Isa Pantoja revela la oferta para concursar en este reality y cuál ha sido su respuesta

Isa Pantoja ha reaparecido este viernes en 'Vamos a ver' después de haber pasado parte de las navidades en Nueva York junto a Asraf Beno y su hijo Alberto y la otra con la familia de su marido. Y en su reaparición no ha dudado en hablar del estreno de 'GH DÚO 3' en el que participa su primo Manuel Cortés.

Nada más empezar la tertulia sobre el estreno de la nueva edición del reality en el que participó su marido Asraf hace un año, Verónica Dulanto no dudaba en preguntarle a su compañera si le hubiera gustado participar en el programa. "¿Te hubiera gustado entrar?", le cuestionaba.

Y esa pregunta llevaba a que Isa Pantoja revelara un detalle desconocido hasta ahora. Y es que según ha revelado la propia hija de Isabel Pantoja le propusieron entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. "Pues mira me lo propusieron, pero como no podía decir todavía lo mío pues dije que no", respondía. "¿Lo mío es tu embarazo no?", le repreguntaba Sandra Aladro a lo que Isa contestaba que "claro".

"Pero desde luego esta edición me está encantando, creo que los chicos aunque son más tranquilos pero hay algunos como José María que no están muy acostumbrado a tener un montón de cámaras y eso impacta cuando llegas ahí. Y en el caso de las chicas creo que tienen mucha personalidad y mucho carácter", aseveraba.

Asimismo, cuando debatían sobre si Ana Herminia tendrá su propia trama dentro de la casa o si seguirá hablando solamente de Bárbara Rey, Isa Pantoja tomaba la palabra para exponer su visión. "En el vídeo de presentación siempre te ponen la actualidad, pero dentro de la casa puedes elegir ser personaje por ti mismo y crear tramas o habla, pero si hablas y das información de tu vida es porque a ti te da la gana", destacaba Isa. "A ti no te contratan en 'GH' para que des una entrevista de tu vida", añadía.

Isa Pantoja, clara y rotunda contra su primo Manuel Cortés: "No le voy a apoyar"

Tras ello, Verónica Dulanto ha querido saber quién habría sido su pareja de haber entrado en 'GH DÚO' e Isa Pantoja no se lo pensaba. "Yo sé con quién hubiera ido", apuntaba antes de que todos sus compañeros nombraran a Manuel Cortés, su primo y con quién no mantiene relación desde que él y Asraf Beno discutieron en 'Supervivientes'.

Era entonces cuando Isa Pantoja no dudaba en dejar claro que no quiere saber nada de él ni de Alma Bollo y mucho menos de su madre, Raquel Bollo. "No tengo nada que comentar, no le voy a apoyar. Soy justa, pero es que me da igual, hace un mes empezaron a decir cosas cuando yo no había hablado de ellos. Aparte, hace un año, cuando mi marido estaba en 'Gran Hermano', que no les mencionamos porque repito que nos importan cero patatero, él sí habló de Asraf", comentaba la colaboradora.

"Cuando tú estás ahí erre que erre porque estás rencoroso... No esperes que yo esté aquí diciéndote que estás genial. No tengo nada que decir", sentenciaba Isa Pantoja sobre su primo Manuel Cortés, que ha entrado en 'GH DÚO' formando trío con Marieta y Sergio Aguilera.