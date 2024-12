Avance 'Sueños de libertad', capítulo lunes 30: el chantaje a Marta y la amenaza de don Pedro

A la espera de volver a vivir un breve parón en su emisión por Año Nuevo, 'Sueños de libertad' ofrecerá el próximo lunes un nuevo capítulo en su horario habitual en Antena 3 con sus tramas en todo lo alto tras la muerte de Mateo y la decisión de Begoña de no presentar la nulidad matrimonial.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Damián encontraba a Santiago completamente malherido y el comercial haciendo cábalas le soltaba que su hija era la mujer con la que estaba Fina besándose en el parque y por eso había tratado de matarle. Después, Damián hablaba con su hija y le contaba que el comercial ha deducido que era ella quién estaba con Fina cuando la vio besándose con una mujer.

Paralelamente, Jesús descubría que falta dinero y decidía investigar para saber que es lo que hizo su padre para ayudar a Marta con el asunto de Santiago. Por otro lado, Julia le contaba a su padre que le pidió a Begoña tener una hermanita. Y después es él quién le dice que le haría muy feliz ser padres juntos y le ofrecía cancelar la nulidad y adoptar a un hijo juntos pero ella le decía que eso es impensable con todo lo que ha sucedido.

Tras mantener una conversación con Julia, la niña le contaba a María que su padre le había dicho que echaba de menos a su hermano. Y con esa charla, María empezaba a sospechar que Jesús está volviendo a utilizar a su hija para conseguir que Begoña vuelva a sus brazos.

Durante la escapada a la playa, Claudia leía el diario de Mateo y la dependienta les daba las gracias a sus amigas pues gracias a ellas ha conseguido superar el duelo por la muerte de Mateo. Por otro lado, Andrés le dejaba claro a don Pedro que no piensa dimitir y le mostraba el plan que le presentó su hijo y que lo va a sacar adelante.

A Andrés le reconcome la culpa por la muerte de Mateo y tras ver que don Pedro es incapaz de perdonarle, le confesaba a Marta que está dispuesto a dimitir para que todo se apacigüe. Pero su hermana le quitaba la idea de la cabeza y le animaba a esperar para que el padre de Mateo supere lo sucedido.

Tras hablar con Luis, Joaquín decidía hablar con Gema y contarle que ha tenido un affaire con Miriam para tratar de desactivar el chantaje de su primo. El gerente le aseguraba a su mujer que lo que le sucedió con la secretaria se ha acabado y que Jesús lo sabe y quizás lo difunda. Tras ello, Gema no se aguantaba y abofeteaba a su marido. Después, Jesús le ofrecía una cantidad a Joaquín para que le revenda las tierras pero él lo rompía y le dejaba claro que se lo ha contado a su mujer.

Jesús insistía en tratar de conseguir que Begoña acepte adoptar a un hijo juntos para hacer feliz a Julia. Después, la pequeña se acercaba a su tío Andrés y le decía que le perdona por lo sucedido. Finalmente, Begoña le comunicaba a Andrés que no quiere seguir adelante con la nulidad matrimonial y que su prioridad es la niña.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 214 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este lunes 30 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 214 de 'Sueños de libertad'

Después de que Joaquín le revelara a Gema que le había sido infiel con Miriam parece que su matrimonio pende de un hilo pues la doncella no está dispuesta a perdonarle. Y él le pide que por favor no haga público lo sucedido para evitar escándalos. Pero Digna empieza a sospechar que les pasa algo y se lo comenta a Luis.

Luz le da el alta a Julia pues parece que ya se ha recuperado de la tosferina. Paralelamente, la ilusión de Julia de tener un hermanito hace que Begoña se esté pensando la idea de adoptar a un niño con Jesús y la doctora le advierte a su amiga de que lo que se plantea es un despropósito.

Fina decide regresar a la tienda después de su viaje a la playa y tras lo sucedido con Santiago y su estancia en prisión. Sin embargo, al ver que una clienta le rechaza por los rumores de su homosexualidad, Fina decide tomar una decisión con respecto a su futuro como dependienta.

Inés es incapaz de superar la muerte de Mateo pues no para de pensar en la última discusión que tuvo con él y su marido no sabe como consolarla. Así, don Pedro pretende refugiarse en Digna pero esta le deja claro que su relación se ha acabado y además le avisa que no va a permitir que pague lo sucedido con Andrés.

Andrés no duda en preguntarle a Jesús si es verdad que se plantea adoptar un niño con Begoña después de que se lo contara María. Tras ello, Andrés habla con Begoña para tratar de quitarle la idea de adoptar a un niño junto a su hermano pues así solo cae en sus redes.

Damián no duda en responsabilizar a Tasio de haberle dado el contacto de un matón a Marta para hacerle daño a Santiago y así le pide que se aleje de sus hermanos y no tenga trato con ellos más allá de lo estrictamente personal. Después es el propio Eladio quien le pide dinero a Marta a cambio de mantenerse en silencio.

Jesús se reúne con don Pedro y le anuncia que los Merino han actuado a sus espaldas y le han arrebatado las tierras que planteaba comprar para sacar adelante un nuevo negocio. Y el Carpena amaga con cambiar de bando tras lo sucedido con Andrés.