Ramoncín sentencia la opinión compartida por muchos sobre la princesa Leonor en 'La Sexta Xplica'

Si algo caracteriza a Ramoncín es el hecho de no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre todo tipo de temas. Y lo ha vuelto a hacer este sábado, 11 de enero, en 'La Sexta Xplica', al abordar uno de los asuntos del día que tiene que ver con la monarquía y, en particular, con la princesa Leonor.

Este sábado, la primogénita de los reyes Felipe y Letizia se ha embarcado en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde completará su instrucción naval. A lo largo de los próximos seis meses, Leonor realizará, junto a todos sus compañeros guardamarinas, una travesía que les llevará a visitar 8 países del continente americano. Sobre ello han debatido en el programa nocturno de La Sexta.

Ramoncín ha sido el más crítico, mostrándose abiertamente en contra de la monarquía: "Es todo muy bonito. Pero me gustaría que todos sus compañeros pudieran algún día someterse al criterio de los ciudadanos para poder ser Jefe del Estado", ha comenzado diciendo el colaborador.

Ramoncín se define como un "republicano irredento"

Además, ha defendido que ese modelo de elección no tiene cabida en un país democrático: "Lo siento mucho, pero soy una persona que cree profundamente en la democracia de verdad. Soy republicano irredento, no entiendo por qué hay una persona que ya se ha decidido que va a ser reina mientras que hay que someterse al criterio de los ciudadanos para ser alcalde de una pedanía".

"No estoy de acuerdo con que alguien por sangre tenga el destino de ser jefe del Estado de un país", ha insistido Ramoncín. "Lamento decir que a mí eso no me parece bien, creo que aquí hay que someterse al criterio de tus ciudadanos y eso es una República, nos guste como se llame o no. Pero que alguien que por nacimiento, por sangre o por familia tenga un destino que es ser jefe del Estado de un país…", ha sentenciado, dejando muy clara su postura.