Ángel Cristo planta cara a Bárbara Rey dejando una lapidaria frase tras su 'De Viernes'

La segunda entrega del especial de Bárbara Rey para 'De viernes' giró en torno a la tormentosa relación que mantiene con su hijo y los motivos tras su extendida rencilla televisiva. La vedette no dudó en pronunciarse entre lágrimas, asegurando que su hijo "le da miedo", y Ángel Cristo no ha tardado en responder a su madre alto y claro, echando por tierra sus palabras.

El programa conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta se hacía eco este viernes una vez más de algunas de las reacciones al relato sin censura que la actriz está compartiendo en cada entrega. Y por supuesto, las duras palabras del hermano de Sofía Cristo encabezaron la cola de vídeos del programa.

Ángel Cristo echa por tierra la amenaza de su madre: "Está haciendo el papel de su vida"

"La he visto con mucha pena. Ha perdido una oportunidad de oro para demostrar que es buena madre y arrepentirse y pedir perdón", sentenció Ángel Cristo ante los medios en las imágenes recogidas por 'De viernes'. Y cuando le preguntaron si era consciente de que su madre ya no "sufría más" por estar alejado de él, el televisivo no se cortó en reiterar el mal juicio sobre la ex amante del rey emérito.

Ángel Cristo en 'De viernes'

"Precisamente, por eso me alejé de ella, para estar tranquilo, para liberarme de la presión a la que me sometía y que dejase de juzgarme y de ignorarme. En la relación con mi madre, siempre ha estado presente el chantaje emocional, ha sido una relación tóxica", aseguró el ex concursante de 'Supervivientes 2024', que lanzó entonces una advertencia. "La conozco mejor que nadie y está haciendo el papel de su vida", aseguró.

Y sobre las acusaciones que Bárbara Rey dejó en el aire durante la última entrega de su conversación con Santi Acosta, Ángel Cristo se ha mostrado muy tranquilo de lo que su progenitora pueda contar sobre por qué le tiene miedo "Miedo les tengo yo a ellas, a lo que puedan hacer y decir, todo lo que ha dicho mi madre toda la vida me ha dolido", aseguró el televisivo.

"Las acusaciones hay que demostrarlas"

"Las acusaciones hay que demostrarlas, y yo tengo pruebas para demostrarlo", anunció el hijo de Bárbara Rey, que reiteró su verdad sobre las fotografías y audios que grabó junto a su madre para chantajear a Juan Carlos I. "La diferencia es que yo tengo testigos para demostrar las cosas. Ella sabe perfectamente que yo las he hecho, todo eso y decenas de otras fotos y grabaciones. Si me pongo a contar no acabo", terminó señalando a modo de amenaza.