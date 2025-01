Así ha sido el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025 y su reivindicativo significado

Son ya 11 años los que Cristina Pedroche lleva siendo una de las caras de la Nochevieja y de las Campanadas. Aunque siendo sinceros quien se lleva todo el protagonismo cada 31 de diciembre no es solo la vallecana sino sus vestidos.

Lejos quedan la capa de Ramón García y los vestidos rojos de Anne Igartiburu. Desde hace 11 años es Cristina Pedroche la que copa todos los titulares y la que se lleva todas las miradas con sus estrafalarios y diferentes looks.

El fenómeno social que se generó en torno al vestuario de Cristina Pedroche llegó a su máxima expresión hace tres años cuando la colaboradora de 'Zapeando' y Alberto Chicote consiguieron hacer historia de la televisión al arrebatarle el liderazgo a TVE llevando a a Antena 3 a ser la primera cadena privada en liderar las Campanadas de Nochevieja.

El tema del look de la vallecana va más allá del 31 de diciembre. Durante todo el mes de diciembre, Cristina Pedroche va calentando y cebando todo su vestuario con diferentes pistas tanto en 'Zapeando' como en su tradicional visita a 'El Hormiguero'. Y es que el estilismo elegido para despedir el año desde la Puerta del Sol es fruto de un trabajo arduo de la propia presentadora, su amigo y estilista Josie y un amplio equipo.

No es nada fácil pero Cristina Pedroche sigue sorprendiendo cada Nochevieja con un vestido y un look completamente diferente que no deja a nadie indiferente. Además de sus estilismos, la vallecana lo acompaña cada año de un potente discurso que han llevado a que su liturgia sea la protagonista de cada Nochevieja.

Este año, Cristina Pedroche no lo tenía nada fácil pues tenía enfrente al fenómeno que ha supuesto 'La Revuelta' con las Campanadas de David Broncano y LalaChus, pero el rostro de Atresmedia lo ha vuelto a hacer.

Como cada año, Cristina Pedroche aparecía junto a Alberto Chicote con una capa con grandes volantes y un espectacular tocado de pedrería y justo antes de las Campanadas se despojaba y dejaba ver su reivindicativo vestido dedicado a la infancia con la colaboración de UNICEF.

Un vestido con sorpresa hecho dd pedrería y lágrimas de cristal en las que, según explicó la propia Pedroche estaba inyectada parte de su propia leche materna que había reservado durante la lactancia de su primera hija. Así la vallecana aparecía representando a una deidad femenina asociada a la maternidad, la fertilidad y la vida.