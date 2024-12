Todos los estrenos del 16 al 22 de diciembre en Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Movistar+

Nos acercamos peligrosamente a la semana clave del mes, y casi del año, con Nochebuena y Navidad. Pero antes de que llegue ese momento en el que tendremos que fingir que nos queremos mucho todos para tener más regalos, tenemos esta semana puente con varios estrenos muy potentes. Por ejemplo, la última serie del año de Atresplayer. Estamos hablando de 'Santuario', la primera ficción de Manuel Bartual, basada en su propio podcast, sobre un futuro post-apocalíptico que reflexiona sobre los peligros de la tecnología. Y hablando de primeras veces, podemos ver también el debut en la dirección de Meg Ryan con su película 'Lo que sucede después', una reflexión sobre el amor que llega tras una relación terminada años atrás.

Pero no solo hay primeras veces sino regresos. Por ejemplo, el de Clint Eastwood con su última película 'Jurado Nº2', un drama judicial repleto de giros y con la firma de las mejores obras del director. También regresan los hermanos Russo, nuestros magos favoritos en 'Vuelven los magos de Waverly Place', con Selena Gomez y David Henrie. Y en Disney Plus también tenemos el regreso de una de las series de Marvel más aplaudidas: '¿Qué pasaría si...?', que termina con su tercera temporada.

Estrenos en Movistar Plus+

Lo que sucede después (PELÍCULA)

Sinopsis: Los antiguos amantes Willa y Bill se reencuentran en un aeropuerto por primera vez desde que se separaron décadas antes. Atrapados por la nieve, lo único que quieren es llegar a casa lo antes posible. Sin embargo, en el transcurso de una noche, gradualmente se sienten de nuevo atraídos, obligados a revisar lo que podría haber sido su relación y lo que bien podría ser nuevamente.

Meg Ryan fue, sin lugar a dudas, una de las reinas de la comedia romántica de la década de los 90 junto a Julia Roberts. Suyas son varias de las películas del género más recordadas por los fans. Es decir, ¿'French Kiss'? ¿'Algo para recordar'? O la que lo inició todo: 'Cuando Harry encontró a Sally'. Pero ser mujer en Hollywood pasados los 40 es un trabajo de riesgo. La belleza debe ser eterna, al igual que la juventud. Si no cumples esos estándares, tanto los estudios como el público te da la espalda. Ahí está 'La sustancia' para hacernos una bonita metáfora sobre ello, o la película de culto 'La muerte os sienta tan bien'.

Pero, por suerte, nada de ello pudo con Meg Ryan y, aunque en menor medida, ha seguido trabajando. Esta película, además, la dirige la propia actriz, que también firma el guión y la protagoniza junto a David Duchovny, el eterno Mulder. Una reflexión muy interesante (aunque algo descafeinada) sobre lo que ocurre después del amor.

Fecha de estreno: 18 de diciembre

Estrenos en MAX

Jurado Nº 2 (PELÍCULA)

Sinopsis: Justin Kemp, un hombre de familia, mientras forma parte de un jurado en un juicio por asesinato, se encuentra luchando con un serio dilema moral... uno que podría utilizar para influir en el veredicto del jurado y potencialmente condenar (o liberar) al asesino acusado.

Clint Eastwood es una auténtica leyenda del cine, y eso no puede negarlo nadie. Su carrera está ahí, sus obras maestras, sus premios... Pero parece que, en Warner, alguien no está muy contento con él, ya que su última película, 'Jurado Nº 2', no ha tenido el beneplácito de sus productores. Con un estreno limitadísimo en Estados Unidos (cerca de 50 pantallas) y anulando cualquier intento de optar a los grandes premios del año, el drama judicial de Eastwood se ha quedado en tierra de nadie. Y es una pena, porque el último esfuerzo del cineasta es una película muy interesante, repleta de giros de guión y unas interpretaciones brutales de su reparto: Nicholas Hoult, Toni Collette o J.K. Simmons. Al menos ahora podremos verla en MAX y reconocerla como lo gran película que es.

Fecha de estreno: 20 de diciembre

Estrenos en Disney Plus

Vuelven los magos de Waverly Place (SERIE)

Sinopsis: Han pasado algunos años y Justin Russo ha renunciado a todos sus poderes mágicos. Lleva una vida mortal con su esposa Giada y sus dos hijos Milo y Roman. Un día, Alex Russo, la hermana de Justin, le trae a Billie, que busca ayuda. La joven maga busca un mentor y maestro. Justin enfrenta su pasado para salvar el futuro del mundo mágico.

Vuelven los magos que marcaron a toda una generación de niños gracias a la mítica serie de Disney Channel 'Los magos de Waverly Place'. No solo eso, sino que lanzaron la carrera de Selena Gomez, que este año está doblemente nominada en los Globos de Oro por 'Solo asesinatos en el edificio' y 'Emilia Pérez'. En esta serie secuela, aunque la participación de Selena es bastante escasa, se recupera el humor que caracterizó a la ficción original, además del regreso de su elenco original, con David Henrie en cabeza. Ahora tenemos a una nueva maga, Billie, que tiene en su mano el destino del mundo. Obviamente Justin tendrá que enseñarla a usar sus poderes lo mejor posible... con desastrosas consecuencias.

De la misma forma que 'Vuelve Raven', esta nueva ficción de Disney Plus recupera lo que nos hizo amar Disney Channel. Y llega en el mejor momento, ya que el mítico canal echa el cierre para siempre en nuestro país el próximo 7 de enero.

Fecha de estreno: 20 de diciembre

¿Qué pasaría si...? (Temporada 3) (SERIE)

Sinopsis: Temporada 3 de la serie antológica de Marvel "What if...?", con historias independientes del universo Marvel. Uno de los episodios mostrará a Guardián Rojo y al Soldado de Invierno en un acalorado altercado con la Dra. Foster.

Se siente como la conclusión de una trilogía. [La tercera temporada] nos llevará a lugares inesperados. Irá más allá que las primeras dos temporadas en cuanto a la exploración del multiverso. Traerá personajes muy inesperados y tendrá el que creo que será un cierre muy emotivo y satisfactorio para Uatu, El Vigilante". Así explicó Brad Winderbaum, jefe de Streaming, Televisión y Animación de Marvel, la decisión terminar este compendio de universos alternativos de Marvel tras su tercera temporada.

En esta nueva tanda de episodios volveremos a encontrarnos con Hulk, Dr. Strange, Guardián Rojo, Bucky Barnes, Peggy Carter, Monica Rambeau, Nebula, Visión Blanca, un Shang-Chi cowboy y hasta Howard el pato. Pero también la presencia de la mismísima Diosa del Trueno: Tormenta, que hace su debut en la serie. Se rumorea un episodio musical de Agatha Harkness, y en el tráiler podemos ver hasta un Capitán América MECHA. ¿Qué más podemos pedir?

Fecha de estreno: 22 de diciembre

Estrenos en Atresplayer

Santuario (SERIE)

Sinopsis: En el futuro, tras el desastre climático, las mujeres pasan sus embarazos en el Santuario, una enorme cúpula diseñada para evitar que la contaminación del aire afecte a la gestación. Allí viven en paz, cuidadas y relajadas, lejos de su familia y del resto de la sociedad. O al menos eso les han dicho siempre. La llegada de Pilar a este centro sacará a la luz la verdad que oculta el Santuario.

Atresplayer cierra su año con el último estreno de la temporada: 'Santuario', una serie de ciencia-ficción basada en el popular podcast de Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Ya solo con esa base, estamos ante una serie diferente y que promete estar repleta de giros de guión que nos dejarán con ganas de más. Una pena que llegue a la plataforma de streaming y no se estrene también en abierto.

En este caso, tenemos como productores a Pokeepsie Films, es decir, la factoría de Álex de la Iglesia y Carolina Bang. Y en vez de relegar el proyecto a otros guionistas, cuenta con los propios Bartual y Pacheco para elaborar bien la adaptación. En el apartado del reparto, 'Santuario' tiene a Aura Garrido (a la que también veremos en 'Invisible') junto a Lucía Guerrero y Jaime Ordóñez.

Fecha de estreno: 22 de diciembre

Más estrenos semanales: