Ana Bernal-Triviño toma claro partido sobre Sofía Suescun y Maite con palo contra Telecinco

Ana Bernal-Triviño se ha pronunciado sobre el caso Sofía Suescun y Maite Galdeano. La periodista y colaboradora, que se convirtió en uno de los rostros revelación de la docuserie de Rocío Carrasco por su especialización en violencia de género, ha confrontado a aquellos que comparan la situación de Sofía y Maite con Rocío.

«A quienes juegan al despiste, nada tiene que ver este caso con el de Rocío Carrasco. Suescun no ha insultado ni agredido a su madre, con sentencia. Y es legítimo la madre que corta lazos con una hija que la daña, como la hija que se aparta de una madre que daña», destaca. «Ni Rocío Carrasco es Maite Galdeano, ni Sofía Suescun es Rocío Flores, ni Kiko Jiménez es Antonio David Flores. A ver si vamos a tener que recordar una sentencia y qué decía el informe psicológico de Rocío Carrasco, porque de mala madre o tóxica no había ni una línea», sentencia Triviño.

«Sofía Suescun no ha insultado ni agredido a su madre. Al revés, la ha ayudado hasta donde ha podido. Y es legítimo tanto la madre que corta lazos con una hija que quiere dañarla, como la hija que se aparta de una madre que no le deja hacer su vida. No mezclemos churras con merinas, más que nada por respeto a las verdaderas víctimas», insiste Ana Bernal-Triviño.

Por otro lado, acerca de los que justifican que esa relación insana de Maite Galdeano con su hija Sofía es fruto de haber sido una mujer maltratada, Ana derriba ese argumento y asegura que «puedes ser víctima y verdugo». «Las víctimas de violencia de género no tienen que ser santas ni buenas para siempre», escribe.

La periodista concluye que, «para agarrarse a la vida», Maite se ató a Sofía Suescun. «En ella proyecta miedos, inseguridades, dependencias, chantajes y condicionantes asfixiantes. Y un evidente sesgo de género, porque el patrón de ‘salvadora’ lo hizo sobre su hija y no sobre su hijo», diagnostica Ana Bernal-Triviño.

«Muchas mujeres que han sufrido violencia machista se niegan a recibir terapia», pone sobre la mesa. Y eso es algo que provoca que muchas familias acaben despedazadas. «He visto familias destrozadas durante décadas por las consecuencias de una violencia no tratada, generando desde hijos o hijas maltratadoras a madres sobreprotectoras», expone. Para Ana Bernal-Triviño, Maite Galdeano se encontraría en el segundo escenario.

Por último, sobre la inmensa proyección mediática que está teniendo la ruptura de Maite y Sofia Suescun, la comunicadora asesta un palo a Telecinco por el tratamiento que se le está dando. «La pena es que las televisiones, para variar, no han enfocado el asunto con expertos», ha sentenciado.