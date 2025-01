Ángel Cristo se planta ante el equipo de 'De Viernes' y ordena paralizar la grabación: "No lo voy a tolerar"

El 2025 comienza para Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo como acabó el 2024: en pie de guerra. Tras la entrevista que la vedette concedió a '¡De viernes!' y que se emitió en varios especiales de Telecinco, ahora ha sido su hijo el que ha decidido responderla de la misma manera y en el mismo programa.

Un equipo de '¡De viernes!' le ha grabado durante 5 horas para ver sus reacciones a la entrevista de su madre. El exconcursante de 'Supervivientes 2024' presenció el programa en su casa, opinando en directo de lo que su madre iba diciendo, y respondiendo, con su versión de los hechos, a las palabras de la vedette. Sin embargo, Ángel Cristo se ha revuelto ante una de las declaraciones de su progenitora, por lo que ha pedido parar la grabación.

Ángel Cristo explota ante las graves insinuaciones de su madre Bárbara Rey

A lo largo de la entrevista de Bárbara Rey, esta dedica unas palabras a su hijo, hablando de su faceta como padre: "Sé que tienes un litigio con tu exmujer por la guarda y custodia compartida. Le pido a Dios que no lo consigas". Una demoledora frase que ha colmado la paciencia del hermano de Sofía, quien no ha dudado en manifestar su enfado ante el equipo del programa.

"Esto no lo aguanto. No va a hablar de mi hija porque esto no lo voy a tolerar", reconoció indignado Ángel Cristo. Acto seguido, se dirigió al equipo de '¡De viernes!': "Vamos a parar la grabación, lo siento mucho. Hasta aquí hemos llegado con esto". Tras lo cual, se levantó del sofá y pausó la televisión, para poner así fin a la entrevista. Sin embargo, volvió a sentarse para escuchar las nuevas declaraciones de su madre, que continuó lanzándole graves acusaciones, poniendo en entredicho su faceta como padre: "Mi nieta necesita otro tipo de vida. Hay cosas que no voy a contar y quiero que mi nieta esté con su madre".

Unas insinuaciones ante las cuales Ángel Cristo acaba explotando del todo: "Esto no lo voy a tolerar y no voy a hablar en televisión. Aquí hemos terminado", sentencia el exconcursante de 'Supervivientes', dejando claro que, ahora sí, "se ha acabado la entrevista". Acto seguido, muy enfadado, se levanta y abandona el salón de su casa, desde donde estaba presenciando la entrevista.