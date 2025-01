Avance 'Sueños de libertad', capítulo martes 7 de enero: un suicidio y el giro de 180 grados de Andrés con Jesús

'Sueños de libertad' volverá a vivir un parón en su emisión el próximo lunes 6 de enero al ser festivo nacional por ser el día de Reyes. Así, la serie volverá a su horario habitual el martes 7 de enero con la emisión del capítulo 218. Un nuevo episodio tras la llegada de Pelayo, el empresario al que da vida Alejandro Albarracín.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, tras el anuncio de la adopción, Julia le reconocía a Begoña que ella no hizo la redacción y la enfermera se daba cuenta de que Jesús ha vuelto a manipular a la niña para salirse con la suya provocando un nuevo enfrentamiento con él. Así, ella decidía recular y dar marcha atrás con la adopción y la renuncia de la nulidad.

Después de que Damián le contara que don Pedro estaba flirteando con Digna, Jesús no dudaba en acusar a Carpena de haberse aliado con los Merino y haberles filtrado lo de las tierras. Tras ello, don Pedro acudía a hablar con Digna y esta le contaba que fue Patricia Lambert la que les filtró todo y le dejaba claro que ella solo busca hacer venganza contra Jesús. Por otro lado, Don Pedro le confesaba a su mujer que está enamorado de Digna.

Don Agustín visitaba a Digna para tratar de presionarla para que consiga convencer a Luis y Luz de que se casen. Y aunque la cocinera no compartía los argumentos del párroco, le reconoce que le haría ilusión y se comprometía a hablar con su hijo.

Por su lado, Gema se consolaba con María después de haberle exigido a Joaquín el despido de Miriam para poder perdonarle. Y tras ello, María le contaba a Jesús lo sucedido con Gema y Joaquín y el De La Reina animaba a su primo Joaquín a que despida a la secretaria, que escucha la conversación, mientras el Merino se enfrenta a él.

Marta se citaba con Pelayo Olivares para intentar ganarse al hostelero. Y al ver que él mostraba cierto interés en ella no dudaba en aprovecharlo. Por otro lado, Tasio le decía a Eladio que hará lo que sea para proteger a los suyos y daba por zanjada la extorsión del sicario a su hermanastra.

Tras su discusión con Jesús, Begoña hablaba con Julia y le anunciaba que no va a adoptar a un niño pues no puede fingir que su matrimonio es bueno y que su padre lo único que hace es hacerles daño y que si siguen juntos es por obligación. Después, la enfermera le pedía perdón a Andrés por no haberle escuchado.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 218 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el próximo martes 7 de enero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 218 de 'Sueños de libertad'

Tasio le muestra tranquilidad a Marta pues cree que ha solucionado la extorsión de Eladio pero Damián sigue mostrando su cabreo con su hijo ilegítimo. Sin embargo, lejos de estar solucionado, el matón aborda a la De La Reina y le vuelve a extorsionar aumentándola a 30.000 pesetas mensuales.

Luis le propone a Luz irse a Buenos Aires para no tener que mantener una identidad falsa. Después, Digna se ilusiona al escuchar a su hijo que está dispuesto a dejarlo todo por ella pero la enfermera le deja claro a la cocinera que la relación con su hijo es algo privado entre ellos.

Tras comprobar que el interés de Pelayo en Marta va más allá de lo profesional, Fina no duda en advertir a su novia. Por su parte, Miriam, que no para de sentirse culpable por lo sucedido con Joaquín, opta por forzar su despido boicoteando la visita de Pelayo al laboratorio.

Después del perdón de Begoña por su acercamiento con Jesús, Andrés decide hacer una oferta a su hermano a cambio de que favorezca su nulidad matrimonial. Así, el benjamín le propone a su hermano venderle la mitad de sus acciones. Pero Jesús le pide todas y el ex militar termina aceptando.

Tras descubrir lo sucedido con Patricia Lambert, don Pedro se encara a Jesús por haber caído en sus garras. Después, don Pedro le pide a Digna mantener distancias para evitar disgustos a Inés. Pero de nada sirve pues cuando Carpena llega a Talavera encuentra a su mujer muerta después de haberse quitado la vida tras no soportar la muerte de su hijo Mateo y el amor de su marido por Digna.