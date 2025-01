Cristina Tárrega habla en exclusiva de la salida de Isabel Rábago en Mediaset: "Por algo será"

La tercera temporada de 'Bake Off: Famosos al horno' que se estrena el próximo domingo 12 de enero a las 22 horas llega con una sorpresa muy especial: la participación de la periodista y presentadora Cristina Tárrega. Este popular formato de repostería, que ha conquistado a la audiencia de RTVE con su mezcla de risas, tensión y creatividad en la cocina, vuelve a la pantalla para ofrecer más momentos emocionantes y desafiantes. En esta nueva tanda, un nuevo grupo de celebridades se enfrentará a retos gastronómicos con la dulce esperanza de convertirse en el mejor repostero amateur del país.

En El Televisero, hemos hablado en exclusiva con Cristina Tárrega, conocida por su capacidad para conectar con el público. La periodista se une a los 14 nuevos famosos concursantes dispuestos a poner a prueba su destreza con las masas, el azúcar y el chocolate. Aunque su carrera en los medios es extensa, la presentadora ha reconocido el objetivo benéfico de su paso por el concurso. Además, le preguntamos por ese privilegio de poder compaginar su trabajo en Mediaset y RTVE y sobre el despido de Isabel Rábago, su excompañera.

La nueva temporada, que promete no dejar indiferente a nadie, mantiene la fórmula que ha hecho de 'Bake Off' un éxito rotundo: talento, emoción y momentos inesperados. Isabel Gemio, Cósima Ramírez, Maestro Joao, Pol Espargaró, Finito de Córdoba, Yurena, Mark Vanderloo, Víctor Sandoval, Carmen Morales, Nagore Robles, Mario Marzo, Lidia Torrent y Mario Jefferson acompañan a Cristina Tárrega.

'Bake off. Famosos al horno'. Cristina Tárrega, ¿cómo has acabado aquí? ¿Te has quemado mucho?

CRISTINA - Me he quemado los tres dedos. Me he quedado sin huellas. Quemaduras de tercer grado. Bueno, me he podido quitar las vendas hace dos días. No podía ni nadar ni hacer nada. Ducharme con un guante. Sí lo he pasado mal.

Para que luego digan que venir aquí es fácil...

CRISTINA - Es muy duro, sí. Mucha tensión, es muy exigente.

¿Tú habías cocinado antes o no?

CRISTINA - Yo cocino, pero repostería no. Y con tiempo medido tampoco. Y pesando tampoco.

Claro, porque aquí lo difícil es la presión y la tensión.

CRISTINA - Y, sobre todo, la repostería es lo más complicado. Yo ahora valoro un horno. Veo un horno, una pastelería y digo: "Aplausos".

En pandemia, ¿no te dio por cocinar? Que todo el mundo nos daba por hacer bizcochos.

CRISTINA - No. Yo seguía trabajando. Gracias a Dios, el trabajo no me falta y no me puedo quejar.

¿Cómo ha sido este salto a Televisión Española?

CRISTINA - Esto llega en un momento donde acaba de pasar lo de mi tierra, la DANA. Entonces yo necesitaba un extra, pido permiso en mi casa, en la casa en la que trabajo.

En Mediaset, dices.

CRISTINA - Y digo "Necesito un extra, me han llamado, ¿puedo hablar? ¿puedo seguir adelante?", les pido a ellos unas condiciones, me las aceptan y con eso he sido un poco rey maga de Navidad y he puesto mi granito de arena que lo había puesto ayudando y he estado allí en el barro y tal, pero nos hace falta mucho dinero. Mi amor, las ayudas llegarán, pero tarda. Y la gente necesita sofás, camas...

O sea, ¿que has querido también dar el paso para ganar dinero de cara a la DANA?

CRISTINA - Por lo demás yo no tenía problemas. De hecho, tengo una agencia de comunicación, marketing...

¿No necesitabas venir a concursar a 'Bake off'?

CRISTINA - Por un tema económico, no. Por un tema económico no, pero me lo ha permitido Televisión Española, ha sido muy generoso en ese sentido y también me lo ha permitido mi casa. Lo pregunté en Mediaset y también me lo han permitido. Y mi fin era ese. Y sigue siendo, eh.

Has sido privilegiada total, porque esto de en dos cadenas es difícil hoy en día. Hay mucha exclusividad.

CRISTINA - Bueno, ¿por qué? Porque yo creo que yo soy una comunicadora y un animal todoterreno que puedo estar en cualquier sitio.

Eso sin duda, pero eres un perfil de Mediaset.

CRISTINA - También estuve en La 1. He estado en Telemadrid muchos años, he estado en Antena3.

Como te hemos visto este verano, otra vez con 'La vida sin filtros', nos sorprendió a todos que estuvieras en dos sitios.

CRISTINA - Pero vuelvo a decirte, es que es necesario, es que ha sido una catástrofe de la naturaleza tremenda. Es que es el momento. Esto es lo que a mí me ha traído aquí.

Aparte de esto, ¿cómo estás viendo la situación actual de TVE?

CRISTINA - A mí me parece que todo lo que sea que nuestra profesión se mueva es positivo, porque más trabajo tendremos tú y yo. Entonces, todo lo que sea movimiento, nuevos programas, creatividad, sobre todo porque con tanta red, tanto digital, tanto mundo online, yo tenía miedo de que la tele se apagara. Entonces, está muy bien que sigan luchando todas las cadenas, que haya competencia sana. Eso está fantástico.

¿Cómo estás viendo la situación actual de Mediaset?

CRISTINA - Me parece fenomenal, están dando un giro, están cambiando línea editorial y ayer, sin ir más lejos, 'La isla de las tentaciones' fue el éxito muy grande.

Bueno, pero es verdad que eso es, como dicen, la "vieja" Telecinco. Viene ya de años.

CRISTINA - No hay ni viejo ni nuevo. Los barcos van virando y hay que saber estar en el momento y gestionar bien y están haciendo cosas nuevas y a mí todo me parece, ya te lo digo, positivo. Sobre todo porque sé que todos trabajan mucho.

Nos ha sorprendido mucho el despido de Isabel Rábago, que ha publicado una carta anunciando sus motivos. Ella ha emitido una carta. Tú, como compañera que eres de ella, ¿cómo lo ves?

CRISTINA - Yo no lo he leído, no te puedo hablar sin leerlo. Cuando lo lea te podré hablar, pero…

Pero el que ella esté fuera ahora mismo, ¿cómo es para ti? No sé si sois amigas...

CRISTINA - A mí me parece una compañera estupenda. Conmigo siempre ha sido muy correcta. Es un animal televisivo. Dicho lo cual, no sé, es que la tele es esto. Es que la tele es esto. Por eso hay que tener vida fuera de la tele. Y hay que tener mundo fuera de la tele. Pero lo de Isabel no tenía ni idea. Lo he visto así como de chiripa y digo "Esto será del día 28 de diciembre"...

Es real.

CRISTINA - Como no he llegado aún a la cadena, no te puedo decir. Pero, oye, las cosas no se hacen porque sí, por algo serán, ¿sabes? Y cuando hable con ella le diré que cuando una puerta no está, pues hay otra. ¿Me lo dices a mí, que he estado en 20 cadenas? ¿Y qué hago 20.000 cosas? De verdad, no hay que entrar en eso. Tú mañana estás en el Huffington Post y mañana puedes estar en el ABC, en El País o en El Mundo.

¿Viste lo de la polémica de Lalachus con La Vaquilla? Todo esto que ha ocurrido.

CRISTINA - Pues la verdad es que a mí todo lo que hagan estos dos personajes me parece estupendo. Yo sigo a Broncano desde hace muchos años. Y además lo conozco, nos conocemos personalmente y me encanta. Me acuerdo un día que comimos que vino con el patinete y decía yo: "Este es un cachondo total". Me llevo muy bien con él y Lalachus me parece una tía estupenda, divertida. Es espectáculo. Es espectáculo, como la leche materna, ¿no?

De Pedroche.

CRISTINA - Sí, es que no sé dónde metió la leche.

En las joyitas que llevaba en el vestido. Ahí estaba la leche materna.

CRISTINA - ¿Leche o calostro? (se ríe)

Cristina, ya para terminar, ¿quién sería una galleta cookie en este concurso de tus compañeros?

CRISTINA - Cósima. Se fue la primera y nos perdimos mucho. Es súper cuqui.

¿Y un tiramisú? Es así como ácido, pero dulce.

CRISTINA - Ácido, pero dulce… La Gemio.

¿Y un donut?

CRISTINA - Pol. Porque es un donut, es para comérselo. Es más mono, es más majo.

He hablado con Víctor Sandoval y me ha dicho que habéis tenido un pique en el programa.

CRISTINA - ¿Quién?

Víctor Sandoval.

CRISTINA - ¿Han tenido piques ellos?

No, me ha dicho Víctor que contigo ha tenido como pique en el concurso.

CRISTINA - Yo no lo he visto así.

Para ti, ¿qué tipo de compañero ha sido en el concurso?

CRISTINA - Víctor es estupendo, es divertidísimo además y es muy cariñoso.

No para de hablar.

CRISTINA - Ya, bueno. A mí me parece que Víctor es Víctor. Es show.

Cristina, muchísimas gracias y te deseamos lo mejor en 'Bake off'.