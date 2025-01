Avance 'Sueños de libertad', capítulo martes: la amenaza de Begoña y el giro de 180 grados con Tasio

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Y para reforzar sus historias y reparto. Tras sumar a su elenco a Alejandro Albarracín, Ana Labordeta y Paula de la Nieta, la ficción recibirá esta semana a Pepa Aniorte.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este lunes, Carmen sospechaba de la versión sobre el disparo de Eladio pues piensa que Tasio le conocía. Mientras, Claudia mostraba su preocupación por el paradero de Leonor tras llegar tarde a la tienda después de haber estado en la verbena de Torrijos.

Después de la bronca que le echó Digna, Luz empezaba a cuestionarse si su suegra tiene razón y es egoísta al hacer que Luis tenga que irse a Buenos Aires por ella. Así, la doctora llegaba a decirle a Begoña que ella no es la pareja que Luis necesita.

Tras saber que María está embarazada, Andrés le dejaba claro que cuidará de su supuesto hijo pero no está dispuesto a volver con ella porque no la quiere y quiere seguir junto a Begoña. Sin embargo, Begoña no estaba dispuesta a que sus vidas sigan patas arriba y ponía punto y final a su historia de amor.

En la cantina, Joaquín le contaba lo que le ha pasado con Gema a Gaspar y este animaba al Merino a exigir una respuesta a su perdón. Paralelamente, María insistía a Gema que oculte que Andrés no es el padre del bebé que espera. Después, la propia María le contaba a Damián que está embarazada.

Don Pedro sigue pensando que no se ha hecho justicia con la muerte de Mateo porque a Felipe solo le han caído dos años de cárcel. Por su parte, Damián sorprendía a Ángela, Carmen y el propio Tasio al anunciar que ha decidido reconocer legalmente al operario y que pueda llevar su apellido. Y Santiago irrumpía en el despacho para amenazar a Marta que si no declara que contrató al matón para darle una paliza denunciará su homosexualidad.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 223 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este martes 14 de enero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 223 de 'Sueños de libertad'

Marta, Andrés y Jesús en 'Sueños de libertad'.

Damián reúne a Jesús, Marta y Andrés para comunicarles su decisión de reconocer a Tasio como hijo legítimo provocando la ira de Jesús mientras el resto lo apoyan. Paralelamente, Marta sigue muy nerviosa por la nueva amenaza de Santiago y Damián trata de calmar a su hija.

En el dispensario, Luz se confiesa con Begoña y le reconoce que tiene dudas con respecto a lo de marcharse a Buenos Aires con Luis mientras Begoña le cuenta que ha terminado su relación con Andrés para siempre.

Carmen sigue sospechando sobre la identidad del hombre que disparó a Tasio. Y precisamente, Fina consigue convencer a Marta para contarle a Carmen toda la verdad. Y cuando ella lo descubre, la jefa de la tienda no duda en arremeter contra los De La Reina. Mientras, Claudia empieza a hartarse de la actitud de Leonor.

Andrés hace oficial la noticia del embarazo de María y Jesús no duda en disfrutar del mazazo que ha supuesto esto en la relación de su hermano y su mujer. Por otro lado, tras comprobar que María ha malmetido a Julia con mentiras sobre las consecuencias de la nulidad matrimonial, Begoña planta cara a Jesús y le deja claro que si la separa de la niña sacará a la luz todos sus crímenes.

María recibe una carta romántica de Víctor que podría hacer peligrar su plan de hacer creer que el bebé es de Andrés. Por su parte, Joaquín da un ultimátum a Gema para que vuelva a casa pero ella no reacciona como él esperaba.