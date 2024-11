Este histórico canal desaparece de la TDT y dice adiós tras 27 años de emisiones en España

El auge de las plataformas de streaming va en paralelo al decaimiento de la televisión tradicional. Es el progreso, como se diría. Las nuevas generaciones ya no se sientan frente al televisor junto a su familia para ver canales en abierto. Porque casi todo el contenido que consumen es a través de la pantalla de su móvil. Así que por el camino es normal que varios canales históricos vayan desapareciendo para poder adaptarse a los nuevos tiempos. Es el caso de uno de los más históricos de nuestro país: Disney Channel, que se despide de su emisión en abierto.

Tras 27 años de historia en España, llegando el 17 de abril de 1998 a Canal Satélite Digital, televisión de pago ya desaparecida, echará el cierre el 7 de enero de 2025 según avanza Vertele. Cuando aterrizó en nuestro país, fue una auténtica revolución, aunque solo pudieran verlo los suscriptores. Poco a poco fue ampliando su catálogo, y no solo se centró en producciones estadounidenses, sino en contenido propio hecho en España. El más claro ejemplo es 'Art Attack!', con Jordi Cruz de presentador. Aunque la popularidad del programa fue gracias a sus emisiones en abierto en Telecinco y Antena 3, lo cierto es que comenzó aquí, en Disney Channel. También otro programa como 'Zon@ Disney' era contenido creado directamente en nuestro país.

Jordi Cruz, el mítico presentador de 'Art Attack'.

Diez años después, en 2008, dio el salto a emisiones en abierto, incorporándose a la parrilla de canales de la TDT. Ahí ya pudimos ver series como 'Cambio de clase', o incluso el concurso 'My Camp Rock', con nombres como Lucía Gil o Ana Mena. Un canal que ha marcado a varias generaciones de niños, y que ha acercado la magia Disney durante casi tres décadas. Pero ahora, el estudio quiere seguir potenciando su plataforma Disney Plus. Aunque no hay que preocuparse, porque todas las series y películas de Disney Channel estarán disponibles en el servicio de streaming.

The Walt Disney Company Spain ha agradecido el apoyo "a sus fans de España" en un comunicado. En él, asegura que seguirán "invirtiendo tanto en distribución directa al consumidor (OTT) como en negocios lineales. Todo con el objetivo de ofrecer a nuestros espectadores múltiples puntos de entrada a nuestro contenido y nuestra marca". Y, aunque desaparezca Disney Channel, se mantendrá su hermano menor, Disney Junior, además de otros canales.

Disney Channel llega a su fin en España.

Disney tiene el compromiso de seguir impulsando el crecimiento de Disney+ y mantener una sólida cartera de canales, con marcas líderes en el segmento de entretenimiento general, factual y familiar en España: STAR, Disney JR, Baby TV, National Geographic, y National Geographic Wild”. Así que, pese a que el canal que nos descubrió películas como 'High School Musical' o 'Camp Rock' eche el cierre, Disney va a seguir muy presente en nuestra televisión. Ya no solo por su aguante de algunos canales que por ahora se mantienen firmes, sino por su plataforma Disney Plus, que sigue creciendo y creciendo.

De hecho, dentro de muy poco estrenará nuevo contenido creado en nuestro país con su serie 'Invisible', basada en el popular libro de Eloy Moreno. El próximo 13 de diciembre llegará a la plataforma Disney Plus. 'Invisible' es una serie de 6 episodios que cuenta la historia de Capi, un chico de 12 años con una vida normal, que sufre un terrible accidente que le ocasiona un severo estrés postraumático. Nadie parece tener más información: ni el colegio, ni sus amigos, ni su familia pueden explicar qué ha pasado. Sin embargo, el psicólogo que le trata sí está dispuesto a bucear en su historia y descubrir las razones que le han llevado a esa situación. La nueva ficción de Disney está protagonizada por Eric Seijo, Aura Garrido, Miki Esparbé, Diego Montejo, Liv Dobner, e Izan Fernández.