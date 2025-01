Kiko Matamoros no se reprime con Antonio Montero y José Manuel Parada: "Estúpidos, anormales"

En las últimas horas son varios los rostros que han cuestionado que Anabel Pantoja esté en silencio con respecto al problema de salud de su hija recién nacida después de haberlo compartido todo con el público. Es el caso de Antonio Montero y José Manuel Parada. Y contra ellos ha explotado Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos'.

Este martes, Antonio Montero ya recibió una reprimenda por parte de Ana Rosa en 'TardeAR' al cuestionar que Anabel Pantoja tenía que dar explicaciones después de haberlo vendido todo en redes sociales. Y a él se ha sumado José Manuel Parada al llegar a comparar la situación de Alma con la de Raphael.

"No sabemos nada. Tienen derecho a guardar silencio pero contrasta tanto silencio con la última enfermedad de un artista tan importante como Rapahel que dijo vamos a contar las cosas como son. Las enfermedades hay que respetarlas siempre, pero venimos de una claridad informativa a una oscuridad absoluta", soltaba José Manuel Parada ante los micrófonos de Europa Press cuando le preguntaban por Anabel Pantoja en la alfombra roja de los Premios Iris.

Tras escuchar al colaborador de 'Y ahora Sonsoles', Belén Esteban no dudaba en brotar contra él en 'Ni que fuéramos'. "Vale ya. Aquí hay una situación de una familia en la que hay una persona mala. Que quieren el derecho, y están en su derecho. Que es menor y es un delito de hablar de la niña, de la enfermedad y de todo. Os encantaría saber y no sabéis nada", espetaba la colaboradora visiblemente molesta.

Pero era Kiko Matamoros el que no se cortaba nada al condenar lo que acababa de escuchar. "El problema del discurso de Parada que viene a ser el mismo que el de Montero es que no se han debido enterar de una cosa que es un derecho que es la intimidad de una persona. Intentar comparar a Raphael con una criatura de 40 días donde sus padres tienen que ser garantes de esa intimidad con una persona mayor de edad, un profesional archi consagrado y que tiene más de 80 años y que puede tomar decisiones sobre sí mismo", empezaba reflexionando.

Kiko Matamoros brota contra Parada y Antonio Montero: "Sois unos auténticos analfabetos jurídicos"

"Cada uno tiene derecho a contar lo que le de la gana pero hay que ser estúpido, y lo siento Parada porque te tengo cariño, como se lo tengo a Antonio Montero, que es otro estúpido. Es que hay que ser estúpido", sentenciaba Kiko Matamoros. "Lequio vino a decir lo mismo", aseveraba Javier de Hoyos. "Pues otro estúpido. Parada la oscuridad eres tú, hay que ser tenebroso, oscuro e iba a decir otra cosa que me voy a callar porque no quiero que me regañen para intentarnos vender que Anabel Pantoja y su marido, que es alguien que no pertenece a este mundo, están en la obligación de comunicarnos el estado de salud de su hija. ¿Estáis locos? ¿Estáis bien de la cabeza? Sois unos auténticos analfabetos jurídicos como lo es Antonio Montero cuando denuncia determinados vídeos que se emiten donde sea y no denuncia los que se emiten en su propio programa, hay que ser estúpido. Hay gente que confunde absolutamente todo", insistía Matamoros.

Al escucharle, María Patiño le pedía a su compañero tener un poco de mesura con las palabras. "No todos pensamos igual, ellos consideran que en la manera de vivir Anabel Pantoja de cara a la prensa en su sueldo va compartir esto. No sé si lo compartís alguno de los que hay aquí", defendía la presentadora. "¿Pero puede haber alguien que no sea un anormal que pueda compartir eso?", soltaba Kiko. "Me niego a que llames anormal a alguien que no piensa como tú", le replicaba la presentadora.

"Es un discurso de una persona anormal", recalcaba Kiko Matamoros. "Te llamarán entonces anormal cuando no piensen como tú", le advertía María Patiño. "Que no, perdona, que hay una ley del menor, ¿qué pasa que los padres son tontos y tiene que venir Parada a decir lo que tienen que decir? Es que hay que ser muy anormal para propagar que Anabel debe dar cuenta pública de lo que le pase a su hija. Es anormal porque es algo que no es normal", concluía el colaborador.