarabía en el Salón de té: les ha tocado la lotería a sus trabajadores.

Avance del capítulo 320 de 'La Moderna' - Jueves 23 de enero

El capitán Dávila, el nuevo jefe policial del distrito centro, se presentará en La Moderna buscando a Lázara. Fermín se apoyará en sus sobrinas para que se hagan cargo del salón, pues no tiene fuerzas para darles explicaciones a sus trabajadores.

También el capitán Dávila registrará el Madrid Cabaret. Al tiempo que Mercedes le comentará que no cree que su hermano mantuviera una relación con Lázara. Paralelamente, Pietro está decidido a irse de La Moderna, y así, tanto él como Antonia firmarán el contrato con Rogelio.

Y en medio de la galería se ha producido una terrible agresión a una mujer. Finalmente, la alegría por el premio de la lotería se evaporará cuando Elías reconozca que se ha equivocado de número. Esto provocará que decida irse para no volver. Pero antes de eso, aprovechará para despedirse de Cañete.

Avance del capítulo 321 de 'La Moderna' - Viernes 24 de enero

Teresa apoyará a don Fermín y se comprometerá a estar a su lado, ahora más que nunca, tras lo ocurrido con su esposa. Teresa, por lo tanto, tomará las riendas de La Moderna mientras don Fermín siga con su duelo. También contará con el apoyo de Emiliano como su amigo fiel e incondicional.

A su vez, Emiliano le reprochará a Iván que esté tan pendiente de Mercedes. Teresa y Cañete tendrán la tarea de repartir el reintegro de la lotería entre los compradores. Paralelamente, don Bernardo, el inversor que le queda a Agustín en la película, le pedirá a su secuaz Ramallo que se haga cargo de la contabilidad de ella.

Finalmente, y debido a la situación por la que está atravesando, don Fermín caerá inconsciente al suelo al revelarles a sus trabajadores la verdad en lo que concierne a doña Lázara, como principal sospechosa del asesinato de César Morel.