Era esperadísima la reacción de Jordi Cruz al vestido de Pedroche en las Campanadas y no defrauda

El vestido de Cristina Pedroche en Campanadas está dando muchísimo que hablar y es objeto de centenares de titulares como sucede cada año. Entre los miles de comentarios, el de Jordi Cruz, el mítico presentador del programa Art Attack, que, como sucedió el año pasado, se ha coronado con su reacción para hacer su ya clásica recreación.

La estructura que lució la vallecana fue realmente impresionante, con 42 kilos de peso y con un enorme equipo detrás que ha empleado 2.500 horas en su elaboración. La estructura se había realizado con pedrería y lágrimas de cristal. En total, 8.500 cristales creados a partir de gotas de su leche cristalizada; leche materna que había reservado durante la lactancia de su hija.

El majestuoso atuendo dio para muchos memes, sobre todo por el elemento de la cabeza, que a varios les hizo dudar sobre si asistían a las Campanadas o una gala de Carnaval. Se le comparó con el armado de la Macarena de la Semana Santa de Sevilla, con un plumero, con una escobilla del váter y con la gallina caponata.

Y entre todas esas mofas, Jordi Cruz lanzó su esperada publicación con los materiales que va a emplear para construir el vestido de Cristina Pedroche. "Para hacer el traje de la Pedroche en las Campanas necesitas: Un plumero blanco, dos cestos, dos coladores chinos y muuuuucho papel de aluminio", ha comentado.

Para hacer el traje de la Pedroche en las Campanas necesitas: Un plumero blanco, dos cestos ,dos coladores chinos y muuuuucho papel de aluminio #campanadasA3 pic.twitter.com/GOPHzqGdkr — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) January 1, 2025

Además, ante esos 8.500 cristales, que según la presentadora se han concebido a partir de leche cristalizada, Jordi Cruz añadió una foto, a modo de burla, de una persona vertiendo leche en un vaso. "Me falta esto", bromeó junto a dicha imagen.

Me falta esto pic.twitter.com/28MisgYBXt — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) December 31, 2024

No obstante, a través de Instagram, Jordi Cruz ha confesado la dificultad este año para hacer ese cosplay. "Me lo han puesto muy difícil, cómo voy a recrear esto. A lo mejor voy a tener que anular el cosplay", ha admitido un tanto derrotista.

"Lo de la cabeza está claro, un plumero blanco, pero todo lo demás... es que es muy complicado. Tengo que sacar fuerzas artemaniacas para poderlo realizar. Creo que voy a poder, pero necesito tiempo de preparación. Vamos a por ello. Me he levantado un poco pesimista, pero mientras grababa esto me he animado", ha añadido.