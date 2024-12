Avance 'Sueños de libertad', capítulo jueves 2 de enero: el giro radical de Begoña y una gran pillada

Tras vivir un breve parón este miércoles 1 de enero con motivo de Año Nuevo, 'Sueños de libertad' ofrecerá el jueves 2 de enero su primer capítulo del año tras cerrar el 2024 como la serie más vista del año con una media del 13,2% de cuota de pantalla y 1.213.000 telespectadores.

Además esta semana, 'Sueños de libertad' contará con la incorporación de un nuevo personaje a sus tramas. Así, tal y como ya publicamos, la serie sumará a su elenco al actor Alejandro Albarracín, el dueño de un hotel de la zona, con el que Marta tratará de hacer negocios.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, Andrés estaba rabioso y no soportaba que Begoña haya decidido renunciar a la nulidad matrimonial y sobre todo que se esté pensando incluso adoptar a un niño cayendo en las redes de Jesús. Y Luz, que tampoco está de acuerdo, trataba de aconsejarle para que no se entrometa en el matrimonio de su cuñada y su hermano.

Fina no dudaba en agradecerle a Damián el gesto que ha tenido a la hora de conseguir que Santiago les deje tranquilas y desaparezca del mapa. Y él le pedía que por favor ni ella ni Marta volvieran a ponerse en peligro. Asimismo, la dependienta le dejaba claro que prefiere mantenerse alejada de la tienda para evitar problemas.

Julia conseguía conmover a Andrés con su idea de tener un hermanito al hablarle de como todas sus compañeras tienen hermanos salvo ella mientras montaban el nuevo tren de juguete. Una conversación que Jesús escuchaba al otro lado y que no dudaba en aprovechar para que la niña siga tratando de convencer a Begoña para adoptar a un niño.

Joaquín le explicaba a Miriam que le ha contado a Gema lo de su affaire porque se sentía culpable por haberla engañado y por presiones sin querer contarle lo de Jesús. Pero la secretaria animaba a su jefe a luchar por recuperar a su esposa. Después, Miriam acudía a casa de su jefe para hablar con Gema, que la echaba de allí. Tras la discusión, Joaquín se encontraba con una carta en la que su mujer le anunciaba su despedida y el Merino le contaba todo lo sucedido a Digna.

Después de su encontronazo con don Pedro, Digna no dudaba en apoyar a Andrés pues todavía sigue sintiéndose culpable de la muerte de Mateo y la cocinera se comprometía a mediar con Carpena. Además, Digna trataba de aconsejar a su sobrino con respecto a su relación con Begoña y le pedía que nada afecte a su nieta.

Marta hablaba con Tasio y le contaba la extorsión a la que está siendo sometida por Eladio y su hermanastro se comprometía a responsabilizarse de todo. Después, Marta planteaba a Damián un negocio para competir con Floral, aunque para ello necesitaban contactar con Pelayo, el dueño de los hoteles más lujosos de la zona. Y pese a las dudas de Jesús con esa expansión, Damián aceptaba la propuesta de su hija.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 216 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este jueves 2 de enero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 216 de 'Sueños de libertad'

Begoña le dice a Julia que le ha emocionado mucho la redacción que ha escrito en la que habla de su deseo de formar parte de una familia normal y tener un hermano pequeño como el resto de sus compañeras. Todo fruto de la manipulación de Jesús.

Tras encontrarse a Gema en la mansión, Digna no duda en preguntarle a su nuera por cómo se encuentra y ella completamente rota le reconoce que no puede perdonarle la infidelidad pues se ha sentido traicionada. Por su parte, María no duda en azuzar a Gema para que exija a Joaquín que despida a Miriam como prueba de su amor para poder perdonarle y Gema termina enfrentándose con la secretaria.

Después de pasar la noche juntos en el dispensario y de que don Joaquín les pille juntos, el párroco presiona a Luz y a Luis para que se casen y no vivan en pecado sumándose así a lo que le dijo Digna a su hijo. Pero la doctora se niega a dar el paso por ahora.

María no duda en exigirle a Andrés que le preste la atención que merece ahora que ha comprobado que Begoña parece querer reconstruir su matrimonio con Jesús. Tras sentirse de nuevo rechazada, María llama a Víctor Zárate pero se arrepiente y cuelga de inmediato.

Jesús le cuenta a Damián cual era su idea de expandir sus negocios y le deja caer que sospecha que fue él quién le contó a los Merino que quería comprar esas tierras. Y es entonces cuando el patriarca le dice a su hijo que sospecha que hay una relación entre Digna y don Pedro. Paralelamente, Digna acude a consolar a Inés tal y como pactó con Carpena a cambio de dejar a Andrés tranquilo. Y durante su visita, la madre de Mateo descubre a su marido flirteando con la cocinera.

Durante la junta directiva, Marta les cuenta a todos su idea de expandir el negocio por los hoteles de la zona. Pero justo entonces, Jesús les anuncia que Pelayo Olivares ha firmado un contrato con Floral vanagloriándose de haber impedido que hayan hecho el ridículo.

Finalmente, Begoña vuelve a hablar con Julia sobre su deseo de tener un hermano y le cuenta que aunque no pueden tener un hijo biológico por un problema médico, existe la opción de la adopción y al ver la reacción de la pequeña, Begoña acepta. Tras ello, Jesús no duda en comunicarlo durante la comida mientras María huye al sentir una nausea.