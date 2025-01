'Bake Off: Famosos al horno': Lista completa con los 14 concursantes y cuántos programas tiene en TVE

TVE ya tiene todo listo para volver a encender los hornos con el estreno de la segunda edición de 'Bake off: famosos al horno'. El programa más dulce de la televisión vuelve a la cadena pública con una nueva hornada de famosos pasteleros dispuestos a demostrar sus habilidades culinarias.

Carmen Morales, Cósima Ramírez, Cristina Tárrega, Finito de Córdoba, Isabel Gemio, Lidia Torrent, Maestro Joao, Mario Marzo, Mario Jefferson, Mark Vanderloo, Nagore Robles, Pol Espargaró, Víctor Sandoval y Yurena son los catorce valientes que se enfundarán los delantales.

Paula Vázquez se mantiene como maestra de ceremonias en este programa producido por BoxFish TV. Asimismo, los reputados chefs Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular seguirán siendo el jurado que evalúe cada uno de los postres que presenten los concursantes.

Si nada cambia serán doce entregas en las que los famosos tratarán de convertirse en el nuevo mejor pastelero de España tomando el relevo de Ana Boyer. Por lo pronto, TVE emitirá doble entrega este domingo a las 22:00 horas y el lunes 13 de enero a las 22:50 horas.

En cada entrega del programa los concursantes afrontarán varios retos culinarios: la Prueba de Autor, en la que se reinterpreta un clásico de la pastelería; la Prueba Técnica, en la que replican un postre propuesto por el jurado y que será evaluado en una cata a ciegas; y la Prueba Fantasía, donde la espectacularidad es el ingrediente fundamental de los postres.

Los concursantes de la segunda edición de 'Bake off: famosos al horno'

Isabel Gemio

La presentadora y locutora Isabel Gemio regresa a la televisión y debuta como concursante de un talent show. La extremeña empezó a hacerse un nombre en televisión en el espacio '3x4' de TVE relevando a Julia Otero. Entre 1993 y 1994 presentó 'Lo que necesitas es amor'. Pero sin duda fue '¡Sorpresa, sorpresa!' quién le dio la fama. Posteriormente presentó 'Hay una carta para ti'. Entre 2004 y 2017 presentó 'Te doy mi palabra' en Onda Cero.

Cristina Tárrega

Cristina Tárrega también debuta como concursante de un talent show y da el salto a TVE. La presentadora valenciana se hizo conocida por programas como 'Sola en la ciudad' en Telemadrid y 'Cristina, amiga mía' en Antena 3. Actualmente es colaboradora en 'Vamos a ver' y 'TardeAR' en Telecinco, donde también ha presentado 'La vida sin filtros'. Está casada con el exfutbolista José María Quevedo y tienen un hijo.

Carmen Morales

Carmen Morales es la hija mayor de Antonio Morales "Junior" y Rocío Dúrcal. Es empresaria y actriz. Desde muy pequeña poseía dotes artísticas, y a principios de los años 80, formó, junto a su hermano Antonio, el grupo infantil Antonio y Carmen con éxitos como "Sopa de amor". En televisión, Carmen Morales ha participado en series como 'Al salir de clase', 'Dos de mayo: la libertad de una nación', 'Un golpe de suerte' y 'Amar en tiempos revueltos'.

Nagore Robles

Nagore Robles tiene 41 años y es presentadora y colaboradora de televisión española. Saltó a la fama en 2009 tras ser la primera expulsada de 'Gran Hermano 11'. Después fue la ganadora de 'Acorralados: perdidos en el bosque'. Y desde entonces ha sido una cara habitual de los programas de Telecinco como colaboradora de los debates de realitys como 'GH', 'GH VIP', 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' así como asesora en 'Mujeres, hombres y viceversa'. También ha sido presentadora de 'Sobreviviré' en Mitele PLUS y 'Baila conmigo' en Cuatro.

Yurena

Yurena saltó a la fama en el año 2000 gracias a sus apariciones en el programa 'Crónicas marcianas' y su éxito musical "No cambié". Se dio a conocer como Tamara, pero después por problemas con la también cantante Tamara tuvo que cambiarse el nombre a Ámbar y posteriormente como Yurena. Más allá de su carrera como cantante, Yurena también tiene gran experiencia como concursante de realitys tras pasar por 'Hotel Glam', 'Supervivientes' y 'Gran Hermano Dúo'.

Lidia Torrent

Lidia Torrent tiene 31 años y es presentadora y colaboradora de televisión. Es hija de la también presentadora Elsa Anka. Su gran salto a la fama se produjo en 2016 al formar parte del staff original de 'First Dates' con Carlos Sobera como camarera. Recientemente también participó en 'First Dates Hotel' y también ha participado en 'Gran hermano: el debate' y fue presentadora de la última hora de 'Secret story'.

Cósima Ramírez

Cósima Ramírez tiene 35 años y es hija de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y del periodista Pedro J. Ramírez. Se graduó en Historia por la Universidad de Berkeley y actualmente es la jefa de relaciones internacionales de la firma de moda de su madre. Ha participado como invitada en varios programas de televisión.

Maestro Joao - Benita

Maestro Joao es un vidente y colaborador de televisión que se ha hecho un rostro habitual en televisión gracias a su paso por programas como 'Supervivientes' y 'GH VIP' así como colaborador en debates de ambos realitys así como en 'Sálvame' y 'Deluxe'. El año pasado ya participó en 'Baila como puedas' en TVE donde anunció que quería reasignarse como mujer y que le llamaran Benita como su madre.

Víctor Sandoval

Víctor Sandoval es presentador y colaborador de televisión español. Comenzó su carrera en la década de 1980 como actor y cantante, pero ganó popularidad en televisión en los años 90 gracias a programas como 'Con T de Tarde', 'Sabor a ti' , '¡Mamma mía!', 'Día a día' y 'Aquí hay tomate'. En los últimos años ha sido uno de los rostros de 'Sálvame' y actualmente colabora en 'Ni que fuéramos'. Tiene gran experiencia como concursante en 'Supervivientes' y 'GH VIP'.

Finito de Córdoba

Finito de Córdoba es un torero que debutó como novillero el 27 de junio de 1987 en Santiponce, Sevilla y tomó la alternativa el 23 de mayo de 1991 en Córdoba, con Paco Ojeda como padrino y Fernando Cepeda como testigo. De ahí, su pseudónimo. Tiene 53 años y está casado con la presentadora Arancha del Sol desde 2001 y tienen dos hijos. Precisamente el año pasado volvió a la palestra como defensor de su mujer Arancha en 'Supervivientes' y acabó

Pol Espargaró

Pol Espargaró tine 33 años y es un piloto español de motociclismo. Comenzó su carrera en el Campeonato del Mundo de 125cc en 2006 y ganó el Campeonato del Mundo de Moto2 en 2013. Ha competido en MotoGP desde 2014, logrando su mejor resultado en 2020 al terminar quinto en la clasificación general. Pol también ha ganado las 8 Horas de Suzuka en 2015 y 2016. En 2024, se convirtió en piloto de pruebas para el equipo Red Bull KTM Factory Racing y comentarista en DAZN.

Mario Marzo

Mario Marzo es un actor , pianista y podcaster de 29 años que se dio a conocer cuando era adolescente al interpretar a Lucas en 'Los protegidos'. Gracias a su carrera como pianista formó parte del equipo de asesores de 'Prodigios' en TVE y también colaboró en 'OT al día'. Además presenta los podcast "¿Quieres ser mi amigo?" y "¿Quieres ser mi padre?".

Mario Jefferson

Mario Jefferson es un cantante malagueño de 34 años. Desde pequeño empezó a trabajar en musicales como "Peter Pan" y "Oliver Twist". Se dio a conocer como concursante de la segunda edición de 'Factor X' en Cuatro. Posteriormente también probó suerte como concursante de la fallida edición de 'Operación Triunfo 2011' en Telecinco. En 2013, lanzó su álbum debut "The Night I Forgot Your Name", que incluye colaboraciones con artistas como JoJo. Además de su carrera musical, es conocido por su habilidad para imitar voces de otros cantantes.

Mark Vanderloo

Mark Vanderloo es un modelo y actor neerlandés de 56 años. Alcanzó la fama en los años 90 y 2000, trabajando para marcas de renombre como Hugo Boss, Calvin Klein, Armani y Valentino. Estuvo casado con la modelo española Esther Cañadas y actualmente está casado con Robine van der Meer, con quien tiene dos hijos.