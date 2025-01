Avance 'Sueños de libertad', capítulo jueves: la llegada de Leonor e Irene y el engaño de María

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Esta semana, la ficción incorpora a su elenco a tres actores de 'Amar en tiempos revueltos' y 'Amar es para siempre' como Alejandro Albarracín, Ana Labordeta y Paula de la Nieta.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, Marta acudía a Tasio después de que Eladio haya vuelto a extorsionarla y cuando Damián se enteraba tanto el patriarca como su hermanastro decidían actuar personalmente para poner fin a este truculento asunto. Pero su encuentro con el sicario terminaba a tiros.

Marta le reprochaba a Andrés que le haya cedido todas sus acciones a Jesús mientras el ex militar le contaba el pacto al que ha llegado con su hermano para conseguir que firme la nulidad matrimonial. Y aunque le agradecía el gesto, Begoña no está dispuesta a que Andrés se sacrifique de esa manera. Pero finalmente, los De La Reina firmaban el pacto.

Paralelamente, Damián trataba de convencer a su primogénito de que solo le compre la mitad de las acciones a Andrés utilizando a Julia. Después, Jesús le contaba a María el pacto al que ha llegado con su hermano y su cuñada no dudaba en reprochárselo a su marido. Y después, María descubría que está embarazada de Víctor Zárate.

Por su parte, Luis le contaba a Joaquín que Miriam pretendía sacrificarse por él y el gerente decidía tomar cartas en el asunto y despedir a la secretaria. Eso sí le dejaba claro a su amante que le hará la mejor carta de recomendación por haberla metido en un problema. Mientras Pelayo aceptaba finalmente la propuesta de Marta y le proponía cenar juntos.

Luz se muostraba preocupada por haber fallado a Digna al no contarle la verdad de por qué no se casa con su hijo. Tras hablar con Begoña, la doctora decidía contarle a Digna quién es en realidad y que su vida es una farsa. Algo que la cocinera no se tomaba con buen gusto.

Digna se presentaba en casa de Don Pedro y descubría que Inés se ha quitado la vida, pero Carpena para evitar más dolor le ocultaba que su mujer les había pillado flirteando y que él le contó que estaba enamorada de ella.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 220 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el próximo jueves 9 de enero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 220 de 'Sueños de libertad'

Tras el tiroteo con Eladio, Tasio fue herido y tiene que pasar por el quirófano. Mientras su hijo ilegítimo se aferra a la vida, Damián trata de ocultarle el verdadero motivo del disparo a Carmen. Mientras, Carmen y Ángela visitan a Tasio en el hospital y Damián sufre al pensar que su hijo ilegítimo puede morir.

Gema descubre que Miriam provocó su despido y eso lleva a que la doncella siga sin poder perdonar a Joaquín aunque le valora que haya sido sincero con ella. No obstante, Gema le pide otra cosa a su marido: que contrate a Leonor, la hija de doña Elvira, la mujer que donó a la casa cuna como dependienta. Por su parte, Luz decide aceptar la propuesta de Luis de marcharse a Buenos Aires para empezar de cero.

Después de que Andrés se haya arriesgado por ella al perder la mitad de sus acciones, Begoña le informa que ha decidido seguir con los trámites de su nulidad matrimonial. Con ello, ambos recuperan el amor que habían perdido y terminan dándose un beso. Y cuando Andrés le cuenta a Luis que ha decidido sacrificarse por recuperar a Begoña, su primo le apoya.

Pese a que está encantada con haber conseguido el acuerdo con Pelayo, Marta no duda en rechazar su cita y él lo encaja con deportividad. Entretanto, María le cuenta a Andrés que está embarazada pero el exmilitar no se lo cree después de que ya le engañara anteriormente pues piensa que es una triquiñuela.

Luis le cuenta a Digna que Luz ha aceptado casarse y marcharse a Buenos Aires juntos pero su madre le reprocha que lo haga justo ahora que están luchando por recuperar su posición en la empresa. Después, Digna conoce a Irene, la hermana de Pedro y este les pide a ambas que oculten que Inés se suicidó.