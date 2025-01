Ana Bernal-Triviño deja la opinión compartida por muchos sobre Elisa Mouilaá en 'La Sexta Xplica' con algo indiscutible

Este sábado, 18 de enero, 'La Sexta Xplica' ha abordado uno de los temas de la semana: el juicio contra Iñigo Errejón tras la demanda interpuesta por Elisa Mouilaá por presunta agresión sexual. El pasado jueves 16, el expolítico y la actriz declaraban ante el juez que instruye la causa. Unas declaraciones que ha valorado Ana Bernal-Triviño en el programa de La Sexta.

La periodista ha recordado que el exportavoz de Sumar dimitió cuando "se le puso por delante una carta anónima". "Me gustaría recordar una cosa, que este señor dimitió cuando se le puso por delante una carta anónima en la que había otro relato. Reconoció delante de Sumar que se veía en estas descripciones. Asumió lo que estaba escrito y dimitió, y cuando le preguntaron si podía haber más casos dijo que no podía asegurarlo", explica.

Además, Ana Bernal ha valorado las palabras de Errejón en su declaración ante el juez: "Él estaba en su momento de máximo esplendor tras toda esa ausencia de estos meses. Está, en cierta manera, feliz, porque ya puede dejar de aparentar, en esa reflexión que hizo de contradicción entre persona y personaje. Dice lo que piensa, y lo que piensa es que es una denuncia falsa que tiene un motivo económico detrás".

Ana Bernal defiende a Elisa Mouilaá

Ante esto José Yélamo se pregunta qué gana Elisa Mouilaá con todo esto. A lo que la periodista ha contestado que nada, ya que "si pierde el juicio, pierde económicamente y además ella verá afectado su desarrollo como actriz. Eso es indiscutible. Él decía que tenía muchas ganas de hacer esta declaración, pero casualmente solicitó un aplazamiento", prosigue explicando la periodista.

Ana Bernal insiste en que "pase lo que pase, las actitudes que ella describe no encaja con lo que él ha estado pregonando durante años y por lo que se llevó muchos votos. Queda por ver la posición de la Fiscalía. Ella sí respondió a todas las preguntas, no evitó ninguna. Sin embargo, él sí que no quiso responder ni a la acusación particular ni al abogado de Elisa".