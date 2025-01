Avance semanal de 'La Promesa', capítulos del 20 al 24 de enero: El embarazo de Jana y su terrible consecuencia

'La Promesa' enfrenta una semana crucial en TVE con la decisión que Jana y Manuel van a tomar (y anunciar) tras su boda. De momento, en el capítulo de este lunes, 20 de enero, la marquesa se encuentra en el disparadero. Tras contarle su hija la discusión que tuvo con Cruz, Alonso le acusa de ser la responsable de la hemorragia que casi malogra el embarazo de Catalina delante de todos. Y esto será la puntilla a un matrimonio destrozado e insalvable.

Así, la revelación del marqués sacude los cimientos de La Promesa, y los de su relación con Cruz. Otro revés para Cruz es la publicación en la revista que revela que el futuro marqués de Luján se ha casado con una criada. La marquesa empieza a asumir las consecuencias de que todo haya salido a la luz y su obsesión es saber quién lo filtró.

Vera, Lope, Marcelo y Teresa deciden cambiar de estrategia en su investigación y preguntan a los más veteranos de La Promesa, como Rómulo y las cocineras, sobre la existencia de pasadizos secretos en las entrañas de palacio. Por su parte, Petra, tras la marcha de Santos, sigue negándose en rotundo a revelar el paradero del muchacho a pesar de la presión que Ricardo ejerce sobre ella.

En paralelo, parece que Manuel ha logrado reparar el vehículo gracias a las herramientas de Antonio. Y antes de despedirles, tanto él como su mujer Ñica deciden sorprender a Jana y Manuel de una manera que ninguno de los dos recién casados esperaría jamás. Les preparan una nueva y simbólica ceremonia de boda.

Avance de 'La Promesa' capítulo del martes 21 de enero

Jana y Manuel celebran esa simbólica ceremonia de boda con Ñica y Antonio y se despiden después de agradecerles todo lo que han hecho por ellos, además de los sabios consejos que han recibido y que les han empujado a dar un paso que marcará las tramas de La Promesa en los próximos episodios.

Ante la insistencia de Catalina, Alonso habla con Cruz para cederle a su hija el palacio de Cádiz, pero esta se niega rotundamente. Ángela y Curro no resuelven sus diferencias, pero la chica sí parece llevarse bien con la hija del marqués. Entretanto, Cruz llama la atención a Leocadia sobre la presencia de su hija, a la que no quiere bajo su techo, y esta no duda en frenarle con una amenaza.

Ricardo se molesta con Pía por haber vuelto a inmiscuirse en el asunto de Santos y esta pide permiso a Rómulo para ir a ver a su hijo. Teresa y Vera descubren que la habitación que ahora ocupa la marquesa, en el pasado pertenecía a otra persona. La pregunta es a quién, y eso es lo que tratarán de averiguar ahora.

Mientras, el padre Samuel vuelve a ser grosero con María Fernández, a pesar de todo lo que ella está haciendo por él. La doncella le reprocha otra vez su actitud y este vuelve a disculparse con ella.

Avance de 'La Promesa' capítulo del miércoles 22 de enero

Jana y Manuel regresan a La Promesa, pero esa vuelta será tormentosa porque, nada más recibirles, la marquesa les echará en cara la difusión del origen de Jana a través de una revista. Jana comparte con sus compañeros los días idílicos que ha pasado con los ancianos y desvela a su hermano Curro una noticia inesperada que cambiará el palacio para siempre: va a ser madre con Manuel.

Leocadia se pone en marcha para que inviten a su hija a una de las mejores fiestas de la alta sociedad, mientras que Ángela se va ganando la confianza de Manuel y Jana, algo imposible de conseguir con Curro. Tras descubrir que otra persona ocupaba la habitación que ahora es de la marquesa, mil preguntas inundan a Teresa, Vera, Lope y Marcelo.

Y Pía está cansada de las contradicciones de Ricardo hacia ella y, con amargura, decide poner distancia entre ambos. Manuel descubre que va a ser tío de mellizos.

Avance del capítulo del jueves 23 de enero

Manuel habla con Curro y Catalina sobre el gran paso que dará con Jana de ser padres. Tras perder el negocio del aceite por la publicación de la gaceta, Alonso le cuenta, a Catalina primero y a Manuel después, que tienen problemas económicos. Y Rómulo reúne al servicio para tomar las primeras medidas de austeridad, que revolucionarán al servicio.

Aunque Ángela le dice a Leocadia que no quiere ir a la fiesta, ella sigue adelante con las gestiones, pero, además, descubre algo muy preocupante de su hija. En paralelo, Teresa decide que lo mejor es dejar de investigar la habitación secreta que han encontrado, pero sus compañeros no quieren desistir.

Tanto Jana como Teresa se dan cuenta de lo muy pendiente que está María Fernández de Samuel. No deja dudas de que está enamorada del párroco. Además, Ricardo le pide a Pía una segunda oportunidad tras el nuevo choque entre ellos y Rómulo le da un ultimátum a Petra para que le diga dónde ha ido Santos.

Avance de 'La Promesa' capítulo del viernes 24 de enero

Ángela revela a su madre Leocadia los verdaderos motivos de su llegada a La Promesa. El plan de Manuel de avisar a Adriano para informarle de que es padre de mellizos cae en saco roto con Catalina, que acude a Jana para pedirle un inmenso favor.

Inmensa es la devoción de María Fernández por Samuel. Teresa y Jana son testigos de cómo su amiga se vuelca demasiado con él en cuerpo y alma. Aunque le duela en el alma, a Rómulo no le queda otra que avisar a los señores de que Santos no aparece, después de haberse ido de La Promesa sin avisar. No lo pueden ocultar más.

Por último, en mitad de una cena, Manuel da la gran noticia a la familia de que va a ser padre con Jana. El anuncio deja a todos en shock. Lo que no anticipa el joven Luján es la terrible reacción que va a tener lugar por parte de ¿la marquesa?