Bea Archidona debe parar en el acto a Ángel Cristo su grave insinuación de Sofía Cristo en 'De Viernes'

Este 10 de enero, Ángel Cristo ha regresado a '¡De viernes!' para contestar, punto por punto, a la última entrevista de su madre, Bárbara Rey, en ese mismo programa. Sin embargo, ha habido un momento en el que la presentadora, Bea Archidona, se ha visto obligada a pararle los pies ante las graves acusaciones que ha vertido conta su hermana, Sofía Cristo.

Una semana después de que '¡De viernes!' emitiera la reacción de Ángel a las declaraciones de su madre, el exconcursante de 'Supervivientes 2024' ha visitado el plató para aportar las pruebas pertinentes que demuestran su verdad. A lo largo de la entrevista, el marido de Ana Herminia ha dejado claro que, lo que más le molesta de lo que ha dicho su madre, es que le haya tildado de mal padre. Para él, su hija es un límite por el que no está dispuesto a pasar.

En un momento dado, Terelu Campos ha compartido los mensajes que le habían enviado tanto Bárbara Rey como Sofía Cristo sobre la relación con la pequeña. Visiblemente enfadado e indignado, Ángel Cristo ha asegurado que "me costó cuatro horas de conversación con mi hermana, bueno tres, que no quiero exagerar". La relación entre los hermanos está completamente rota, ya que, desde un primer momento, la Dj se puso del lado de su madre ante los gravísimos ataques de su hermano hacia ella.

Las graves acusaciones de Ángel Cristo a Sofía Cristo: "Tiene la mano muy larga"

Ángel y Sofía Cristo siempre se habían mostrado inseparables. Incluso a menudo compartían mensajes públicos en los que ponían de manifiesto el cariño y el amor que se tenían. Sin embargo, todo saltó por los aires en el verano de 2023. Desde entonces, ambos se han intercambiado graves acusaciones y han desvelado las situaciones tan complicadas que han vivido. Durante su entrevista, Bárbara Rey desveló que Ángel Cristo le había hecho cosas muy feas a su hermana, motivo por el cual ella no le habla.

Ante esto, el exsuperviviente se ha mostrado muy molesto: "Que hable ella claro. Los problemas en mi familia han sido toda la vida. No sé de qué está hablando". "Quiero que de datos", ha añadido. Los colaboradores de '¡De viernes!' han abordado el comportamiento que ha podido tener con Sofía: "¿Has sido violento?". A lo que el invitado ha contestado que "hemos sido dos hermanos que nos hemos zurrado de pequeños. La única persona que tiene la mano muy larga es mi hermana. En 'Gran Hermano' lo hizo. Yo en casa tengo que aguantarme".

De esta forma, Ángel Cristo hace referencia al episodio violento que su hermana protagonizó en la casa de Guadalix y por lo que fue expulsada disciplinariamente. "¿No puedo decir que ella es más violenta que yo?", ha preguntado el marido de Ana Herminia. Los colaboradores querían saber cuál ha sido la última discusión violenta que habían tenido, ya que, según Terelu Campos, había sido superada la treintena. El invitado lo ha negado, dejando claro que esos episodios acabaron en la adolescencia.

Bea Archidona le formula la pregunta que todo el mundo se hace

En ese instante, Bea Archidona se ha puesto seria para reprocharle su actitud: "Una duda, Ángel. Si tú dices que tu hermana tenía la mano larga y has relatado lo que te hicieron en la infancia. Cuando cumples 18 años también te podías haber marchado, huido o marcharse de casa. Tu relación se corta en 2023. Estás narrando unos episodios durísimos con tu madre y tu hermana, pero no rompes lazos con ellas".

Sin entender muy bien lo que quería decir la presentadora, Ángel Cristo ha recordado que "yo con 18 años estaba todavía en COU. Yo viví con mi madre, dependía de mi madre y estudiaba en casa. Lo único que rompí el vínculo fue en hacerme reportajes de Navidad con Chelo que era a lo único que podía decir que no. Yo me fui con 22 años y medio o 23". "¿Era por dependencia económica?", ha preguntado Bea Archidona. A lo que él ha respondido que "no era dependencia económica. Soy un niño que estoy viviendo con mi madre y estaba estudiando".