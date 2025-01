Avance 'Sueños de libertad', capítulo viernes: la venganza de María con Andrés y la verdad de Marta

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Y para reforzar sus historias y reparto, la ficción ha incorporado esta semana a tres nuevos actores, Alejandro Albarracín, Ana Labordeta y Paula de la Nieta, que casualmente formaron parte de 'Amar es para siempre' y 'Amar en tiempos revueltos'.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, tras el tiroteo con Eladio, Tasio fue herido y tenía que pasar por el quirófano. Mientras su hijo ilegítimo se aferraba a la vida, Damián trataba de ocultarle el verdadero motivo del disparo a Carmen. Mientras, Carmen y Ángela visitaban a Tasio en el hospital y Damián sufría al pensar que su hijo ilegítimo puede morir.

Gema descubría que Miriam provocó su despido y eso llevaba a que la doncella siga sin poder perdonar a Joaquín aunque le valora que haya sido sincero con ella. No obstante, Gema le pedía otra cosa a su marido: que contrate a Leonor, la hija de doña Elvira, la mujer que donó a la casa cuna como dependienta. Por su parte, Luz decidía aceptar la propuesta de Luis de marcharse a Buenos Aires para empezar de cero.

Después de que Andrés se haya arriesgado por ella al perder la mitad de sus acciones, Begoña le informaba que ha decidido seguir con los trámites de su nulidad matrimonial. Con ello, ambos recuperan el amor que habían perdido y terminaban dándose un beso. Y cuando Andrés le contaba a Luis que ha decidido sacrificarse por recuperar a Begoña, su primo le apoyaba.

Pese a que está encantada con haber conseguido el acuerdo con Pelayo, Marta no dudaba en rechazar su cita y él lo encajaba con deportividad. Entretanto, María le contaba a Andrés que está embarazada pero el exmilitar no se lo creía después de que ya le engañara anteriormente y pensaba que es una triquiñuela.

Luis le contaba a Digna que Luz ha aceptado casarse y marcharse a Buenos Aires juntos pero su madre le reprochaba que lo haga justo ahora que están luchando por recuperar su posición en la empresa. Después, Digna conocía a Irene, la hermana de Pedro y este les pedía a ambas que oculten que Inés se suicidó.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 221 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el próximo viernes 10 de enero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 221 de 'Sueños de libertad'

Damián no duda en reprocharle a Marta todo lo que ha provocado por tratar de vengarse de Santiago. Además le pide que por favor mantenga su versión de que trataron de atracarle y Tasio le defendió. Tras ello, Marta, completamente rota le confiesa a Fina el papel que jugó para conseguir que Santiago desapareciera de sus vidas y la dependienta se enfada y amaga con contar toda la verdad a Carmen.

La llegada de Leonor a la tienda desata pasiones por toda la colonia y Claudia se compromete a vigilarla para evitar que la nueva dependienta caiga en las garras de cualquiera.

Digna acude al dispensario para hablar con Luz y reprocharle que su hijo Luis tenga que renunciar a toda su vida para poder vivir una vida juntos lejos para evitar que salga a la luz todos sus secretos. Entretanto, Irene se percata de que entre Digna y su hermano hay una relación muy estrecha.

Tras sentirse culpable del estado de Tasio y de haberle puesto en peligro, Marta acude a visitar a su hermanastro para agradecerle su gesto heroico. Justo entonces, Ángela aparece en la habitación y descubre que los De La Reina ya saben que es hijo de Damián.

María le pide a Luz que le haga un examen médico para confirmar si está embarazada o no. Después, Luz no duda en contarle a Andrés que su mujer espera un bebé y él que piensa que es suyo pues su mujer no le ha dicho lo contrario y se lo comunica a Begoña con lo que sus planes de poder estar juntos vuelven a complicarse.