Avance 'Sueños de libertad', capítulo miércoles: Tasio, entre la vida y la muerte y un inesperado embarazo

Tras faltar a su cita con la audiencia el lunes por ser el día de Reyes, 'Sueños de libertad' regresaba este martes a la parrilla de Antena 3. Y lo hace en un momento álgido en tramas y coincidiendo con la incorporación de hasta tres actores de 'Amar es para siempre' a su reparto: Alejandro Albarracín, Ana Labordeta y Paula de la Nieta.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, Tasio le mostraba tranquilidad a Marta pues creía que ha solucionado la extorsión de Eladio pero Damián seguía mostrando su cabreo con su hijo ilegítimo. Sin embargo, lejos de estar solucionado, el matón abordaba a la De La Reina y le volvía a extorsionar aumentándola a 30.000 pesetas mensuales.

Luis le proponía a Luz irse a Buenos Aires para no tener que mantener una identidad falsa. Después, Digna se ilusionaba al escuchar a su hijo que está dispuesto a dejarlo todo por ella pero la enfermera le dejaba claro a la cocinera que la relación con su hijo es algo privado entre ellos.

Tras comprobar que el interés de Pelayo en Marta va más allá de lo profesional, Fina no dudaba en advertir a su novia. Por su parte, Miriam, que no paraba de sentirse culpable por lo sucedido con Joaquín, optaba por forzar su despido boicoteando la visita de Pelayo al laboratorio.

Después del perdón de Begoña por su acercamiento con Jesús, Andrés decidía hacer una oferta a su hermano a cambio de que favorezca su nulidad matrimonial. Así, el benjamín le proponía a su hermano venderle la mitad de sus acciones. Pero Jesús le pedía todas y el ex militar terminaba aceptando.

Tras descubrir lo sucedido con Patricia Lambert, don Pedro se encaraba a Jesús por haber caído en sus garras. Después, don Pedro le pedía a Digna mantener distancias para evitar disgustos a Inés. Pero de nada servía pues cuando Carpena llegaba a Talavera encontraba a su mujer muerta después de haberse quitado la vida tras no soportar la muerte de su hijo Mateo y el amor de su marido por Digna.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 219 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el próximo miércoles 8 de enero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 219 de 'Sueños de libertad'

Marta acude a Tasio después de que Eladio haya vuelto a extorsionarla y cuando Damián se entera tanto el patriarca como su hermanastro deciden actuar personalmente para poner fin a este truculento asunto. Pero su encuentro con el sicario termina a tiros.

Marta le reprocha a Andrés que le haya cedido todas sus acciones a Jesús mientras el ex militar le cuenta el pacto al que ha llegado con su hermano para conseguir que firme la nulidad matrimonial. Y aunque le agradece el gesto, Begoña no está dispuesta a que Andrés se sacrifique de esa manera. Pero finalmente, los De La Reina firman el pacto.

Paralelamente, Damián trata de convencer a su primogénito de que solo le compre la mitad de las acciones a Andrés utilizando a Julia. Después, Jesús le cuenta a Andrés el pacto al que ha llegado con su hermano y María no duda en reprochárselo a su marido. Y después, María descubre que está embarazada de Víctor Zárate.

Por su parte, Luis le cuenta a Joaquín que Miriam pretende sacrificarse por él y el gerente decide tomar cartas en el asunto y despedir a la secretaria. Eso sí le deja claro a su amante que le hará la mejor carta de recomendación por haberla metido en un problema. Mientras Pelayo acepta finalmente la propuesta de Marta y le propone cenar juntos.

Luz se muestra preocupada por haber fallado a Digna al no contarle la verdad de por qué no se casa con su hijo. Tras hablar con Begoña, la doctora decide contarle a Digna quién es en realidad y que su vida es una farsa. Algo que la cocinera no se toma con buen gusto.

Digna se presenta en casa de Don Pedro y descubre que Inés se ha quitado la vida, pero Carpena para evitar más dolor le oculta que su mujer les había pillado flirteando y que él le contó que estaba enamorada de ella.