Avance 'Sueños de libertad', capítulo martes: el adiós de Gema y la farsa de Jesús que lo cambiará todo

A la espera de volver a vivir un breve parón en su emisión por Año Nuevo, 'Sueños de libertad' ofrecerá este martes su último capítulo del año. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Alain Hernández cerrará 2024 como la serie más vista del año con una media del 13,2% de cuota de pantalla y 1.213.000 telespectadores.

Además esta semana, 'Sueños de libertad' contará con la incorporación de un nuevo personaje a sus tramas. Así, tal y como ya publicamos, la serie sumará a su elenco al actor Alejandro Albarracín, el dueño de un hotel de la zona, con el que Marta tratará de hacer negocios.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este lunes, después de que Joaquín le revelara a Gema que le había sido infiel con Miriam parece que su matrimonio pende de un hilo pues la doncella no está dispuesta a perdonarle. Él no quiere que se haga público pero Digna empezaba a sospechar que algo pasaba entre su hijo y su mujer.

Luz le daba el alta a Julia pues parece que ya se ha recuperado de la tosferina. Paralelamente, la ilusión de Julia de tener un hermanito hacía que Begoña se esté pensando la idea de adoptar a un niño con Jesús y la doctora le advertía a su amiga de que lo que se plantea es un despropósito.

Fina decidía regresar a la tienda después de su viaje a la playa y tras lo sucedido con Santiago y su estancia en prisión. Sin embargo, al ver que una clienta le rechazaba por los rumores de su homosexualidad, Fina decidía tomar una decisión con respecto a su futuro como dependienta.

Inés es incapaz de superar la muerte de Mateo pues no para de pensar en la última discusión que tuvo con él y su marido no sabe como consolarla. Así, don Pedro pretendía refugiarse en Digna pero esta le dejaba claro que su relación se ha acabado y además le avisaba que no va a permitir que pague lo sucedido con Andrés.

Andrés no dudaba en preguntarle a Jesús si es verdad que se plantea adoptar un niño con Begoña después de que se lo contara María. Tras ello, Andrés hablaba con Begoña para tratar de quitarle la idea de adoptar a un niño junto a su hermano pues así solo caerá en sus redes.

Damián responsabilizaba a Tasio de haberle dado el contacto de un matón a Marta para hacerle daño a Santiago y por ello le pedía que se aleje de sus hermanos y no tenga trato con ellos más allá de lo estrictamente profesional Después es el propio Eladio quien le pedía dinero a Marta a cambio de mantenerse en silencio.

Jesús se reunía con don Pedro y le anunciaba que los Merino han actuado a sus espaldas y le han arrebatado las tierras que planteaba comprar para sacar adelante un nuevo negocio. Y el Carpena amagaba con cambiar de bando tras lo sucedido con Andrés.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 215 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este martes 31 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 215 de 'Sueños de libertad'

Andrés está rabioso y no soporta que Begoña haya decidido renunciar a la nulidad matrimonial y sobre todo que se esté pensando incluso adoptar a un niño cayendo en las redes de Jesús. Y Luz, que tampoco está de acuerdo, trata de aconsejarle para que no se entrometa en el matrimonio de su cuñada y su hermano.

Fina no duda en agradecerle a Damián el gesto que ha tenido a la hora de conseguir que Santiago les deje tranquilas y desaparezca del mapa. Y él le pide que por favor ni ella ni Marta vuelvan a ponerse en peligro. Asimismo, la dependienta le deja claro que prefiere mantenerse alejada de la tienda para evitar problemas.

Julia consigue conmover a Andrés con su idea de tener un hermanito al hablarle de como todas sus compañeras tienen hermanos salvo ella mientras montan el nuevo tren de juguete. Una conversación que Jesús escucha al otro lado y que no duda en aprovechar para que la niña siga tratando de convencer a Begoña para adoptar a un niño.

Joaquín le explica a Miriam que le ha contado a Gema lo de su affaire porque se sentía culpable por haberla engañado y por presiones sin querer contarle lo de Jesús. Pero la secretaria anima a su jefe a luchar por recuperar a su esposa. Después, Miriam acude a casa de su jefe para hablar con Gema, que la echa de allí. Tras la discusión, Joaquín se encuentra con una carta en la que su mujer le anuncia su despedida y el Merino le cuenta todo lo sucedido a Digna.

Después de su encontronazo con don Pedro, Digna no duda en apoyar a Andrés pues todavía sigue sintiéndose culpable de la muerte de Mateo y la cocinera se compromete a mediar con Carpena. Además, Digna trata de aconsejar a su sobrino con respecto a su relación con Begoña y le pide que nada afecte a su nieta.

Marta habla con Tasio y le cuenta la extorsión a la que está siendo sometida por Eladio y su hermanastro se compromete a responsabilizarse de todo. Después, Marta plantea a Damián un negocio para competir con Floral, aunque para ello necesitan contactar con Pelayo, el dueño de los hoteles más lujosos de la zona. Y pese a las dudas de Jesús con esa expansión, Damián acepta la propuesta de su hija.