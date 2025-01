Avance 'Sueños de libertad', capítulo del viernes con el debut de este actor de 'Amar es para siempre'

Tras vivir un breve parón este miércoles 1 de enero con motivo de Año Nuevo, 'Sueños de libertad' regresaba este jueves a la parrilla de Antena 3. La serie contará desde este viernes con la incorporación de un nuevo personaje al que interpretará el actor Alejandro Albarracín ('Amar es para siempre', 'Élite').

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, Begoña le decía a Julia que le había emocionado mucho la redacción que había escrito en la que habla de su deseo de formar parte de una familia normal y tener un hermano pequeño como el resto de sus compañeras. Todo fruto de la manipulación de Jesús.

Tras encontrarse a Gema en la mansión, Digna no dudaba en preguntarle a su nuera por cómo se encontraba y ella completamente rota le reconocía que no puede perdonarle la infidelidad pues se ha sentido traicionada. Por su parte, María no dudaba en azuzar a Gema para que exigiera a Joaquín que despida a Miriam como prueba de su amor para poder perdonarle y Gema terminaba enfrentándose con la secretaria.

Después de pasar la noche juntos en el dispensario y de que don Joaquín les pillara juntos, el párroco presionaba a Luz y a Luis para que se casen y no vivan en pecado sumándose así a lo que le dijo Digna a su hijo. Pero la doctora se niega a dar el paso por ahora.

María no dudaba en exigirle a Andrés que le preste la atención que merece ahora que ha comprobado que Begoña parece querer reconstruir su matrimonio con Jesús. Tras sentirse de nuevo rechazada, María llamaba a Víctor Zárate pero se arrepentía y colgaba de inmediato.

Jesús le contaba a Damián cual era su idea de expandir sus negocios y le dejaba caer que sospecha que fue él quién le contó a los Merino que quería comprar esas tierra lo que provocaba que el patriarca le contara que quizás era don Pedro pues tiene una relación con Digna. Paralelamente, Digna acudía a consolar a Inés tal y como pactó con Carpena a cambio de dejar a Andrés tranquilo. Y durante su visita, la madre de Mateo descubría a su marido flirteando con la cocinera.

Durante la junta directiva, Marta les contaba a todos su idea de expandir el negocio por los hoteles de la zona. Pero justo entonces, Jesús les anunciaba que Pelayo Olivares había firmado un contrato con Floral vanagloriándose de haber impedido que hayan hecho el ridículo.

Finalmente, Begoña volvía a hablar con Julia sobre su deseo de tener un hermano y le contaba que aunque no pueden tener un hijo biológico por un problema médico, existe la opción de la adopción y al ver la reacción de la pequeña, Begoña aceptaba. Tras ello, Jesús no dudaba en comunicarlo durante la comida mientras María huía al sentir una nausea.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 217 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este viernes 3 de enero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 217 de 'Sueños de libertad'

Tras el anuncio de la adopción, Julia le reconoce a Begoña que ella no hizo la redacción y la enfermera se da cuenta de que Jesús ha vuelto a manipular a la niña para salirse con la suya provocando un nuevo enfrentamiento con Jesús. Así, ella decide recular y dar marcha atrás con la adopción y la renuncia de la nulidad.

Después de que Damián le contara que don Pedro estaba flirteando con Digna, Jesús no duda en acusar a Carpena de haberse aliado con los Merino y haberles filtrado lo de las tierras. Tras ello, don Pedro acude a hablar con Digna y esta le cuenta que fue Patricia Lambert la que les filtró todo y le deja claro que ella solo busca hacer venganza contra Jesús. Por otro lado, Don Pedro le confiesa a su mujer que está enamorado de Digna.

Don Agustín visita a Digna para tratar de presionarla para que consiga convencer a Luis y Luz de que se casen. Y aunque la cocinera no comparte los argumentos del párroco, le reconoce que le haría ilusión y se compromete a hablar con su hijo.

Por su lado, Gema se consuela con María después de haberle exigido a Joaquín el despido de Miriam para poder perdonarle. Y tras ello, María le cuenta a Jesús lo sucedido Gema y Joaquín y el De La Reina anima a su primo Joaquín a que despida a la secretaria, que escucha la conversación, mientras el Merino se enfrenta a él.

Marta se cita con Pelayo Olivares para intentar ganarse al hostelero. Y al ver que él muestra cierto interés en ella no duda en aprovecharlo. Por otro lado, Tasio le dice a Eladio que hará lo que sea para proteger a los suyos y da por zanjada la extorsión del sicario a su hermanastra.

Tras su discusión con Jesús, Begoña habla con Julia y le anuncia que no va a adoptar a un niño pues no puede fingir que su matrimonio es bueno y que su padre lo único que hace es hacerles daño y que si siguen juntos es por obligación. Después, la enfermera le pide perdón a Andrés por no haberle escuchado.