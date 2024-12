Jordi González pronuncia lo que muchos opinan de Isa Pantoja y lanza una clara petición

Si algo caracteriza a Jordi González es su sinceridad a la hora de hablar sobre diversos temas, por muy polémicos que estos sean. Este fin de semana, 'D Corazón' abordaba uno de los asuntos de más actualidad: la nula relación entre Isabel Pantoja y su hija, Isa Pantoja.

Hace un par de días, la tonadillera dedicó unas palabras a sus hijos durante su último concierto en el Festival Starlite Christmas. Sobre el escenario, la artista cambió varias frases de sus canciones, lo que muchos interpretaron que eran indirectas dirigidas a Kiko Rivera y a Isa Pantoja, con los que no se habla desde hace años.

"Yo los llamo cuando cierro mis pestañas" o "yo los llamo sin llamar", fueron solo algunos de los versos que modificó la artista durante el concierto. Ajenos a estas palabras de su madre, tanto Kiko como su hermana siguen haciendo su vida. Él está pasando las Navidades junto a su mujer, Irene Rosales y sus hijas; mientras que la joven acaba de regresar de Nueva York, donde ha pasado unos días junto a su marido, Asraf Beno, y su hijo Albertito.

En el magacín de La 1 presentado por Jordi González y Anne Igartiburu han mostrado el primer encuentro de Isa Pantoja con la prensa nada más aterrizar en Madrid. Al ser preguntada por el mensaje de su madre sobre el escenario, la colaboradora de 'Vamos a ver' fue clara: "Quiero cosas bonitas, alegres, felices, contentas, como lo estoy yo, y cosas positivas. Entonces, ahora mismo, la verdad es que estoy muy contenta con todo".

El deseo de Jordi González para Isabel e Isa Pantoja

La joven, que está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a Asraf Beno, tiene claro que ahora mismo su madre no tiene cabida en su vida: "Son unas Navidades diferentes. Con mucha ilusión, me voy a centrar en eso que es lo más importante para mí. Aunque todavía no soy muy consciente… pero como todavía no siento nada. Así que eso, solo cosas buenas".

Tras la emisión del vídeo con las palabras de Isa Pantoja, Jordi González no ha dudado en lanzar un deseo para esta mediática familia. "A ver, deseos para Isabel Pantoja y su hija para este 2025", comenzó el presentador del programa de TVE, antes de dar paso a sus colaboradores: "Yo creo que por encima de platós, de exclusivas, en el fondo, todo se reduce al negocio del money. Tendrían que acercar posturas madre e hija. Cuando una hija se porta mal con su madre, e Isa ha ido a contar en platós cosas muy íntimas, que su madre, le pidió que no contara…".

Por su parte, Anne Igartiburu tenía claro su deseo: "Pues yo les deseo un viaje juntas, sin nadie, y que puedan retomar la relación que tenían antes". Este cariñoso mensaje dista mucho del que las ha mandado Jordi González quien, haciendo gala de su sinceridad, ha lanzado una última petición: "Pues yo les regalaría un viaje a Singapur, pero solo un viaje de ida".