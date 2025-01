Avance 'Sueños de libertad', capítulo lunes: Begoña rompe con Andrés y Tasio en shock

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Y para reforzar sus historias y reparto, la ficción ha incorporado esta semana a tres nuevos actores, Alejandro Albarracín, Ana Labordeta y Paula de la Nieta, que casualmente formaron parte de 'Amar es para siempre' y 'Amar en tiempos revueltos'.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Damián no dudaba en reprocharle a Marta todo lo que ha provocado por tratar de vengarse de Santiago. Además le pedía que por favor mantuviera su versión de que trataron de atracarle y Tasio le defendió. Tras ello, Marta, completamente rota le confesaba a Fina el papel que jugó para conseguir que Santiago desapareciera de sus vidas y la dependienta se enfadaba y amagaba con contar toda la verdad a Carmen.

La llegada de Leonor a la tienda desataba pasiones por toda la colonia y Claudia se comprometía a vigilarla para evitar que la nueva dependienta caiga en las garras de cualquiera.

Digna acudía al dispensario para hablar con Luz y reprocharle que su hijo Luis tenga que renunciar a toda su vida para poder vivir una vida juntos lejos para evitar que salga a la luz todos sus secretos. Entretanto, Irene se percataba de que entre Digna y su hermano hay una relación muy estrecha.

Tras sentirse culpable del estado de Tasio y de haberle puesto en peligro, Marta acudía a visitar a su hermanastro para agradecerle su gesto heroico. Justo entonces, Ángela aparecía en la habitación y descubría que los De La Reina ya saben que es hijo de Damián.

María le pedía a Luz que le hiciera un examen médico para confirmar si está embarazada o no. Después, Luz no dudaba en contarle a Andrés que su mujer espera un bebé y él que pensaba que es suyo, pues su mujer no le ha dicho lo contrario, se lo comunicaba a Begoña con lo que sus planes de poder estar juntos vuelven a complicarse.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 222 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el próximo lunes 13 de enero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 222 de 'Sueños de libertad'

Estando en el hospital junto a Tasio, Carmen sospecha de la versión que le han contado su marido y Damián sobre el disparo de Eladio y piensa que Tasio conocía a Eladio de su pasado. Entretanto, Claudia muestra su preocupación ante Fina por el paradero de Leonor tras llegar tarde a la tienda después de haber estado en la verbena de Torrijos.

Después de la bronca que le echó Digna, Luz empieza a cuestionarse si su suegra tiene razón y es egoísta al hacer que Luis tenga que irse a Buenos Aires por ella. Así, la doctora llega a decirle a Begoña que ella no es la pareja que Luis necesita.

Tras saber que María está embarazada, Andrés le deja claro que cuidará de su supuesto hijo pero no está dispuesto a volver con ella porque no la quiere y quiere seguir junto a Begoña. Sin embargo, Begoña no está dispuesta a que sus vidas sigan patas arriba y pone punto y final a su historia de amor.

En la cantina, Joaquín le cuenta lo que le ha pasado con Gema a Gaspar y este anima al Merino a exigir una respuesta a su perdón. Paralelamente, María insiste a Gema que oculte que Andrés no es el padre del bebé que espera. Después, la propia María le cuenta a Damián que está embarazada.

Don Pedro sigue pensando que no se ha hecho justicia con la muerte de Mateo porque a Felipe solo le han caído dos años de cárcel. Por su parte, Damián sorprende a Ángela, Carmen y el propio Tasio al anunciar que ha decidido reconocer legalmente al operario y que pueda llevar su apellido. Y Santiago irrumpe en el despacho para amenazar a Marta que si no declara que contrató al matón para darle una paliza denunciará su homosexualidad.